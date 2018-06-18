Пенсии подсчитают без баллов

Правительство намерено отказаться от существующей с 2015 года «балльной» пенсионной системы, сообщила в эфире телепрограммы «Воскресный вечер» на «России 1» вице-премьер Татьяна Голикова. «Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать»,— отметила она.

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Сейчас трудовая пенсия существует в двух видах — страховой и накопительной. Для расчета первого вида введен «индивидуальный пенсионный коэффициент» (балл), которым оценивается каждый год работы. Таким образом, чтобы получить страховую пенсию, нужно было достичь определенного возраста, накопить требуемый трудовой стаж, а также заработать необходимое количество баллов. Чем больше баллов накопил, тем выше могла быть пенсия.

Накопленные баллы потом переводились в рубли (предполагалось, что каждый год будет устанавливаться стоимость балла, в 2018 году она составляла 81,49 рублей).

Если в 2018 году порог для получения страховой пенсии составлял 9 лет и 13,8 баллов, то к 2025 году человек должен был накопить минимум 30 баллов и 15 лет страхового стажа.

Как пояснила Голикова,

с учетом новых изменений в пенсионной системе, которые начнутся с 2019 года, размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка.

Однако, по ее словам, рассчитывать соотношение «средней по экономике» пенсии к «средней по экономике» зарплате, неправильно: нужен индивидуальный расчет. Голикова пообещала его в перспективе представить.

Накануне правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 — для женщин. Документ был одобрен кабинетом 14 июня. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года. Сейчас на пенсию выходят с 60 (мужчины) и 55 (женщины) лет.

Также Голикова заявила о высокой готовности концепции ИПК (индивидуального пенсионного капитала).

«Сейчас мы работаем над проектом закона о накопительной части пенсии», - прокомментировала Голикова создание системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). По ее словам, предположительно уже осенью проект будет представлен на общественное обсуждение.

«И тогда это может быть второй частью пенсии. Но это пока обсуждается как добровольный элемент пенсионной системы, не обязательный», - подчеркнула Голикова.

При этом ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев предположил, что законопроект может быть направлен в Госдуму и быть принят до конца осенней сессии. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина указывала на высокую степень готовности концепции ИПК.

Отменяемую сейчас балльную систему расчета пенсии эксперты активно критиковали и не верили, что она полноценно заработает.

«Социальный блок правительства активно рекламировал достижения последней пенсионной реформы: если хотите получать более высокую пенсию, то отложите выход на заслуженный отдых, копите баллы, которые потом конвертируются в длинные рубли. Но люди в эту систему не верят, предпочитая оформлять пенсию и продолжать работать. Десятилетиями наш человек приучен, что обещания — тот же песок, который просачивается между пальцами, ничего не оставляя в руке. Тем более, что балльная система и вовсе никому не понятна. Как потом конвертируются баллы в рубли, сколько будет стоить этот балл, учитывая, что в формулу заложен поправочный коэффициент на доходы Пенсионного фонда?» - комментировал, например, балльную систему «Газете.Ru» Сергей Беляков.

Очевидно, что с проведением столь масштабной пенсионной реформы, балльную систему правительство сочло ненужной,

говорит генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Балльная система зависела от доходов бюджета, по сути это была фиксированная выплата в размере чуть менее пять тысяч рублей, плюс сумма накопленных баллов за рабочий стаж, помноженная на определенный коэффициент, объясняет эксперт.

«По сути эта система изначально не давала полной и справедливой оценки для каждого пенсионера. Более того, стоимость балла была плавающей и зависела от размера государственных доходов, и как только возрастал риск их резкого падения, размер итоговой пенсии не позволял назвать ее достойной», - говорит он.

Впрочем, в том, что повышение пенсионного возраста позволит получить достойную пенсию россиянам, эксперты также сомневаются. В частности, ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты говорили о своем беспокойстве, что такое решение может увеличить безработицу.

Профсоюзы России уже выступили против правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста.

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Непонятно, будет ли повышение пенсионного возраста отвечать интересам будущих пенсионеров, говорит Шустов. В частности, настораживает, что пенсионные изменения в нашей стране стали происходить очень часто, граждане еще не до конца успели оценить нововведения 2015 года, а им уже говорят о том, что мера устарела и будет применятся вновь новый подход, резюмирует эксперт.