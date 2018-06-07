«Не надо торопиться»: почему «Газпром» не платит «Нафтогазу»

«Газпром» не намерен пока выплачивать «Нафтогазу Украины» $2,6 млрд, которые в феврале присудил Стокгольмский арбитраж по итогам рассмотрения двух судебных разбирательств между компаниями.

»Нет, никакого предельного срока нет. Поэтому «Нафтогаз» и пытается арестовать какое-то имущество в надежде заставить «Газпром» это сделать как можно скорее. Мы считаем, что здесь торопиться не стоит, надо действительно до конца разобраться и поставить точку — кто, что, кому должен»,

— заявил 7 июня на пресс-конференции заместитель начальника юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец.

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Он напомнил, что «Газпром» был не согласен с вынесенным в Стокгольме решением по транзитному спору с украинской стороной и подал апелляционную жалобу. «Мы считаем, что у нас есть шанс на пересмотр арбитражного решения», — сказал Кузнец.

«У нас нет никакой уверенности, что если мы заплатим деньги сейчас, то мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся. Поэтому судебные разбирательства продолжаются»,

— добавил юрист.

При этом он подтвердил, что «Газпром» сделал резервы для соответствующих выплат в своей системе бухгалтерского учета — это отражено в официальной документации, опубликованной на сайте монополии. «Вы знаете, что мы обязаны это сделать по российскому законодательству, по правилам МСФО. Когда существует потенциальное обязательство — мы делаем резервирование. Но это не означает, что мы должны платить», — заметил Кузнец.

Многолетний спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже о двух газовых контрактах — на поставку и транзит — закончился минувшей зимой. По первому решению суд назначил штрафные санкции украинской стороне за недобор газа в размере чуть более $2 млрд и смягчил требования «take or pay» («бери или плати»), приняв во внимание аргументы «Нафтогаза».

По транзитному же спору суд не принял аргументы «Газпрома» о снижении потребления в Европе и вынужденном сокращении объема прокачки и обязал холдинг доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По итогам двух споров «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» $2,56 млрд, что категорически не устроило российскую компанию.

«Как раз после второго арбитражного решения, которое нас не устроило, мы предложили Украине восстановить баланс, передоговориться заново. Потому что суд вмешался в наши отношения, на наш взгляд, неудачно, был разрушен баланс», — сказал Кузнец. «Газпром», по его словам, обозначил свои требования.

«Однако украинская сторона отвергла эти предложения. Именно поэтому «Газпром» теперь обратился с новым иском в арбитраж и просит восстановить этот баланс, либо отменить эти контракты, как не отвечающие больше реалиям наших отношений», — добавил он.

В конце мая «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту, заявив при этом, что

«дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом».

Это «вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения» в «Газпроме» назвали «является грубым нарушением арбитражного соглашения», а заключение эксперта — «новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма при рассмотрении данного дела».

Между тем, «Нафтогаз» уже действительно воспользовался ситуацией и начал работу по аресту активов российской монополии в третьих странах.

Так, как сообщила ранее сама украинская компания, суд арестовал активы «Газпрома» в Голландии, а в Швейцарии судебные приставы провели опись имущества в штаб-квартире компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта «Северный поток — 2». В «Нафтогазе» также заявили, что инициировали изъятие других активов «Газпрома», включая доли в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Будут использованы «все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от «Газпрома» присужденную сумму», — заверил глава украинской компании Андрей Коболев.

«Решение Стокгольмского коммерческого арбитража уже вступило в законную силу, даже несмотря на то, что оно оспаривается в апелляции по узким процессуальным основаниям в государственном суде Швеции. Таким образом, «Нафтогаз» уже может обращаться в суды других государств с целью легализации вынесенного решения и требовать наложения обеспечительных мер на имущество Газпрома с целью последующего взыскания», — комментирует Александр Пахомов, управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес».

«Газпром» подтвердил данные о попытках «Нафтогаза» инициировать арест активов холдинга в Нидерландах, однако никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры в «Газпром» ни от кого не поступали.

«Мы пока не можем подтвердить информацию об арестах. И Швейцария, и Нидерланды являются участниками международного соглашения, который предусматривает уведомление участников через министерства юстиции, и другие органы. Соответственно никаких таких уведомлений «Газпром» не получал», — сказал Кузнец.

«Газпром» может не исполнять решение суда до его вступления в законную силу, что произойдет после вынесения решения апелляционным судом, а «Нафтогаз», в свою очередь, может потребовать арестовать счета для обеспечения исполнения обязательств, отмечает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

«После вступления решения в законную силу у «Газпрома» будет время для добровольного его исполнения, а уже затем возможно взыскание в принудительном порядке», — поясняет эксперт.

«В апелляции дело может рассматриваться длительное время и в течение всего этого срока «Нафтогаз» будет понуждать «Газпром» к осуществлению выплат в разных странах, а последний — оспаривать предпринятые в его отношении меры. Теоретически, помимо судебных расходов, это «Газпрому» ничем не вредит, поскольку обременение активов не приводит к их автоматическому отчуждению», — говорит Пахомов.