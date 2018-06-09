«Не согласен с приказом»: за что уволили главреда Forbes

Главный редактор Forbes Николай Усков покинул свой пост. Об этом говорится в пресс-релизе ACMG, поступившем в «Газету.Ru».

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«Кадровые решения вступают в силу 9 июня», — сообщается в релизе.

Исполняющим обязанности главного редактора издания теперь назначен Николай Мазурин, который до этого занимал должность шеф-редактора журнала.

«Николай стоял у истоков российского «Forbes», хорошо знаком бизнесу и является экспертом в области деловой журналистики. Также стоит отметить, что он — редактор основных рейтингов Forbes, включая «200 богатейших бизнесменов России», «200 частных компаний» и «50 российских знаменитостей». Мазурин будет отвечать за работу редакции журнала Forbes, сайта Forbes.ru и продолжит развивать коммуникации со средним и крупным бизнесом», — говорится в тексте.

Николай Усков стал главным редактором Forbes в январе 2016 года. На этом посту он сменил Эльмара Муртазаева, который был главным редактором издания с 2014 года.

В данный момент последний возглавляет латвийскую и эстонскую версии журнала.

До прихода в Forbes Николай Усков руководил проектом «Сноб» и возглавлял в 2003–2012 годах российскую версию журнала GQ.

«Данное решение обусловлено неудовлетворенностью качеством работы Николая Ускова на посту главного редактора, систематическими нарушениями трудовой дисциплины, пункта трудового договора «о не конкуренции», — прокомментировал Дмитрий Озман, директор по связям с общественностью международной медиа группы ACMG.

Впрочем, сам Николай Усков высказывает другую точку зрения.

«Я не согласен с приказом о моем увольнении. Ситуация, которая сложилась в журнале в последние годы, вызывает у меня закономерное беспокойство. Я намерен дальше подробно информировать общественность о том, как журнал превращается в «джинсу».

Этим я надеюсь поддержать коллег, которые остались там работать. Естественно, я собираюсь также обращаться в суд», — рассказал он «Газете.Ru».

При этом свою позицию он подробно объясняет в социальной сети Facebook.

«Друзья, сегодня Александр Федотов (владелец ACMG- ред.) уволил меня из журнала Forbes. За участие в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы»!», — написал Усков.

Он также рассказал, что на прошлой неделе от Федотова поступило предложение расстаться по соглашению сторон за сумму компенсации, «немного не дотягивающую до ста тысяч долларов». Усков, по его словам, отказался.

Далее теперь уже экс-главред Forbes обвиняет Федотова в том, что он «полгода не платит гонораров авторам, фотографам и агентствам, задерживает и не доплачивает жалования штатным сотрудникам Forbes (с конца марта), задолжал типографии миллионы рублей».

«Давление на меня стало нарастать почти сразу же после отказа подписать новую редакцию устава Forbes»,

— комментирует Усков.

ARTCOM Media, входящая в группу ACMG и подконтрольная бизнесмену Александру Федотову, приобрела издательский дом Axel Springer Russia, выпускающий журнал Forbes в России, осенью 2015 года. Немецкая компания была вынуждена продать журнал из-за законодательных ограничений для иностранцев в СМИ. По закону с 2016 года иностранцы не могут владеть более чем 20% компании.

Один из самых громких скандалов, связанный с журналом Forbes, разразился осенью 2016 года. Он связан с выходом рейтинга самых высокооплачиваемых руководителей крупнейших компаний России, который традиционно составляется журналом Forbes. При этом сотрудники журнала обвиняли издателя журнала Александра Федотова во вмешательстве в редакционную политику, поскольку рейтинг содержал информацию о доходах руководителей «Газпрома», «Роснефти», «Сбербанка», однако доходы президента ВТБ Андрея Костина в нем не фигурировали.

«После скандала с изъятием из нашего зарплатного рейтинга сведений о зарплате главы ВТБ Андрея Костина мои отношения с Федотовым кардинально изменились. На совещании накануне, при участии моего заместителя Николая Мазурина и автора рейтинга, Елены Березанской, Федотов согласился с нашими доводами оставить рейтинг зарплат топ-менеджеров в том виде, в каком он есть. Но позднее, воспользовавшись тем, что я был в отпуске, он надавил на Колю Мазурина, и зарплата Костина все-таки исчезла из журнала», — объясняет Николай Усков.

При этом в последнее время аудитория журнала Forbes поредела. По данным Mediascope, средняя аудитория одного номера журнала Forbes в сентябре 2017-го — феврале 2018 года равнялась почти 1,1 млн человек старше 12 лет, проживающих в крупных городах. При этом годом ранее это показатель составлял 1,4 млн человек.