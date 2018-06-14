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Правительство повышает пенсионный возраст. LIVE

Онлайн: правительство решает, поднимать ли пенсионный возраст

Правительство России утверждает параметры повышения пенсионного возраста. По мнению чиновников, женщины должны будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины в 65 лет. Однако не исключено, что Госдума снизит возрастную планку. Власти рассчитывают, что такая мера позволит снизить дефицит средств Пенсионного фонда.
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13:20

Особые условия сохранятся и для работников Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Для мужчин этой категории возраст выхода на пенсию будет установлен на уровне 60 лет, для женщин - 58 лет.

13:30

Кстати, свою часть нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести и бизнес, говорит Медведев. Остановились на следующих решениях. Предлагается повысить НДС с 18% до 20%. Правительство также завершит налоговый маневр в нефтегазовой отрасли до 2024 года.

13:15

Требования к стажу педагогов, медицинских и творческих работников также предлагается оставить прежними. Сейчас он в зависимости от категории варьируется от 15 до 30 лет.

13:10

Некоторые льготы по возрасту предлагается оставить. «Предлагается сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для ряда категорий», - отметил Медведев. В частности, это право сохранится за теми, кто работает на вредном и опасном производстве, за женщинами с пятью и более детьми, рядом категорий инвалидов, «чернобыльцами» и некоторыми другими.

13:00

Необходимость принятия решений по пенсионной системе премьер объяснил в том числе сложившейся демографической ситуацией. «Доля работающих людей становятся все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше. С каждым годом этот дисбаланс будет только расти, и, следовательно, нагрузка на тех, кто работает. Все это, если не принимать решения, может привести к разбалансировке пенсионной системы — вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства», — предупредил Медведев.

12:50

Премьер заявил, что пенсионная реформа позволит работникам с большим стажем выходить на пенсию на два года раньше положенного срока. «В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж - 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин - выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения», - сказал глава кабмина.

12:45

Изменения не затронут нынешних пенсионеров. Повышение пенсионного возраста позволит поднимать пенсии для нынешних пенсионеров примерно на 1 тыс. рублей в год, добавил Медведев.

12:40

«Несмотря на поздний старт по этому вопросу, предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году, и в 63 года для женщин — в 2034 году», — сказал Медведев на заседании правительства.

12:30

По словам премьера, без изменения пенсионный системы «мы не можем двигаться вперед ни в социальной сфере, ни в развитии экономики». Он отметил, что ключевая задача - повысить пенсии. «Мы должны увеличивать пенсии темпами выше инфляции вне зависимости от внешней обстановки и внутренних проблем».

12:20

Началось заседание. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости изменений в пенсионной системе. «Мы понимаем, что изменения назрели. Они необходимы», - заявил премьер.

12:10

В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

12:05

За основу правительством, как ранее сообщали СМИ, принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет.

12:00

Добрый день, уважаемые читатели. Как ожидается, сегодня 14 июня правительство РФ обсудит законопроект о внесении изменений в законодательство по вопросам назначения и выплаты пенсий. Кроме того, кабмин готовится утвердить параметры повышения пенсионного возраста.