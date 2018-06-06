Вызов принят: кто победит в войне Европы и Америки

Еврокомиссия введет новые пошлины на импортные американские товары. «Совет еврокомиссаров одобрил решение ввести дополнительные пошлины на весь перечень товаров из США, доведенный до сведения Всемирной торговой организации», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

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Повышение пошлин ЕС начнет с 1 июля, на разные товарные группы они составят от 10% до 50%. В европейском списке продукты питания, виски, табачные изделия, одежда и пр.

Действия ЕС являются ответом на введение с 1 июня США пошлин в размере 25% и 10% на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза. Пошлины США, по оценкам, затронут импортируемые из Европы товары на 6,4 млрд евро.

ЕС планирует симметрично ответить, введя пошлины на американские товары сначала на 2,8 млрд, а потом еще на 3,6 млрд евро в течение трех лет. Брюссель также инициировал разбирательство в рамках механизмов Всемирной торговой организации.

Войны не хотели, но выбора нет

Европейские чиновники сожалеют, что США развязали торговую войну. Но и в долгу решили не оставаться.

«Это взвешенный и оправданный ответ на одностороннее и неправомерное решение США ввести пошлины на поставки европейской стали и алюминия», — заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.

По ее мнению, реакция ЕС на действия США «полностью соответствует международному торговому законодательству». «Мы сожалеем, что США не оставили нам другого выбора», — резюмировала еврокомиссар.

Повышенные пошлины на сталь и алюминий были применены администрацией США также к продукции Мексики, Канады, Китая, России и других стран. Беспошлинная внешняя торговля, говорил президент Дональд Трамп, больше не может продолжаться, так как «это нечестно».

«Если мы не облагаем других при торговле, а они требуют от нас 25%, 50% или даже 100% для продаж своей продукции, то это нечестно, и это больше не может продолжаться», — написал он 3 июня в своем твиттере.

Американский лидер также назвал беспошлинную торговлю «глупой» и подчеркнул, что к Соединенным Штатам «должны, наконец, относиться честно в сфере торговли».

«Когда ваш внешнеторговый дефицит составляет почти $800 млрд в год, вы не можете позволить себе потерпеть поражение в торговой войне!» — написал Трамп в твиттере.

Враги кругом и всюду

Трамп уверен, что «за счет США выгоду в торговле на протяжении многих лет получали другие страны». Претензия досталась даже ближайшему и самому верному партнеру США — Канаде. Трамп заявлял, что «Канада очень плохо относилась к сельскохозяйственному бизнесу и фермерам США очень долгое время».

«Они должны открыть свои рынки и снять свои торговые барьеры! Они сообщают о действительно высоком профиците торговли с США», — указал Трамп, обвинив власти Канады в «ограничении торговли» с США.

Канада — крупнейший поставщик стали в США, ежегодно она экспортирует в соседнее государство около 2,5 млн т этого металла. Кроме того, на Канаду, по данным американского министерства торговли, приходится около 9% импорта алюминия в США.

«Американская администрация приняла решение, о котором мы сожалеем и которое, очевидно, приведет к ответным мерам, как и должно быть», — сказал канадский премьер Джастин Трюдо.

Между тем между США, Канадой и Мексикой действует Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), подписанное еще в 1994 году. Сейчас оно будет свернуто или, как минимум, заморожено.

Ранее американский президент подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), куда помимо Соединенных Штатов входили еще 11 государств (Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам). Также по его инициативе Вашингтон покинул Парижское соглашение по климату. Эксперты еще несколько месяцев назад предупреждали, что NAFTA может ждать та же участь.

Оттава и Мехико тоже приняли вызов и уже объявили об ответном повышении пошлин на широкую номенклатуру товаров из США. Например, в мексиканском списке есть свинина, яблоки, сыр, а в канадском — кленовый сироп и апельсиновый сок.

Победителей осудят потребители

В торговых войнах не бывает победителей, единодушны эксперты. «В любых войнах не бывает абсолютных победителей, в том числе и в торговых войнах. Пресловутая защита внутреннего рынка, которая является стандартным аргументом в устах инициаторов торговых конфликтов, вредит экспортерам и потребителям товаров, попадающих под санкции», — говорит Жанна Кулакова, аналитик TeleTrade.

Отвечая на вопрос о том, какая из стран останется в большем проигрыше, эксперты также демонстрируют единодушие.

В противостоянии США — ЕС шансы на успех при проведении собственной экономической политики и получении итоговой выгоды, естественно, на стороне США.

«Некоторые страны ЕС вообще не могут действовать самостоятельно, их политическая и экономическая повестка зависит от настроения в Белом доме. Вся погода приходит из Вашингтона»,

говорит руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

США сейчас находятся в более выгодном положении, чем страны еврозоны, поскольку доллар уже много месяцев слабеет против евро и многих других валют, уточняет Кулакова.

«Фактически это означает, что американские товары дешевеют для зарубежных потребителей, в то время как европейские товары дорожают. А значит, американским экспортерам проще конкурировать ценой и выходить на новые рынки сбыта», — полагает Кулакова.

Если Трамп будет продолжать в том же духе, мы можем стать свидетелями трансформации всей мировой системы международной торговли. По сути, она уже происходит, отмечают эксперты.

Причем перетягивание каната может тянуться годами и, как часто бывает, «приводит к ухудшению условий для всех, кого это так или иначе затрагивает».

Эксперты, кстати, не исключают, что Еврокомиссии не так-то просто будет согласовать ответные меры против США со всеми членами Евросоюза.

«Допускаю, что в разных странах Старого Мира будет свой взгляд на санкции ЕС в отношении США, ну а с учетом того факта, что часть стран ЕС и вовсе привыкла идти на поводу у «Вашингтонского парткома», то это грозит тем, что в ЕС найдутся и свои отщепенцы», — говорит Блинов.

Что касается России, то не стоит считать, что в противостоянии США и ЕС открывается «окно возможностей».

«Это противостояние между двумя экономически развитыми и очень конкурентоспособными экономиками, и именно поэтому между ними появились противоречия. А выгоду нашей страны от этих процессов обсуждать вообще странно. Мы сами находимся под санкциями ЕС и США, да еще и сами умудрились применить против стран западного мира какие-то контрсанкции, что для большинства здравых людей выглядит странно на фоне полного провала в экономической политике в стране», — говорит Блинов.

Не стоит расценивать происходящее как «золотую жилу и драйвер для российской экономики», соглашается Кулакова.