Возраст не помеха: как пенсионеры ищут работу

Женщины пенсионного возраста чаще ищут работу, чем мужчины. К такому выводу пришли аналитики интернет-сервисов по подбору персонала.

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«Традиционно среди людей на пенсии чуть больше соискателей-женщин, чем мужчин — 59% против 41%. Через 10 лет эта пропорция немного сместится в сторону мужчин, но незначительно: 56% против 44%», — рассказала «Газете.Ru» руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

Генеральный директор Rabota.ru Александр Ветерков, согласился, что пока женщины ведут себя активнее представителей сильного пола в вопросе поиска работы. Речь идет о 63% размещенных резюме от пенсионерок, в то время как доля заявок мужчин составляет 37%.

У женщин, которые уже вышли на пенсию, зарплатные ожидания ниже, чем у мужчин на почти 30%. Пенсионерки чаще всего ищут заработок на уровне 38-40 тысяч рублей, а пенсионеры хотят получать в районе 50-53 тысяч рублей, сообщили HeadHunter.

«В большинстве случаев почти во всех сферах люди пенсионного возраста готовы работать за меньшие деньги и их запрос ниже предложения примерно на 10-25%. При этом в производственной сфере, образовании и медицине, где ценится опыт, соискатели оценивают себя по рынку», — рассказали в Rabota.ru.

Чаще всего резюме размещаются в сфере продаж (12% от всех созданных или обновленных резюме кандидатов, которые уже на пенсии), административного персонала (9%), бухгалтерии (8%), производства и транспортно-логистической сферы (по 6%), сообщила Игнатова.

Данные «Avito Работа» свидетельствуют, что пожилые люди обычно ищут вакансии с частичной занятостью, на два-три дня в неделю и на три-четыре часа в день, а также надомную работу. Мужчины, как правило, интересуются вакансиями сторожей или вахтеров. Женщины работают помощницами по хозяйству, нянями. Бухгалтеры с многолетним стажем охотно набирают клиентов для ведения бухучета из дома.

«Наиболее лояльны к возрастным кандидатам – производственные компании и общепит. Кроме того, охотно принимают на работу пенсионеров аутсорсинговые колл-центры и некоторые крупные работодатели для проведения опросов, консультаций по телефону»,

— добавили в HeadHunter.

По данным разных исследований, доля всех резюме людей, уже вышедших на пенсию, не превышает 10% от общего количества резюме. Например, как отметила Игнатова, на HeadHunter это только 7%. Аудитория «Avito Работа» в возрасте 55-64 лет составляет долю в 9,8%, рассказал Владимир Корицкий, директор профильного проекта компании Avito.

Сейчас на пенсии работу ищут несколько миллионов граждан России. «На данный момент среди всех соискателей в базе hh.ru 2,1 млн. человек, которые уже достигли пенсионного возраста. По итогам II полугодия 2018 года к ним прибавится еще 0,3% или 82 тыс. тех, кто выйдет на пенсию в период с июля по декабрь — при текущих возрастных границах в 55 и 60 лет», — рассказали в HeadHunter.

При этом в компании ожидают, что в 2019 году рынок пополнится еще 190 тыс. резюме от пенсионеров, в 2020-м – 216,6 тыс. объявлений о поиске работы.

«К 2031 году доля резюме соискателей, которые уже на пенсии, будет порядка 18% от общего количества, что равно 3 млн резюме»,

— предположила Игнатова.

«Доля выходящих на пенсию в течение 10 лет составляет 12% от общего количества кандидатов, которые ищут работу», — отметил Ветерков из Rabota.ru.

«Согласно данным сайта, доля запросов соискателей, которые должны выйти на пенсию в этом году, не очень высока и составляет около 1%. Что логично – люди стараются не менять работу перед пенсией. При этом процент соискателей, кто должен выйти на пенсию в течение следующих 2 лет выше — 2,5%», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

Стоит напомнить, что согласно подготовленной правительством реформе, пенсионный возраст должен вырасти с сегодняшних 55 до 63 лет для женщин, и с 60 до 65 для мужчин.

«Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный период – с 2019 по 2028 год для мужчин и 2019 по 2034 год для женщин», — говорится в материалах Минтруда.

Там же уточняется, что увеличение возрастной планки первыми затронет мужчин, которые родились в 1959 году и женщин 1964 года рождения. Они получат право выйти на пенсию в 2020 году, соответственно, 61 год и 56 лет.

Как ранее заметили в Минтруде, на 1 января 2018 года насчитывалось 12,3 млн работающих пенсионеров или 26,4% от общей их численности (46,5 млн человек). «При этом, в первые годы после наступления пенсионного возраста, работает более 50% граждан», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Эксперт из HeadHunter утверждает, что только около полумиллиона кандидатов, которые уже на пенсии, в 2018 году создали резюме или обновили заявку, что может косвенно говорить о том, что поиск работы для них сейчас актуален.

По данным Пенсионного фонда России, в результате индексации пенсии с 1 января 2018 года на 3,7% средний размер выплат составляет 14,1 тысячи руб. в месяц.

На днях министр финансов Антон Силуанов заявил, что в 2019 году выплаты могут быть проиндексированы на 7%, что даст ежемесячную прибавку около 1 тысячи рублей. Работающим пенсионерам выплаты не индексируются.

В Минтруде также напоминают, что вопросами занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста занимается государственная служба занятости. Они могут пройти переобучение, а также обратиться за помощью в трудоустройстве, также имеют право на содействие в подборе подходящей работы, бесплатную консультацию, бесплатное получение информации о ситуации на рынке труда и услуг по профессиональной ориентации.

«Минтруд России обратится с рекомендацией к регионам создавать специальные подразделения для содействия в трудоустройстве граждан старшего возраста в центрах занятости населения», — сообщили в ведомстве.