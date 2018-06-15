НДС растет: что потребует бизнес

Как пострадает кошелек

Правительство одобрило проект закона о повышении НДС с 18% до 20%. Но пока документ еще не поступил в Государственную думу, рассказали в «Газете.Ru» в нижней палате. Хотя не исключили, что инициатива может быть внесена уже 15 июня.

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Повышение НДС может привести к наполнению бюджета, прокомментировал инициативу правительства «Газете.Ru» председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

При этом бизнес явно не в восторге от новостей о предстоящих изменениях. «Понятно, что увеличение налогов для бизнеса — это плохо. Тем более что НДС — налог, который очень хорошо собирается. От него сложно уклониться, и эти суммы будут взысканы в бюджет. Если уже решение такое принято, то «Опора России» будет настаивать на обещанных встречных компенсационных мерах», — заявил президент организации Александр Калинин.

Речь идет, в том числе, об отмене с 2019 года налога на движимое имущество, введении понятного и необременительного режима для самозанятых граждан, «заморозке» неналоговых платежей, введении процедуры быстрого возврата по НДС.

«Именно эти преференции ожидает бизнес, которые были прямо прописаны в «майском» указе президента. Они предусматривают реализацию конкретных восьми шагов по развитию малого и среднего предпринимательства», — подчеркнул Калинин. Он призвал дополнительно выделить денежные средства и уменьшить процентную ставку по кредитам.

Калинин допустил, что, несмотря на то, что от повышения НДС выиграют экспортеры, альтернативой инициативе кабинета министров страны может стать изменение бюджетного правила, согласно которому цена отсечения могла бы составлять не сегодняшние 40 долларов США за баррель, а выше.

Повышение НДС может ощутимо ударить по карману потребителей, чьи доходы и без того существенно снизились за последние 4 года, высказал свою точку зрения сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

По его словам, бизнес потеряет в маржинальности. «В первую очередь это касается розничной торговли, туризма, строительства. А для отраслей с высокой добавленной стоимостью, фискальная нагрузка и вовсе может вырасти на четверть», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин напомнил, что в процессе обсуждения налоговых изменений предлагались введение налога с продаж, переход к прогрессивной шкале НДФЛ или просто повышение ставки НДС. «Выбран был последний вариант — и это самое худшее решение из всех предложенных», — поделился мнением представитель нижней палаты парламента.

По его словам, увеличение НДС, пусть даже на 2 п.п., это пусть к разгону инфляции в стране и мотивация для окончательного ухода в тень малого и среднего бизнеса. Стоимость продуктов, при этом повысится, а уровень жизни ухудшится.

Между тем, по словам Силуанова, в будущем году после повышения НДС инфляция составит от 4% в год или чуть выше. Ранее он говорил, что инфляция в текущем году составит около 3%.

Из-за опасений по разгону инфляции Центробанк России в пятницу, 15 июня, не стал снижать ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,25%. При этом регулятор допустил разгон инфляции на 1 п.п. из-за повышения налога. Эффект от НДС, который могут поднять с 2019 года, потребители почувствуют уже в этом году.

Ранее в администрации президента утверждали, что увеличение ставки НДС существенно не повлияет на денежно-кредитную политику ЦБ РФ. «Повышение будет несущественным. И, соответственно, есть все основания предполагать, что Банку России не придется корректировать, повышать ставку», — говорил помощник президента РФ Андрея Белоусова.

Во всем обвинили нефть

Во время пресс-конференции 14 июня Силуанов пообещал, что российские предприниматели получат дополнительные 100 млрд рублей при возмещении НДС. «Повышая НДС, косвенный налог, мы предложили отменить налог на модернизацию для предприятий, как его еще называют, налог на движимое имущество — с одной стороны. С другой стороны, мы предложили льготное и ускоренное возмещение НДС. По нашим оценкам, это порядка 100 млрд рублей в год», — сказал глава Минфина.

Между тем, полученные в результате повышения НДС средства станут основными источниками для финансирования национальных целей и стратегических задач развития России. По словам первого вице-премьера России и главы Минфина Антона Силуанова этот шаг приведет к дополнительным доходам федерального бюджета более чем на 600 миллиардов рублей в год, начиная с 2019 года.

При этом предлагается сохранить льготы по налогу на основные социально значимые товары и услуги. В том числе речь идет о пониженных ставках в отношении продовольствия, детских и медицинских товаров. Кроме того, предполагаются нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки, ранее объяснил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Чтобы нам сохранить уровень расходов на инфраструктуру, на образование, на здравоохранение, нам нужны дополнительные доходы», — заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, повышение базовой ставки данного налога в текущих условиях было неизбежным.

Кудрин добавил, что среди причин принятого решения о повышении НДС — снижение доходов государства из-за падения цен на нефть.

«Еще в начале 2014 года цены на нефть были $110-100 [за баррель], сегодня они $76, то есть на треть упали доходы от нефти», — аргументировал он.

При этом, по его словам, доля нефтяной экономики в российской общей экономике падает. И растут несырьевые отрасли: транспорт, связь, информатизация и услуги. Ранее стало известно, что правительство также завершит налоговый маневр в нефтегазовой отрасли до 2024 года.

«Падение цен на нефть – сугубо ретроспективный фактор, и необходимо понимать, что в настоящее время в нефти присутствует отчетливая циклически «бычья» картина, да и американцам, нацеленным на увеличение экспорта «черного золота», низкая нефть больше не нужна», — считает инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский.

По мнению депутата Дмитрия Ионина, правительство, исчерпав методы «косвенного налогообложения», типа сборов системы «Платон», курортного сбора, акцизов на топливо, платежей за капремонт и других сборов, теперь перешло к прямому увеличению налогового бремени на производителей.

«Это неправильный приоритет. Вместо внутренней оптимизации затрат, на что неоднократно указывала, допустим, Счетная палата, они идут по пути поборов с предприятий реального сектора. В конечном счете это сказывается на кармане потребителей», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

Он считает, что проблема заключается еще и в том, что НДС представляет собой налог, поступления от которого идут исключительно в федеральный бюджет, а сегодня в стране есть катастрофический дисбаланс распределения бюджетных средств между центром и регионами, причем, в ущерб последним.

«Если правительство считает критически необходимым повышение налогов, то правильнее было бы смотреть такие методы, в результате реализации которых, дополнительные доходы поступали бы не столько в федеральный бюджет, а оставались на местах», — добавил депутат.