Правительство повышает пенсионный возраст. LIVE

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Особые условия сохранятся и для работников Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Для мужчин этой категории возраст выхода на пенсию будет установлен на уровне 60 лет, для женщин - 58 лет.
Кстати, свою часть нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести и бизнес, говорит Медведев. Остановились на следующих решениях. Предлагается повысить НДС с 18% до 20%. Правительство также завершит налоговый маневр в нефтегазовой отрасли до 2024 года.
Требования к стажу педагогов, медицинских и творческих работников также предлагается оставить прежними. Сейчас он в зависимости от категории варьируется от 15 до 30 лет.
Некоторые льготы по возрасту предлагается оставить. «Предлагается сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для ряда категорий», - отметил Медведев. В частности, это право сохранится за теми, кто работает на вредном и опасном производстве, за женщинами с пятью и более детьми, рядом категорий инвалидов, «чернобыльцами» и некоторыми другими.
Необходимость принятия решений по пенсионной системе премьер объяснил в том числе сложившейся демографической ситуацией. «Доля работающих людей становятся все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше. С каждым годом этот дисбаланс будет только расти, и, следовательно, нагрузка на тех, кто работает. Все это, если не принимать решения, может привести к разбалансировке пенсионной системы — вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства», — предупредил Медведев.
Премьер заявил, что пенсионная реформа позволит работникам с большим стажем выходить на пенсию на два года раньше положенного срока. «В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж - 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин - выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения», - сказал глава кабмина.
Изменения не затронут нынешних пенсионеров. Повышение пенсионного возраста позволит поднимать пенсии для нынешних пенсионеров примерно на 1 тыс. рублей в год, добавил Медведев.
«Несмотря на поздний старт по этому вопросу, предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году, и в 63 года для женщин — в 2034 году», — сказал Медведев на заседании правительства.
По словам премьера, без изменения пенсионный системы «мы не можем двигаться вперед ни в социальной сфере, ни в развитии экономики». Он отметил, что ключевая задача - повысить пенсии. «Мы должны увеличивать пенсии темпами выше инфляции вне зависимости от внешней обстановки и внутренних проблем».
Началось заседание. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о необходимости изменений в пенсионной системе. «Мы понимаем, что изменения назрели. Они необходимы», - заявил премьер.
В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.
За основу правительством, как ранее сообщали СМИ, принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет.
Добрый день, уважаемые читатели. Как ожидается, сегодня 14 июня правительство РФ обсудит законопроект о внесении изменений в законодательство по вопросам назначения и выплаты пенсий. Кроме того, кабмин готовится утвердить параметры повышения пенсионного возраста.