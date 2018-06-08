На зависть Украине: как МВФ спасает Аргентину

Аргентина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) об открытии кредитной линии на $50 млрд, чтобы стабилизировать курс песо и поддержать начатые правительством страны реформы.

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Соглашение должно быть утверждено исполнительным советом фонда 20 июня, который рассмотрит экономическую программу правительства Аргентины, говорится в сообщении организации.

Около $15 млрд Аргентина получит сразу же после утверждения программы. При этом следующие транши будут выделяться МВФ после достижения поставленных в программе целей.

«Центральная часть экономического плана правительства – ребалансировка бюджета, – заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. – Мы в полной мере поддерживаем эту приоритетную цель и приветствуем намерение властей ускорить сокращение дефицита, чтобы к 2020 году иметь нулевой первичный дефицит».

Президент Аргентины Маурисио Макри объявил о намерении Аргентины заключить соглашение с МВФ примерно месяц назад на фоне резкого снижения курса песо. В противном случае ставились под сомнение возможности страны по обслуживанию внешнего долга. На протяжении последних 14 лет Аргентина постоянно находилась в состоянии дефолта по тем или иным долговым обязательствам.

При этом в последнее время к высокой инфляции в стране, огромному госдолгу и бюджетному дефициту (уровень госдолга к ВВП — 54,2%, дефицит бюджета — 3,9%) в Аргентине прибавился еще и валютный кризис.

На фоне общего ухода капитала из развивающихся стран в подорожавшие гособлигации США в Аргентине зафиксировали отток средств инвесторов. В результате с начала текущего года продолжается девальвация национальной валюты (песо), которая составила более 25%.

Изначально речь шла о предоставлении Аргентины около $30 млрд. Таким образом Аргентине удалось получить кредит от МВФ даже больше, чем планировалось. Кроме того, МВФ рассмотрел заявку латиноамериканской страны быстрее, чем за месяц.

Как говорил премьер-министр страны Маркос Пенья, Аргентина попросила рассмотреть соглашение для Аргентины «stand-by». «Это инструмент обладает необходимой гибкостью для достижения цели, которой мы добиваемся», - отмечал он. Выделение финансовое помощи предполагалось на три года.

То, что Аргентине выдадут кредит от МВФ, было понятно – в частности, американские чиновники публично говорили о проблемах Аргентины, даже президент США Дональд Трамп не обошел стороной в своем твиттере эту тему.

Согласование Аргентине кредита почти вдвое больше планируемого поможет вернуть пошатнувшееся доверие инвесторов, считает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

«По все видимости действующее правительство сумело предложить на рассмотрение МВФ достаточно эффективную программу преодоления кризиса. Основные задачи, которые необходимо решить, — это поэтапное снижение дефицита государственных финансов, снижение инфляции с текущих 28% и упор на стимулировании реального сектора», — говорит Александр Егоров, валютный стратег ГК TeleTrade.

Впрочем, как подчеркивает Кирилл Тремасов, средства, выделенные МВФ Аргентине, остановят бегство инвесторов из страны лишь на время. Сейчас в целом для развивающихся стран ситуация сложилась неблагоприятная: проблемы с оттоком капитала наблюдаются не только в Аргентине, Турции, но и в азиатских странах, в частности, Индии.

При этом ситуация в Индии была очень неожиданной, отметил Тремасов. Так, на днях Индия присоединилась к группе развивающихся стран, которые вынуждены повышать процентные ставки из-за оттока капитала и угрозы для национальных валют. В среду, 6 июня, резервный банк Индии ужесточил денежную политику впервые с 2014 года, подняв ключевую ставку РЕПО до 6,25% годовых. Это решение показалось неожиданным для 30 из 44 опрошенных Bloomberg экономистов.

До этого глава индийского ЦБ Уржит Пател жаловался, что ужесточение политики ФРС США с повышением ставок и сворачиванием баланса ведет к дефициту долларов на развивающихся рынках.

Так что главный вопрос в ближайшее время, удастся ли развивающимся странам остановить уход капитала, говорит Тремасов. Иначе выделение даже $100 млрд будет недостаточно, отмечает эксперт.

По словам аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, экономика Аргентины «страдает» не от отсутствия денег, а от популистской политики, несколько десятилетий проводимой властями. «Процесс развала экономики Аргентины занял почти 100 лет, еще в 1913 году страна была одной из сильнейших держав в мире, опережая даже Японию и Италию, но череда экономических кризисов привела к тому, что она стала просто равной соседям: ВВП на душу населения в Бразилии и в Аргентине примерно одинаков и равен $12,5 тыс.», — говорит эксперт.

При этом условия, на которых обычно выдается странам помощь МВФ, в конечном итоге, скорее всего, приведут к еще большему увеличению государственного долга Аргентины и росту зависимости страны от развитых стран.

«Отношения Украины и МВФ — как раз хороший пример этого. Такая «помощь» еще больше увеличит государственный долг Аргентины, вырастет и зависимость ее властных элит от развитых стран. Чиновники привыкнут тратить транши, которые приходят к ним без труда, а это приведет к снижению экономической активности, коррупции и развалу экономики», — говорит Антонов.

Интересно, что в то время, как МВФ принял решение о выделении кредита Аргентине, предоставление очередного транша Украине затягивается. В этом году Киев рассчитывает получить в 2018 году транш в $1,9 млрд. Всего Украина получила уже $8,7 млрд из запланированных $17,5 млрд. Программа помощи была рассчитана на срок до весны 2019 года.

Как сообщал на днях бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в своем twitter-аккаунте, увольнение Александра Данилюка с поста министра финансов может помешать выделению очередного транша Международным валютным фондом. По его словам, Украина может не получить транш, даже несмотря на принятый закон о Высшем антикоррупционном суде.

7 июня Верховная рада приняла закон об Aнтикоррупционном судe, который вводит положения, на которых настаивал МВФ, — все ради получения очередного кредитного транша.

Ранее Украина по просьбе МВФ ввела новые нормы работы банковской сферы, введен плавающий курс гривны. Подведена была под стандарты МВФ и работа энергетической отрасли, было создано Национальное антикоррупционное бюро.

«Один шаг вперед, один назад? Верховная рада, наконец, проголосовала за создание Антикоррупционного суда. Сейчас вопрос заключается в том, соответствует ли законодательство требованиям МВФ. Но решение Рады уволить министра финансов Данилюка может стать новым препятствием для выделения траншей МВФ», — говорится в сообщении Стивена Пайфера.