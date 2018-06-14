Правительство повышает пенсионный возраст. LIVE

Необходимость принятия решений по пенсионной системе премьер объяснил в том числе сложившейся демографической ситуацией. «Доля работающих людей становятся все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше. С каждым годом этот дисбаланс будет только расти, и, следовательно, нагрузка на тех, кто работает. Все это, если не принимать решения, может привести к разбалансировке пенсионной системы — вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства», — предупредил Медведев.