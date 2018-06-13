«ОЗК — госкомпания и действует в интересах государства»

— В последние несколько лет СМИ периодически вспоминают о том, что в России рекордные урожая зерна, и страна продвинулась на первые места в мировом рейтинге зерновых экспортеров. Какова сегодня ситуация на зерновом рынке и какова роль Объединенной зерновой компании на этом рынке?

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— Зерновой рынок сегодня - один из бурно развивающихся. В прошлом году мы собрали рекордный урожай - это 134 млн тонн зерна. Экспортный потенциал России - более 50 млн тонн.

В условиях увеличивающейся урожайности, тенденцией последних лет стала колоссальная нагрузка на зерновую инфраструктуру.

В частности, рынок сталкивается с существенными ограничениями в отправках нашего зерна на экспорт именно на моменте функционирования инфраструктуры. Нам необходимо развивать портовые мощности, системы формирования грузов, вагонные парки и логистику зерна в целом.

Объединенная зерновая компания сегодня - это единственная компания, обладающая активами во всем цикле экспорта зерна.

В Новороссийском порту находится Новороссийский комбинат хлебопродуктов. Это основной экспортно ориентированный терминал в стране. В прошлом году мы перевалили с его помощью 6,1 млн тонн зерна. Это рекорд для НКХП, отмеченный рынком и правительством России. ПАО «НКХП» - терминал с богатой историей, в этом году ему исполняется 125 лет. Надеемся, успешно реализовать часть нашей инвестпрограммы в ПАО «НКХП», запланированной на 2018 год, и уже в этом году увеличить перевалку до 6, 4 млн тонн.

— Вы руководите компанией с апреля 2017 года. Что за это время вы считаете своим главным достижением?

— То, что мы увеличили перевалку зерна. Владимир Путин поставил задачу в своем указе: увеличить экспорт продукции АПК почти в два раза в ближайшие пять лет.

Существенную роль в таком увеличении составит экспорт зерна.

Как государственная компания мы готовы приложить все усилия для выполнения государственных задач. Как, собственно, мы это делали всегда.

— Как сейчас сказывается на работе компании тот факт, что почти половина ее принадлежит группе «Сумма»?

— Контрольный пакет акций компании принадлежит государству. Мы работали и продолжаем работать в штатном режиме.

— Какие главные задачи стоят сегодня перед АО «ОЗК»?

— Долгосрочная программа развития АО «ОЗК» (ДПР) утверждена правительством России. Развитие идет в соответствие с этим планом, однако мы всегда ищем дополнительные возможности, которые могут положительно сказаться на наших целях: развитии зернового рынка в стране и его инфраструктуры.

На ПМЭФ-2018 мы заявили об амбициозных планах проработать вопрос увеличения в два раза перевалки через Южные порты совместно с ТД «РИФ».

Соглашение об этом было подписано в рамках ПМЭФ-2018. Пока рано озвучивать конкретные детали этого проекта, однако, при его успешной реализации это будет большой вклад АО «ОЗК» и крупнейшего российского зернового экспортера в выполнение указов президента России об увеличении экспорта продукции АПК.

ДПР в частности, предусматривает дальнейшую модернизацию ПАО «НКХП», в том числе, развитие железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры, увеличение емкостей хранения, увеличение объемов перевалки.

Также в планах на 2018 год – продолжить работу по основному стратегическому проекту: строительству специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино Приморского края. Этот терминал откроет новые возможности для Сибирских и Дальневосточных зернопроизводителей. За последние два года мы подписали ряд соглашений со всеми основными зернопроизводящими регионами Сибири и Дальнего Востока: сырьевая база есть, необходимо выходить на новый рынок.

Страны АТР – важный и обширный рынок с объемом потребности в зерне более чем в 140 млн тонн в год. Мы активно ведем переговоры о партнерской работе с коллегами из Китая, Японии и Кореи.

Важное нововведение, которое разрабатывается АО «ОЗК» на одном из дочерних элеваторов – модель грузоформирующего узла. Это новое комплексное логистическое решение. АО «ОЗК» снимет с производителей проблемы по логистике, транспортировке, подготовке товара к экспорту, помогая сфокусироваться на производстве зерна, а не на том, что с ним произойдет потом.

— Исходя из Ваших слов, можно сделать вывод, что отечественному АПК нужны не только производственные мощности, но нужны люди, способные реализовать амбициозные планы в современных условиях. Нужны маркетологи, экономисты, международники, специалисты в АПК. Вы что-то делаете для подготовки таких кадров?

— Для того, чтобы увеличить вклад в человеческий капитал и успешно решить проблемы будущих поколений, АО «ОЗК» в текущем году выделило средства на поддержку талантливых ребят, которые учатся в профильном аграрном ВУЗе – Тимирязевский Академии. Более 20 студентов в этом году получат именные стипендии и смогут больше внимания уделять образованию и образовательным проектам. Мы надеемся, что уже скоро они придут на работу в компании аграрного сектора.