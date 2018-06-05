Не бензином единым: на что взлетели цены

В мае цены на бензин в России выросли на 5,6% по отношению к июлю, отчитался во вторник Росстат. С начала года цены подскочили на 7,2%, а к маю прошлого года вообще на 11,3%.

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Пока статистическое ведомство не опубликовало данные о средних ценах за прошедший месяц, но на 28 мая стоимость литра марок АИ-92,95 и 98 составляла 42,8 руб. В апреле литр в среднем стоил 40,3 руб.

Аналитики говорят, что цены на моторное топливо не упадут в ближайшее время. Ведущий аналитик «Эксперт плюс» Мария Сальникова полагает, что понижения цены на бензин ждать не стоит, так как кроме девальвации рубля на протяжении 2018 года на динамику будет оказывать влияние дорогая нефть.

В целом инфляция в России по итогам мая составила 2,4% (к маю прошлого года). С начала года цены выросли на 1,6%.

В мае упали цены на часть плодоовощной продукции. Например, огурцы подешевели на 16,9%, а бананы — на 12,4%. Зато почти на 20% подскочили в цене лимоны, капуста подорожала на 16,6%, свекла – на 11,7%.

Кроме того, в мае в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на сахар-песок. В Республике Марий Эл и Пензенской области он подорожал на 10,5% и 10,1% соответственно.

Среди непродовольственных товаров «увеличились цены на отдельные виды одежды и обуви весенне-летнего ассортимента», сообщает Росстат.

С начала года больше всего подорожала плодоовощная продукция (плюс 13,1%). Это объясняется очевидным сезонным фактором. При этом к маю прошлого года фрукты и овощи даже подешевели на 2,8%. То же самое и сахаром. Если с начала года цены на него выросли на 9,4%, то по сравнению с маем 2017 года они все еще ниже на 7,7%.

Стоимость остальных основных продуктов питания за первые пять месяцев этого года изменилась в пределах пары процентов. А вот к аналогичному периоду прошлого года самый существенный рост зафиксирован на рыбу и морепродукты (плюс 4%), сливочное масло (плюс 3%), молоко и молочную продукцию (плюс 2,6%).

«Рост цен в этот период на «молочку» связан, во-первых, с отложенным спросом населения. В прошлом году цены выросли, и население снизило потребление. Сейчас наверстывает. Во-вторых, присутствует сезонный фактор. На холодный период года (январь, февраль, март) обычно приходится пик потребления того же масла. И розница реагирует на это повышением цен», — поясняет ситуацию глава ассоциации «Союзмолоко» Андрей Даниленко.

Весной и летом молочную продукцию потребляют меньше, но маловероятно, что цены снизятся. Скорее всего, они стабилизируются на этом уровне, добавляет он.

В сегменте непродовольственных товаров, помимо бензина, сильно выросли цены на табачные изделия — к декабрю прошлого года рост составил 4.2%, к маю — 9,4%.

Стоит отметить, что в марте Банк России прогнозировал повышение стоимости цены пачки сигарет в этом году на 3,6 рубля или на 4%. Регулятор связывал это с повышением табачных акцизов с 1 июля этого года. В частности, ставки акцизов на сигареты и папиросы увеличатся на 10% — до 1,718 тыс. рублей за тысячу штук. Но, как видно, табачники решили не дожидаться 1 июля и отыграли акцизы уже в первом полугодии.

Традиционно продолжают дорожать услуги. Жилищно-коммунальные выросли с начала года не существенно, но к маю прошлого года они в среднем подорожали на 4,3%. В этой категории больше всего в годовом исчислении увеличилась стоимость оплаты жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов (плюс 7,3%). На 7,8% по итогам мая 2018 года к маю прошлого года выросла плата за услуги образования.

Ослабевший рубль и повысившийся спрос подстегнули рост цен на зарубежный туризм. С начала года он подорожал на 4,5%, а за год — на 10,3%. Эти данные совпадают с оценками представителей отрасли и социологов.

«Определяющим фактором является цена, средний чек вырос примерно на 10%»,

— отмечает советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

В 2018 году россияне, планирующие отпуск вне дома, потратят в среднем 44 205 руб. (из расчета на одного члена семьи), что на 11% больше, чем в 2017 году, говорится в исследовании ВЦИОМ.

По итогам года Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 2,7-3,2%, рассказал на днях глава ведомства Максим Орешкин.