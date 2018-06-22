Маневр на нефтяном поле: что будет с ценами на бензин

Пакет документов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли внесен в Госдуму 22 июня. Накануне, в ходе заседания правительства, были окончательно согласованы параметры предстоящей реформы.

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Речь идет о двух законопроектах: один из них предусматривает постепенное снижение с нынешних 30% (от стоимости нефти) до нуля вывозной таможенной пошлины. Второй законопроект предусматривает равномерное повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти и газового конденсата на величину снижения экспортной пошлины.

Таким образом, экспортная пошлина в течение шести лет будет полностью замещена ростом НДПИ. Предполагается, что закон будет принят в этом году и маневр начнется с 1 января 2019 года.

Предстоящий налоговый маневр в последние два года был камнем преткновения между Минфином и отраслью. Минэнерго предлагало отложить его до завершения модернизации российских НПЗ и запуска единого рынка нефти, нефтепродуктов и газа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Действующий налоговый режим, в частности экспортная пошлина, по факту субсидирует нефтепереработку. Минфин настаивал на завершении маневра и сохранении поддержки только для тех производств нефтепродуктов, которые обеспечивают высокую степень переработки.

Принятый вариант реформы предусматривает сохранение действующих льгот по НДПИ. Речь идет о пониженной налоговой ставке на добычу на новых морских месторождениях, газового конденсата для производства СПГ, льготе для месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа. Также пониженные ставки НДПИ сохранятся для месторождений со сложными условиями: выработанных, малых участков недр, месторождений с трудноизвлекаемой нефтью.

Кроме того, предусмотрен механизм предоставления налогового вычета по НДПИ на добытый газовый конденсат при его направлении на производство технического пропана-бутана по аналогии с получением налогового вычета по НДПИ при его направлении на производство широкой фракции легких углеводородов.

Для переработчиков нефти предлагается установить вычеты по акцизам с учетом объемов произведенных из нефтяного сырья высокооктанового автомобильного бензина класса 5 и дизельного топлива, а также с учетом уровня цены на нефть на мировых рынках, средних оптовых цен реализации таких нефтепродуктов на территории России и цен экспортной альтернативы на нефтепродукты.

Ставка акциза на прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, используемые в нефтехимии, устанавливается с учетом корректирующего коэффициента, который постепенно увеличивает ее значение в течение шести лет, начиная с 1 января 2019 года, на величину снижения ставки вывозной таможенной пошлины на нефть, уточняют в правительстве.

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил 21 июня, что от налогового маневра в течение шести лет бюджет дополнительно получит 1,3–1,6 трлн руб.

Он пояснил, что при этом фискальная нагрузка на отрасль может изменяться в случае роста мировых цен на нефть более 20% за квартал, однако в этом случае, чтобы не допустить из-за этого роста цен на топливо на внутреннем рынке, правительство сможет повышать экспортные пошлины на нефтепродукты.

«Чудес не бывает. Те 1,3-1,6 трлн руб., которые правительство надеется получить в результате налогового маневра в течении шести лет, — недополученная прибыль нефтяников, прежде всего связанная с сегментом нефтепереработки», — обращает внимание директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

То есть речь идет о небольшом, но все же увеличении налоговой нагрузки на отрасль. Судя по цифрам, в среднем компании недополучат $1-1,5 с барреля добытой нефти. С другой стороны, это не так много, особенно учитывая те благоприятные условия, в которых существует отрасль сегодня — довольно дорогая нефть и дешевый рубль, добавляет эксперт.

В любом случае не стоит ждать, что в России будет решена проблема роста цен на бензин, точечные послабления для производителей высококачественного бензина не решат проблемы снижения маржи большинства НПЗ и роста внутренней цены на нефть,

отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Соответственно, уже в 2019 году мы можем наблюдать новые вспышки стоимости топлива на автозаправках, добавляет он.

Дополнительные поблажки будут применяться для тех нефтяников, кто производит высококачественный бензин и дизтопливо Евро-5, в этом случае из бюджета они будут получать часть акциза, который выплачивают НПЗ, обращает внимание Жарский.

Хотя в целом реформа в отрасли приведет к дополнительной стимуляции нефтяников продавать на внутреннем рынке больше нефти и нефтепродуктов, чем за рубеж, доходы бюджета в результате такого маневра могут сильно колебаться, так как в законопроекте очень много отведено применению дополнительных льгот по НДПИ, а также возвращению акцизов, полагает эксперт.