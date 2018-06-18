Скажи потоку Nein: Киев призывает Берлин в союзники

Киев не устает генерировать идеи, как препятствовать строительству ненавистного украинской стороне газопровода «Северный поток-2». В этот раз президент Петр Порошенко решил возродить идею международного консорциума по управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины. Он приглашает поучаствовать в этом предприятии Германию. Правда, при одном условии: ФРГ должна отказаться от новой русской трубы по дну Балтийского моря.

Реклама

Свое послание Порошенко в лучших традициях президента США Дональда Трампа разместил на собственной странице в Twitter.

«Мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить «Северный поток - 2», - заявил он. - Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их создать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины. Но условие участия — остановка «Северного потока — 2»,

- сказал он.

В ответ на очередной выпад Порошенко пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что газопровод «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом.

«Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие. Но еще раз повторяем: это проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки», — сказал Песков, добавив, что противодействие реализации данного проекта является нарушением принципов и норм свободной конкуренции.

Идея международного консорциума по управлению ГТС Украины не нова - ее активно обсуждали лет 10 назад. Тогда речь шла о создании трехстороннего консорциума при участии Украины, России и ЕС для модернизации ГТС, которая и тогда и сейчас находится не в лучшем техническом состоянии - основные фонды стареют и нуждаются в обновлении. Тогда до практической реализации дело не дошло из-за противоречий между сторонами. Теперь Украина при поддержке США активно возрождает эту идею. Правда, на сей раз без России. При этом, по словам Порошенко, «партнеры из США также решительно настроены» на участие в этом проекте.

Ранее лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук высказал мнение, что газотранспортный консорциум с международными партнерами по управлению ГТС имеет право на существование только при участии России. Украина не имеет альтернативы российскому газу, и компаниям, управляющим украинской ГТС, все равно придется договариваться с Россией о транзите газа по своей территории, пояснил он.

Порошенко в своей речи этот аспект во внимание не принимает. По его мнению, участия европейских потребителей вполне достаточно.

Впрочем, эта позиция укладывается в уже не первый год озвучиваемую Киевом идею переноса точки приема транзитного газа с запада на восток страны — к границе РФ. Таким образом, на входе в транзитную трубу газ, по замыслу украинской стороны, перестанет быть российским и приобретает «европейское гражданство». «Газпром» категорически против такой идеи, подчеркивая, что это не прерогатива Киева - решать, где и чей газ.

Эксперты уверены, что Германия не будет идти навстречу Порошенко в этом диалоге. «Северный поток-2» практически готов и сейчас находится на завершающих этапах, отказываться от него ради участия в консорциуме по управлению ГТС Украины никто не будет, подчеркивает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Украине же в любом случае придется к своей ГТС со временем подпустить европейские энергетические органы, и данный ультиматум со стороны Украины никак не сможет в этом противодействовать.

Учитывая что и сама Россия, и страны ЕС во главе с Германией неоднократно заявляли, что газопровод имеет исключительно экономические цели и не имеет ничего общего с антиукраинской политикой, Порошенко в очередной раз пытается подменить понятия и обратить внимание всего мира на собственную несостоятельность в управлении государством, давая понять что сама по себе страна ничем другим заработать кроме как прокачивать энергоресурсы не в состоянии,

добавляет Жарский.

Между тем именно проблемы с украинским транзитом и сложные отношения между странами подтолкнули «Газпром» к реализации альтернативных газотранспортных проектов - сначала строительству двух веток «Северного потока» по дну Балтийского моря из России в Германию, минуя транзитные страны, затем - возведению «Турецкого потока» и веток «Северного потока-2». Последний уже находится на стадии реализации - разрешение на прокладку труб через свои морские территории выдали Швеция, Финляндия, Германия и Россия. Осталось получить разрешение от Дании.

В дружбе против «Северного потока-2» Украину поддерживают не только США, которые мечтают наращивать поставки в Европу собственного сжиженного природного газа (СПГ), чему новая труба из РФ никак не способствует, но и соседняя Польша. Ранее вице-премьер по энергетике Польши Михаил Куртыка в интервью «Польскому радио» заявил, что Варшава сейчас оказывает давление на Евросоюз, чтобы убедить Брюссель помешать строительству «Северного потока — 2». В частности, Польша продвигает поправки в газовую директиву ЕС, однако Болгария, которая председательствует в объединении в настоящий момент, до сих пор сдерживала работу над документом. Сдаваться Польша пока не собирается - работа над поправками должна продолжиться в этом месяце, подчеркивает Куртыка.

Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд, его ввод намечен на конец 2019 года. Единственным акционером компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG - является «Газпром».

Европейскими партнерами «Газпрома» по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

Порошенко заявляет, что «Северный поток - 2» направлен против Украины и «пытается забрать из бюджета Украины почти $3 млрд».