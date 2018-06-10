«Нас все грабят»: зачем Трамп разгромил саммит G7

Саммит «большой семерки» в Канаде завершился скандалом. Американский президент Дональд Трамп обвинил своего канадского коллегу Джастина Трюдо во лжи и отказался подписывать итоговое коммюнике.

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«Премьер-министр Канады Джастин Трюдо действовал так кротко и мягко во время наших встреч G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после того, как я ушел, и сказать, что «тарифы США были своего рода оскорбительными», и он «не позволит собой помыкать». Очень нечестно и слабо. Наши тарифы, это ответ на его 270% на молочные продукты!» — написал глава США в своем твиттере.

Следующий твит был выдержан в том же духе. Из-за «ложных заявлений Джастина» и того факта, что Канада взимает огромные тарифы с «американских фермеров, рабочих и компаний», Трамп поручил своим представителям не одобрять коммюнике.

«Джастин» на пресс-конференции позволил себе заявить, что прямо высказал Трампу недовольство его тарифной политикой. «Как канадцы, мы вежливы, мы разумны, но нами не будут помыкать», — дерзил канадский премьер.

Он также огласил от имени всех участников саммита итоговое коммюнике. Там оказались пункты, которые и разозлили Трампа. Это признание «свободной, прозрачной и взаимовыгодной торговли как ключевого параметра роста и занятости» и протест против протекционизма.

«Семерка» вновь отметила деструктивную роль России в международных отношениях и призвала ее «перестать подрывать демократию». Но в нынешней ситуации это выглядело скорее ритуалом, чем попыткой решить насущные проблемы. Трамп, а не Россия сегодня главная головная боль Западного мира.

Весь саммит он пытался давить на своих союзников, доказывая, что они получают выгоду за счет торговли с США, а Америка несет убытки. Он снова говорил о внешнеторговом дефиците в $800 млрд и призывал изменить эту ситуацию.

The New York Times пишет, что Трамп назвал «смешными и неприемлемыми» тарифы на американские товары и поклялся положить этому конец. Заявления были очень жесткие. «Это прекратится, или мы прекратим торговать с ними», — сказал он, добавив, что «мы как свинья-копилка, которую все грабят».

Как рассказал сам Трамп, чтобы перестать быть «piggy-bank», он предложил остальным лидерам создать зону беспошлинной торговли в рамках G7.

«Это то, как должно быть: никаких пошлин, никаких барьеров и никаких субсидий… Это была бы конечная цель, уж не знаю, сработает это или нет, но я предложил это», — отметил американский президент.

Предложение не нашло поддержки, в итоговом коммюнике оно никак не отражено. Хотя там есть слова о необходимости реформировать Всемирную торговую организацию. Никому из остальной семерки не нужна зона беспошлинной торговли с США.

Многие американские товары — продукция сельского хозяйства и продукты питания, одежда и обувь, автомобили — дешевле европейских или японских аналогов. В США намного ниже издержки на труд (например, уволить работника во Франции — это проблема, а в США эту процедуру можно сделать в одну минуту), более лояльный к корпорациям налоговый режим. Особенно сейчас, после реформы Трампа, снизившей максимальную ставку налога на прибыль с 35% до 20%.

Кроме того, в США не запрещено выращивать, перерабатывать и продавать генномодифицированные продукты, а в ЕС они не используются. Европейские сельхозпроизводители получают многомиллиардные дотации из бюджета, как и другие компании. Например, США недавно удалось выиграть в ВТО дело против ЕС о субсидировании авиастроительной корпорации Airbus.

Напомним, что текущее обострение отношений внутри Западного клуба связано с введением администрацией США импортных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. В марте они начали действовать против России и других стран, а с 1 июня — против ЕС, Канады и Мексики. Эти страны уже сообщили, что введут ответные пошлины на американские товары.

«Совет еврокомиссаров одобрил решение ввести дополнительные пошлины на весь перечень товаров из США, доведенный до сведения Всемирной торговой организации», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Повышение пошлин ЕС начнет с 1 июля, на разные товарные группы они составят от 10% до 50%. В европейском списке продукты питания, виски, табачные изделия, одежда и пр. ЕС планирует симметрично ответить, введя пошлины на американские товары сначала на 2,8 млрд, а потом еще на 3,6 млрд евро в течение трех лет. Брюссель также инициировал разбирательство в рамках механизмов Всемирной торговой организации.

«Это взвешенный и оправданный ответ на одностороннее и неправомерное решение США ввести пошлины на поставки европейской стали и алюминия», — заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.

Оттава и Мехико тоже приняли вызов и уже объявили об ответном повышении пошлин на широкую номенклатуру товаров из США. Например, в мексиканском списке есть свинина, яблоки, сыр, а в канадском — кленовый сироп и апельсиновый сок.

Эксперты, кстати, не исключают, что Еврокомиссии не так-то просто будет согласовать ответные меры против США со всеми членами Евросоюза.

«Допускаю, что в разных странах Старого Мира будет свой взгляд на санкции ЕС в отношении США, ну а с учетом того факта, что часть стран ЕС и вовсе привыкла идти на поводу у «Вашингтонского парткома», то это грозит тем, что в ЕС найдутся и свои отщепенцы»,

— говорит руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

Но в целом аналитики уверены, что торговые войны нанесут серьезный удар по мировой экономике. «В любых войнах не бывает абсолютных победителей, в том числе и в торговых войнах. Пресловутая защита внутреннего рынка, которая является стандартным аргументом в устах инициаторов торговых конфликтов, вредит экспортерам и потребителям товаров, попадающих под санкции», — считает Жанна Кулакова, аналитик TeleTrade.

Возможно, Трамп не до конца понимает, волну какой силы он запустил. Сам он уверен, что такими агрессивными действиями всего лишь принуждает партнеров к переговорам.

Но, как отмечает The Wall Street Journal, решение о введении пошлин на алюминий и сталь повредит экономике США, внешней политике и республиканцам в ноябре во время промежуточных выборов в Сенат.

По мнению WSJ, «тарифные угрозы» Трампа были хитрой стратегией переговоров, однако сам американский президент показал, что он просто «старомодный протекционист».

Такие меры сделают предприятия США менее конкурентоспособными, отмечает издание. Так, ожидание пошлин уже подняло цены на сталь в США на 40% с начала года и на 50% относительно европейского уровня цен.

С предупреждениями о разрушительных последствиях протекционизма недавно выступили Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ).

«Эта буря попытается поставить крест на правилах, которые руководят движением капиталов, услуг и товаров. Это та туча, за которой мы должны следить», — говорила глава МВФ Кристин Лагард про начавшиеся в мире торговые войны.

В последнем обзоре ВБ о перспективах мировой экономике указывается, что протекционизм «сгущает тучи над будущим ростом», а последствия торговых войн «могут быть разрушительными».