Промышленная революция: Южная Корея усилит Россию

— О каком размере инвестиций Южной Кореи в Россию сейчас идет речь и какой есть потенциал? Что мешает перетоку капиталов?

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В период с 1989 по 2016 год Республика Корея инвестировала порядка $2,5 млрд в развитие российского производства бытовой техники, автомобилестроения, гостиничного бизнеса, кондитерских изделий и других отраслей. Тем не менее, это всего лишь 0,72% от общего объема всех иностранных инвестиций, вложенных Кореей.

После начала работы нового правительства в прошлом году Республика Корея развернула новую «Северную политику» и пошла на значительные шаги по расширению экономического сотрудничества с Россией. Результат — интерес к ней со стороны частных инвесторов увеличился, значительно возросло число компаний, которые рассматривают варианты нового или очередного инвестирования в российские проекты. Ожидается, что объем будущих инвестиций будет стремительно расти.

Наибольшие препятствия для инвестирования корейских компаний в экономику России - колебание валютного курса, языковой барьер, отсутствие общей информации о России и ряд других, а также экономические сложности, связанные с санкциями США и европейских государств, наложенными на Россию после 2014 года.

— Что может подстегнуть темпы взаимной торговли?

Торговля между Кореей и Россией претерпевала период застоя в 2014-2016 годах, но начала активно восстанавливаться с 2017 года. Прошлогодний оборот – почти $19 млрд. Основу экспорта Кореи составляют промышленные товары, России - природные ресурсы. Ожидается, что товарооборот между странами увеличится в разы при условии заключения Соглашения о свободной торговле между Кореей и Россией, при отсутствии тарифных барьеров и достижении свободного товарообмена между странами.

Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (КОТРА) в СНГ Ким Джон Кен

KOTRA - это не организация, которая определяет политику, связанную с торговлей, а государственная структура, которая реализует торговую политику, определяемую правительством Кореи. Поэтому трудно отвечать на некоторые политические вопросы, например, о возможности дополнительного импорта российской нефти.

— Где есть резервы для развития сотрудничества по линии бизнеса?

Например, в регионах. В прошлом году сформированная правительством российская делегация посетила с рабочим визитом Сеул, где состоялось интересное совещание по расширению инвестиций. С российской стороны участие приняли восемь губернаторов, с корейской — порядка 200 компаний, имеющих высокий интерес к России.

Кроме того, недавно Министерство экономического развития России сформировало делегацию из представителей 20 передовых компаний пищевой отрасли и организовало в Сеуле презентацию продовольственных товаров. Вот такие «роуд-шоу» играют важную роль в расширении экономического сотрудничества.

— Какие эксклюзивные продукты, технологии Южная Корея поставлять России в данный момент? В развитии каких отраслей в России это поможет?

Мы можем на одном примере рассказать, как, применяя корейские технологии в России, реализуя и коммерционализируя их, можно наладить долгосрочное сотрудничество между двумя странами.

Например, разработка технологий в сфере робототехники для реабилитации и социальной̆ адаптации человека. Совместив российские технологии и корейский опыт и инфраструктуру, с помощью робототехники можно ускорить реабилитацию пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей̆. После травм, операций, заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной̆ системы. Наглядный пример – компания «Экзоатлет», совместное российско-корейское производство медицинских экзоскелетов. Проект решил проблему симбиоза человека и машины на уровне механо-тактильного взаимодействия.

Это интеграция человека и робота. Это значит, что люди, всю жизнь проводящие в инвалидном кресле, получают возможность встать в полный̆ рост и смотреть в глаза собеседника на одном уровне.

Еще одна тема из указа вашего президента – экология. С 1 января 2019 года вступят в силу положения ФЗ-219, что значительно изменит ситуацию в области экологического надзора. Нефтяные, химические и промышленные российские компании могут позаимствовать опыт Кореи в сфере охраны окружающей среды. О развитии в данной сфере расскажут ведущие корейские компании на семинаре по экологическому праву в отеле «Лотте» в Москве 22 июня. Если компания хочет получать стабильную прибыль, то будет работать по правилам, соблюдать законы, в том числе и природоохранные.

Насколько мне известно, в России создаётся и продвигается план по развитию 18 основных отраслей промышленности. Есть высокая потребность в оснащении рынка в оборудовании и технологиях. И тут Корея могла бы стать надёжным партнёром.

— Какие регионы России представляют наибольший интерес для Южной Кореи?

Прежде всего хотел бы сказать, что с момента заключения Соглашения об отмене виз между двумя странами в 2014 году возросло число туристов, посещающих Россию, и интерес к стране значительно вырос в этом году, в том числе благодаря проведению Чемпионата мира по футболу. Области интересов могут быть в целом разделены на Дальний Восток и западные регионы.

В западной части России, где расположены мегаполисы, в частности Москва и Санкт-Петербург, хорошо развитая бизнес-инфраструктура, находятся головные офисы крупных российских компаний, широкий потребительский рынок, - все это делает привлекательным присутствие множества корейских компаний. И естественно, здесь высок интерес компаний, только собирающихся выйти на российский рынок.

В тоже время на вашем Дальнем Востоке растет интерес к географическим преимуществам Южной Кореи, «восточной политике» российского правительства, активной деятельности по стимулированию инвестиций на Дальнем Востоке. Плюс – новая политика нового правительства Южной Кореи по налаживанию более тесных связей с наиболее близкими российскими регионами, а также недавнее улучшение в отношениях между Югом и Севером Кореи и США.

— Корея принимает участие в «Иннопроме» как страна-партнер. Это тренд на промышленно-технологический прорыв?

Это третье участие Республики Кореи. В 2016 году мы организовали группу наблюдателей из 25 компаний, в прошлом году - корейский стенд с участием 12 компаний. Однако в этом году в выставке принимают участие более 100 компаний, поскольку Корея выступает в качестве страны-партнера. Причина такого масштаба заключается в символе «Иннопрома», как крупнейшей промышленной выставки в России, а также в увеличивающемся интересе корейского правительства и корейских компаний к России. Все это говорит о том, что Корея рассматривает Россию как важнейшего будущего партнера по экономическому сотрудничеству.

Сейчас все обсуждают четвертую промышленную революцию. И здесь у России есть преимущества в виде передовой фундаментальной науки и техники и высококвалифицированных трудовых ресурсов, а у Кореи - технологий коммерциализации.

— На каких отраслях сконцентрируетесь?

В основном это компании, производящие промышленное оборудование, есть робототехника, автомобилестроение, металлообработка, электрогенерация. Это, в частности, Hyundai Motors, Doosan Infracore, Kyung dong Navien, TaeguTec, Kukje Industrial Machinery Corporation и Woojin Plaimm. В Екатеринбурге мы планируем представить российскому рынку широкий ряд последних новинок от ведущих корейских производителей промышленного оборудования, станков и механизмов, которые, на данный момент незнакомы российским компаниям. Хотим показать высокотехнологичное оборудование, способное удовлетворить потребности российского производственного сектора. Кстати, компании-участники рассчитывают успешно выйти не только на российский, но и другие рынки.

Важно же не только показать, но и обменяться мнениям. Поэтому будут форумы и семинары для изучения предложений и проектов в различных сферах и презентации новейших технологий. Наконец, через Корейское управление по связям с общественностью будем проводить мероприятия, посвященные промышленному сотрудничеству между двумя странами, а также способствующие продвижению корейского туризма и культуры. И культурные мероприятия подготовили!

— Какие новинки на вашем национальном стенде будут?

Корейские участники выставки надеются сыграть свою роль в решении проблемы дефицита в производственной цепочке России. Поэтому мы хотели бы представить промышленное оборудование и машины, которые необходимы для развития собственной производственной отрасли в России, а не демонстрировать прорыв новейших корейских технологий. Думаю, спрос на оборудование будет увеличиваться в процессе возрождения российской промышленности в условиях импортозамещения.

Кроме того, в течение выставочного периода будет проведен Корейско-российский форум по промышленному сотрудничеству, новейшие технологии Кореи будет представлены в рамках различных программ, таких как «Проект возможного сотрудничества между компаниями инновационных отраслей промышленности», «Пример строительства smart-factory», «Проект контрмер в век четвертой индустриальной революции». Есть и конкретные договоренности. Например, известная корейская компания по производству нагревательных котлов Kyungdong Navien планирует подписать меморандум о взаимопонимании, такие меморандумы и контракты готовятся и у других компаний.