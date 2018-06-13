Кризис неизбежен: рынки готовятся к большим проблемам

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США (ФРС) второй раз за год повысил ставку. По итогам заседания, завершившегося 13 июня, ставка выросла на 25 базисных пунктов до 1,75-2%. Федрезерв предполагает также, что ставка повысится в этом году еще дважды. Ранее предполагалось всего три повышения за год.

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ФРС руководствуется тем, что безработица и инфляция превышают целевой уровень быстрее, чем прогнозировалось ранее.

Так называемый «точечный график» повышений, опубликованный в среду, показал, что восемь управляющих Федрезерва ожидали четырех или более квартальных повышений ставки в течение всего года — по сравнению с семью во время предыдущего прогнозного раунда в марте, сообщает агентство Bloomberg.

Нормализация денежно-кредитной политики ФРС приводит к укреплению доллара к другим валютам и увеличению доходности американских казначейских облигаций. Вместе с увеличением заимствований администрацией США это дает эффект долларового пылесоса — инвесторы выводят средства с развивающихся рынков.

«Рубль, как и остальные валюты развивающихся стран, чувствует на себе давление со стороны «американца», который укрепляется на фоне изъятия ФРС долларовой ликвидности с рынка и ожиданий инвесторов касательно ужесточения монетарной политики как в США, так и в ЕС. Все это заставляет игроков выводить деньги из рискованных активов, обменивать их в валюту и вкладывать в надежные американские и европейские бумаги», — поясняет Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Американская валюта все еще имеет пространство для дальнейшего укрепления. В случае дальнейшего ужесточения монетарной политики она вполне может «порадовать своих держателей ростом курса», добавляет аналитик.

Тренд на укрепление доллара США по всему спектру рынка, и в том числе по отношению к российскому рублю, с начала года прослеживается весьма явно, соглашается Ольга Прохорова, эксперт «Международного финансового центра».

Кроме укрепления доллара, по рублю сильно ударили санкции США, и в дальнейшем этот фактор будет оказывать дополнительное давление на него, добавляет она.

Санкции, введенные в начале апреля в отношении Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и их компаний («Русала» и «Реновы»), вызвали бегство иностранных инвесторов из российских активов.

По данным ЦБ, на 1 мая 2018 года доля нерезидентов в российских облигациях федерального займа составила 2,22 трлн руб. или 32,3% от совокупного номинала выпущенных бумаг. На 1 апреля показатели равнялись 2,351 трлн руб. и 34,5% соответственно. Таким образом, за апрель нерезиденты избавились от бумаг на 131 млрд руб.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB Тома Левинсона и Юрия Попова, нерезиденты в мае продали бумаг на сумму около 100 млрд руб. В июне объемы продаж, видимо, уменьшились, отмечают они.

Заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева отмечала, что за апрель-май иностранцы сократили свое участие в ОФЗ с 34,5% до 31%, т.е. примерно на 200 млрд рублей.

Стоит также отметить, что иностранцы выводят средства не только из облигаций, но и из акций. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынка РФ со стороны фондов по итогам мая приблизился к $700 млн, отмечает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев со ссылкой на данные EPRF.

Сергей Королев, начальник отдела по работе с клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», говорит, что если посмотреть на статистику, то отток иностранных инвесторов с российского рынка не только продолжается, но и набирает обороты.

«Вывод напрашивается один: международные инвесторы фиксируют прибыль и основательно сокращают свои позиции. Пока геополитические риски в виде напряжения отношений США и России остаются, международные инвесторы вряд ли перестанут выводить свои средства из нашей страны», — считает он.

Плюс ко всему интерес инвесторов к развивающимся рынкам за последние месяцы заметно снизился, добавляет Королев.

Повышение ставки ФРС стимулирует деньги возвращаться в США, и «надвигающийся кризис на развивающихся рынках, каковым является Россия, неизбежен», уверен он.

Для развивающихся рынков отток капитала вдвойне проблема, поскольку у них высокий уровень страновой и корпоративной задолженности. В мире в целом объем долгов составляет $162 трлн или примерно 220% ВВП Земли, подсчитывал Международный валютный фонд.

По оценке Всемирного банка, повышенный уровень корпоративной задолженности может усиливать обеспокоенность по поводу сохранения финансовой стабильности и отразиться на инвестициях. После мирового финансового кризиса задолженность корпораций — а в некоторых странах и задолженность в иностранной валюте — быстро растет, что усиливает уязвимость корпораций к повышению стоимости заимствований.

«Политикам в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах необходимо быть готовыми к возможным вспышкам нестабильности на финансовых рынках на фоне ускорения процесса нормализации кредитно-денежной политики в развитых странах», — отметил директор департамента изучения перспектив экономического развития Всемирного банка Айхан Косе.

Рост уровня задолженности повышает уязвимость стран к более высоким процентным ставкам. «Это подчеркивает необходимость создания «подушек безопасности» от финансовых потрясений», — считает представитель Всемирного банка.

Руководство Банка России во главе с Эльвирой Набиуллиной неоднократно заявляло, что не видит проблемы в оттоке средств нерезидентов. Тратить золотовалютные резервы (их объем на 1 июня составил $485,6 млрд) на поддержание курса рубля регулятор не будет.

Пока уйти за 65 и далее к 70 рублям курсу доллара не дает дорогая нефть, котировки которой держатся в районе $75 за баррель Brent. Но уже на следующей неделе участники сделки ОПЕК+ (страны ОПЕК, Россиия и др.) могут смягчить квоты на добычу нефти, что может привести к падению котировок. Вместе с нефтью подешевеет и рубль. С учетом планируемых Федрезервом повышений ставок, перспективы у российской валюты мрачные.