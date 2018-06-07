Центробанк расщедрился: вкладчикам вернут миллионы

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предлагает расширить возможности системы обязательного страхования вкладов. Это возможно в связи с тем, что с рынка ушли основные проблемные игроки и новых страховых случаев может быть меньше, заявила она в четверг на Международном финансовом конгрессе (МФК) в Санкт-Петербурге.

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Как пояснила Набиуллина,

повысить страховку возможно в отдельных «социально чувствительных» случаях.

Так, расширить страховое возмещение можно будет, если вкладчик не имел возможности управлять рисками: когда он получил наследство, продал квартиру, получил страховые выплаты и социальные пособия, отметила глава ЦБ.

В таких случаях в определенный момент на счете может оказаться средств больше, чем покрывает гарантия государства, и тогда можно увеличить страховую сумму.

Сейчас максимальная сумма возмещения по страховке АСВ вкладчикам обанкротившихся банков составляет 1,4 млн рублей. Если средств на счетах граждан больше, чем эта сумма, то клиент банка становится кредитором первой очереди и возвращает средства в порядке конкурсного производства.

Как пояснил в кулуарах МФК глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев,

в отдельных случаях страховка по вкладам может быть увеличена до 10 млн рублей.

По его словам, «есть специальная директива европейская, которая определяет случаи, которые являются социально значимыми». Так, предлагается дополнительная страховая защита на срок от трех месяцев.

«Это значит, что если возникает ситуация, когда какие-то деньги у человека образовались, давайте дадим клиенту срок, за который он должен разобраться в своей нестандартной жизненной ситуации. Например, получил он наследство. Он должен за три месяца с этим наследством разобраться. Если он оставит его на счету в одном банке и в пределах трех месяцев произойдет страховой случай, то мы предлагаем дать ему дополнительную защиту в размере 10 млн», — цитирует его «Интерфакс».

При этом он добавил, что если страховой случай произошел по прошествии трех месяцев, то повышенная страховая защита распространяться на него не будет.

По словам главы АСВ, в особые случаи помимо наследства должны попасть ситуации с продажей или покупкой жилплощади, исполнения решения суда, возмещение ущерба, выплаты в рамках обязательного социального страхования от несчастных случаев, обязательного имущественного страхования, личного страхования, государственное пособие граждан, имеющих детей, материнский капитал, социальное пособие на погребение, выплата выходного пособия.

Все случаи придется подтверждать документально во избежание мошенничества.

«Речь идет о социальных выплатах, и важно, чтобы у нас была документальная основа. Не просто написал справку, а документально зафиксировано», — подчеркнул Исаев.

Также предполагается распространить лимит страхового возмещения в размере 1,4 млн рублей на банковские вклады некоммерческих организаций социальной направленности. Как пояснил Исаев, это могут быть благотворительные организации, религиозные, организации, осуществляющей надзор за детьми-сиротами.

«Это постепенное распространение страхового покрытия чуть дальше, чем просто физические лица», — пояснил Исаев.

Кроме того, решен вопрос с оспариванием случаев, когда граждане незадолго до краха банка снимают свои сбережения со счетов, отметила Набиуллина. По итогам «активного общественного обсуждения» были предложены изменения в закон, которые запрещают оспаривание выплат средств гражданам незадолго до банкротства банка на сумму до 10 млн рублей.

Ранее практика массового оспаривания АСВ действий ряда вкладчиков банков, забравших собственные средства незадолго до отзыва лицензии у кредитной организации, привели к общественной дискуссии о законности и справедливости такой практики.

Идея повысить защищу граждан при банкротстве банка весьма своевременна, но разделение вкладчиков на тех, кто имел возможность управлять рисками и тех, кто не имел ее, может привести к злоупотреблениям, говорит Юлия Галуева, заместитель генерального директора по правовым вопросам Национальной юридической службы «Амулекс».

«Законодательно закрепить механизм определения вкладчиков, имеющих право на дополнительную компенсацию, достаточно сложно, так как правовых ситуаций может быть множество. Обозначить примерные категории граждан, имеющих право на повышенную компенсацию, – явный путь к злоупотреблениям. Это и подделка документов, и подкуп сотрудников, принимающих решение о возмещении, и иные незаконные действия, на которые вынуждены будут идти люди, чтобы вернуть свои деньги», — говорит юрист.

По словам Артема Деева, ведущего аналитика Amarkets, увеличение суммы страховой выплаты сверх действующих 1,4 млн рублей повлияет на увеличение доверия населения к организованной системе банковского сбережения, однако резервы фонда ограничены.

«Повышение страхового возмещения даже только по отдельным категориям вкладчиков, несомненно, снизит социальную напряженность. Однако где взять денег на это повышение? Ведь АСВ и так в долгах перед Центробанком.

На конец 2017 года задолженность АСВ перед ЦБ составила 2,05 трлн рублей, в том числе по кредитам, полученным для обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов, — 821 млрд рублей. Между тем, средства фонда обязательного страхования вкладов на конец I квартала составляли всего 41,5 млрд рублей», — констатирует начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.

На вопрос «Газеты.Ru», не планирует ли АСВ в связи с возможным нововведением повышать нормы для банков по отчислению в фонд АСВ, в агентстве не ответили.

В прошлом году было принято решение о повышении базовой ставки взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) до 0,15%. При этом замминистра финансов Алексей Моисеев говорил о том, что нужно законодательно закрепить право АСВ повысить ставку отчислений банков в ФСВ до 0,2%.

Как комментировал ранее «Газете.Ru» предложение об увеличении ставки до 0,2% управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков, незначительное увеличение ставки отчислений в ФСВ банки перенесут нормально, но «более значительное ее увеличение будет ощутимо давить на их финансовый результат».

«При значительном увеличении отчислений банки будут перекладывать эти расходы на вкладчиков и вынуждены будут снизить стоимость депозитов», — говорил эксперт. Также, в этой ситуации банки поднимут ставки по кредитам.