Ни дня без новаций: пенсионерам изменят прожиточный минимум

Минтруд России предлагает установить единый подход к определению величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ. При этом речь не идет об установлении единой планки для страны в целом, уточнили «Газете.Ru» в ведомстве. Инициатива размещена к обсуждению на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что поправки могут вступить в силу с октября 2018 года.

Реклама

Внесение корректировок связано с тем, что в ряде регионов величина прожиточного минимума для пенсионеров «необоснованно занижена или завышена», говорится в материалах Минтруда. Поправки помогут исключить такие колебания при установлении социальной доплаты к пенсии.

«В 14 субъектах Российской Федерации установленная на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера меньше фактической среднегодовой величины за 2017 год, в 71 субъекте — больше. В 33 субъектах Российской Федерации отклонение установленной величины от фактической составляет 5 и менее процентов, в 23 субъектах — от 5,1 до 10%, в 18 субъектах — от 10,1 до 15 процентов, в 11 субъектах — свыше 15%», — говорится в сообщении на официальном портале проектов.

Изменение порядка установления величины прожиточного минимума пенсионера не приведет к снижению доходов пенсионеров, уверяют в министерстве.

«Самое главное, что даже в случае изменения методики выплаты пенсионерам уменьшены не будут, поскольку действует норма, согласной которой даже если прожиточный минимум уменьшается, выплаты пенсионеру с учетом социальной доплаты к пенсии ниже не становятся», — в свою очередь пояснили в «Газете.Ru» в Пенсионном фонде России.

В Минтруде обратили внимание, что региональная социальная доплата к пенсии устанавливается, если величина прожиточного минимума пенсионера в регионе выше, чем в целом по стране, и общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает размера прожиточного минимума, установленного в субъекте для такой категории граждан.

По информации ПФР, размер прожиточного минимума в целом по России на 2018 года составляет 8 726 рублей. Но в отдельно взятых регионах показатель гораздо выше. Например, в Москве он равен 11 816 рублей, в Московской области — 9 527 рублей, в Ненецком автономном округе — 17 956 рублей, и самый высокий прожиточный минимум (19 тыс. руб.) установлен в Чукотском автономном округе.

В Тамбовской области величина не дотягивает до общероссийской цифры — 7 489 рублей. Примерно на таком же уровне прожиточный минимум в Смоленской, Астраханской, Саратовской области, а также Республики Калмыкия.

Согласно данным Росстата, в 2017 года в целом по стране средний прожиточный минимум для людей пенсионного возраста составил 8 315 рублей. Величина пятилетней давности была ниже. В 2013 году прожиточный минимум для пенсионера составлял 5 998 рублях, а 10 лет назад, в 2008 году, речь шла о 3 644 рублях.

«Каждый раз, когда формируются региональные бюджеты, то для того, чтобы переложить нагрузку на федеральный бюджет, регионы используют разные механизмы, чтобы установить прожиточный минимум таким образом, чтобы они был ниже федерального. В этом случае социальная надбавка выплачивается за счет федбюджета», — пояснил «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что прожиточный минимум определяется исходя из потребительской корзины, которая пока остается неизменной с 2012 года, а также определяет набор и объемы потребления продуктов для трудоспособного населения, пенсионеров и детей.

Например, согласно закону о потребительской корзине в России, пенсионер нуждается в 77,6 кг хлеба в год, 88,1 кг картошки, 118,1 кг свежих фруктов. Также в таблице есть ряд и других товаров.

По последней информации от Минтруда, потребительская корзина будет пересматриваться. Как ранее рассказали «Газете.Ru» в ведомстве, не исключено, что власти совсем могут отказаться от нее.

Между тем россияне недовольны пенсиями. «Средняя пенсия сегодня — 14 тысяч рублей, и такой размер пенсии считают недостойным 90% граждан», — поделился с «Газетой.Ru» глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков.

По данным Пенсионного фонда России, средний размер трудовой пенсии в 2018 году составил 14 151 рубля. При этом в начале года была проведена индексация на 3,7%, что выше инфляции.

В 2019 году, по словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, выплаты пенсионерам по старости будут проиндексированы на 7%. «В этом году мы ожидаем инфляцию около 3%, в следующем году инфляция составит около 4−4,5%. Учитывая, что мы индексируем пенсии по инфляции предыдущего года, то, соответственно, рост индексации будет более чем в два раза по сравнению с ожидаемой пенсией текущего года», — сообщил чиновник.

Стоит отметить, что на прошлой неделе глава кабмина Дмитрий Медведев сообщил, что правительство одобрило проект закона о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 для мужчин. Переход на новую пенсионную систему будет плавным, а предложенные меры позволят каждый год повышать ежемесячный размер пенсии на 1000 рублей. В Госдуме уже заявили о том, что инициатива может быть рассмотрена в первом чтении в июле 2018 года.

Между тем Партия пенсионеров России согласна поддержать инициативу кабмина по повышению пенсионного возраста.

«Мы понимаем, что повышение пенсионного возраста является лишь инструментом для повышения пенсий. Оно не для повышения возраста, а для того, чтобы в будущем было меньше проблем с пенсиями и чтобы поднять их размер до более или менее приличного уровня», — сказал ТАСС председатель партии Николай Чеботарев. По его словам, главное — поднять качество жизни в стране, чтобы люди доживали до пенсии.