Идет война торговая: Россия ответит США пошлинами

Россия намерена ввести пошлины на американские товары в ближайшие дни, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Реклама

«В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь,

Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США. Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время. Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели»,

— сказал он. На вопрос, когда появится список товаров, в отношении которых вводятся пошлины, в министерстве уточнили, что «окончательный перечень будет сформирован в ближайшее время — потребуется ещё несколько дней».

В конце мая Россия направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) запрос о введении повышенных пошлин на американские товары стоимостью в $3,16 млрд. По предварительным подсчетам, увеличение ставок позволит России получить дополнительно $537,6 млн.

Эта мера — ответ на принятое администрацией Дональда Трампа решение с 23 марта этого года ввести пошлины импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно.

Россия 19 апреля запросила консультации с США в рамках ВТО. Но американцы не смогли в отведенные 30 дней предложить компенсацию за введенные пошлины на металлы. По правилам, Москва в 30-дневный срок с момента подачи уведомления должна была подготовить эквивалентный ответ, что и было и сделано.

Пошлины на сталь и алюминий затронули не только Россию. Об ответных мерах ранее говорили и Китай, и Канада, и Мексика. ЕС обещал окончательно определиться с ответом на американские пошлины к 20 июня.

Канада и Мексика уже анонсировали списки американских товаров, в отношении которых будут введены ограничительные меры. У Пекина с Вашингтоном вообще развязана полномасштабная торговая война, где обмен взаимными ограничениями уже выходит на уровень высокотехнологичной продукции.

На прошлой неделе Трамп распорядился ввести 25-процентные пошлины на товары из Китая на сумму в $50 млрд, обвинив Пекин в воровстве технологий. КНР обещала ответить симметрично, на что президент США пригрозил ввести пошлины на товары из Китая еще на $200 млрд.

«После того, как юридический процесс будет завершен, эти пошлины вступят в силу, если Китай откажется изменить свою практику, а также, если они будут настаивать на продвижении новых тарифов, которые они недавно приняли», — говорится в заявлении главы Белого дома.

Торговые войны, отмечают эксперты, стали реальностью нашего времени. Протекционистские меры, агрессивно продвигаемые Трампом, заставляют другие государства также пересматривать свою торговую политику и более сдержано относиться к партнерству с Соединенными Штатами, которые вышли уже из целого ряда международных соглашений.

Эти события накладывают отпечаток и на экономиках государств. Так, по словам Орешкина, торговые войны будут учтены в новом прогнозе социально-экономического развития России на ближайшие шесть лет, которое сейчас готовит его ведомство.

«Большие события в мире происходят, связанные и с торговой войной, и с укреплением доллара, ослаблением развивающихся валют. Все это, конечно, найдет отражение в новой версии прогноза на ближайшие шесть лет, который мы будем готовить», — сказал министр.

По данным Минэкономразвития, объем товарооборота между Россией и США в 2017 году составил $23,1 млрд. Это на 15,8% больше чем годом ранее. Экспорт российской продукции в США вырос на 14,7% и составил $10,6 млрд, импорт увеличился на 16,8% до $12,5 млрд.

В 2017 году США занимали 6-е место среди внешнеторговых партнеров России, 10-е место по объемам экспорта и 3-е место по объемам импорта.

Россия в основном поставляла в США нефтепродукты, алюминий, чугун, платину, двигатели и силовые установки, минеральные удобрения, нефть, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, титан и изделия из него.

У американцев Россия покупала летательные аппараты, автомобили и запчасти, лекарства, медицинские приборы, иммунные сыворотки, двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины.

Что из этого перечня будет обложено более высокими пошлинами, пока неизвестно. Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков заявил во вторник, что окончательное решение по конкретным товарным позициям еще не принято.

Учитывая, что уже после 2014 года поставки из США товаров и продуктов и так претерпели изменения, пошлины могут быть введены практически на все что поставляется из США, включая табачную и алкогольную продукцию, сельхозтовары и лекарства, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.