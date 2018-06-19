Заморозка активов: как Украина достала «Газпром»

Украинский «Нафтогаз» заявил, что «Газпрому» вручено распоряжение о замораживании активов в Англии и Уэльсе. Такой приказ выпустил Коммерческий суд Лондона 18 июня. Украинская сторона пытается арестовать активы «Газпрома» в разных странах, чтобы взыскать с него $2,56 млрд по транзитному контракту, которые присудил ей Стокгольмский арбитраж. Аналогичные действия «Нафтогаз» ранее предпринимал в Швейцарии и Нидерландах.

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Данная заморозка активов пока ничем не грозит «Газпрому». «Скорее всего, речь идет об обеспечительных мерах, которые направлены на сохранение активов перед основным судебным разбирательством. Это распространенная практика, которая позволяет предотвратить вывод активов», - говорит Денис Фролов, руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm.

«Заморозка активов как мы уже не раз говорили не подразумевает их распродажу, также не помешает это и работе компаний Газпрома», - полагает партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Вероятно, «Нафтогаз» подал это ходатайство одновременно с обращениями в суды других стран ЕС, и там просто на это обращение отреагировали раньше, добавляет он.

Обращать или нет взыскание на имущество компании лондонскому суду еще только предстоит решить. Первые слушания в британской столице назначены на 6 июля 2018 года.

В сообщении «Нафтогаза» говорится, что «Газпром» должен предоставить ему список всех активов стоимостью более $50 тыс., расположенных в Англии или Уэльсе, говорится в сообщении украинской компании.

«Нафтогаз» также заявил, что уведомил лондонские офисы 17 банков, которые ведут бизнес с «Газпромом», о том, что они не могут способствовать какому-либо сокращению активов российского концерна в Англии и Уэльсе.

«Банки, которые не соблюдают, могут быть наказаны», — указывается в заявлении.

«Газпром» ранее сообщал, что в апелляционном суде округа Свеа (Швеция) добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. Суд принял во внимание результаты лингвистической экспертизы, согласно которым, значтельный кусок «стокгольмского» вердикта был написан третьим лицом, что является грубым процессуальным нарушением.

«13 июня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины», — говорится в сообщении российской компании.

Апелляционная инстанция согласилась, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. При этом в «Газпроме» утверждали, что после решения суда округа Свеа, «вынесение приказа лишает НАК «Нафтогаз Украины», в том числе, оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом».

«Нафтогаз» обжаловал решение суда округа Свеа. Правда, в своем «лондонском» заявлении «Нафтогаз» почему-то утверждает, что апелляция подана в суд Стокгольма. Кроме того, гендиректор украинской компании Андрей Коболев уверяет, что «решение шведского суда не приостанавливает само решение, а лишь приостанавливает исполнение в Швеции».

«В соответствии со своим национальным законодательством суды каждой отдельной страны определяют, приостанавливает ли шведское постановление приведение в исполнение Арбитражного решения в такой стране. Решение о транзите остается в силе, и проценты продолжают накапливаться, и мы будем добиваться исполнения в юрисдикциях, где исполнение является вариантом», — заявил он.

«Газпром» не стал комментировать сообщение «Нафтогаза» по существу. В заявлении компании, поступившем в «Газету.Ru», указывается, что «Газпрому» стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» предпринимает на территории Великобритании действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража».

«Эти действия предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения», — подчеркнули в «Газпроме».

Юристы поясняли «Газете.Ru», что решение суда округа Свеа не гарантирует «Газпрому», что «Нафтогаз» перестанет пытаться арестовывать его активы в других странах.

Например, в Нидерландах суд вправе не легализовывать и придавать силу арбитражному решению, если идет рассмотрение в рамках апелляционного производства, отмечает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.

А вот в лондонском суде «привести в качестве аргумента решение о приостановлении действия решения Стокгольмского арбитража выданное апелляционным судом Швеции он в условиях английского права, скорее всего, не сможет», считает Дмитрий Горбунов.

По его мнению, «Нафтогаз» не сможет получить свои деньги до завершения рассмотрения апелляции «Газпрома». Он считает, что «все эти «хождения» по судам и заморозка активов» нужны скорее для создания соответствующего информационного фона вокруг «Газпрома». Сумма долга не является критичной для российской компании и уже заложена в ее бюджете.

«Но с позиции «Газпрома» гораздо важнее доказать собственную правоту в суде и добиться отмены решения Стокгольмского суда, а не сберечь денежные средства», - подчеркивает юрист.

Напомним, что «Газпром» обжаловал решения Стокгольмского арбитража по контрактам по поставкам и транзиту газа. Компания также инициировала разрыв этих соглашений. Их срок действия заканчивается в 2019 году.

Концерн не собирается пока платить «Нафтогазу» $2,56 млрд и проценты, хотя и зарезервировал необходимую сумму.

«Нет, никакого предельного срока (выплаты долга – «Газета.Ru») нет. Поэтому «Нафтогаз» и пытается арестовать какое-то имущество в надежде заставить «Газпром» это сделать как можно скорее.

Мы считаем, что здесь торопиться не стоит, надо действительно до конца разобраться и поставить точку — кто, что, кому должен», — говорил заместитель начальника юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец.

Он напомнил, что «Газпром» был не согласен с вынесенным в Стокгольме решением по транзитному спору с украинской стороной и подал апелляционную жалобу. «Мы считаем, что у нас есть шанс на пересмотр арбитражного решения», — сказал Кузнец.

Он подчекнул, что у компании нет уверенности, что если она выплатит деньги «Нафтогазу», то «мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся». Поэтому судебные разбирательства продолжаются.