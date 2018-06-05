Деньги уходят на Запад: инвесторы закрывают Россию

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынка РФ со стороны фондов, по данным EPRF, за неделю с 24 по 30 мая 2018 года составил $270 млн.

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В целом по итогам мая отток приблизился к $700 млн., отмечает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев.

Ранее зампредседателя Банка России Ксения Юдаева отмечала, что после объявления 6 апреля новых санкций США в отношении Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга, их компаний и других физических и юридических лиц из РФ иностранцы сократили свое участие в ОФЗ (облигации федерального займа) с 34,5% до 31%, т.е. примерно на 200 млрд рублей.

Пока ЦБ не опубликовал официальную статистику по вложениям нерезидентов в ОФЗ. По последним данным, на 1 апреля их доля составляла 2,351 трлн руб. или 34,5% от всего номинала выпущенных бумаг.

Сергей Королев, начальник отдела по работе с клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», говорит, что если посмотреть на статистику, то отток иностранных инвесторов с российского рынка не только продолжается, но и набирает обороты.

«Вывод напрашивается один: международные инвесторы фиксируют прибыль и основательно сокращают свои позиции. Пока геополитические риски в виде напряжения отношений США и России остаются, международные инвесторы вряд ли перестанут выводить свои средства из нашей страны», — считает он.

Плюс ко всему интерес инвесторов к развивающимся рынкам за последние месяцы заметно снизился, добавляет Королев. Повышение ставки ФРС (ближайшее заседание состоится 13 июня) стимулирует деньги возвращаться в США, и «надвигающийся кризис на развивающихся рынках, каковым является Россия, неизбежен».

Отток из российских активов проходит на фоне оттока из рынков развивающихся стран, соглашается Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». Это связано с ожиданием роста доходности по американским бумагам. Кроме того, инвесторы не верят в дальнейшее сырьевое ралли. Введение пошлин на импорт металлов в США может создать временное затоваривание и падение цен.

При этом он полагает, что резкого оттока капитала из российских гособлигаций не будет, пока курс доллара находится ниже отметки в 66 рублей.

«Текущий темп оттока не давит на рубль, поскольку объем оттока составляет менее 2% от оборота валютной пары», — считает аналитик. В свою очередь, Сергей Королев уверен, что для рубля отток иностранных инвесторов — это негатив.

За последние восемь лет валюты развивающихся рынков постепенно снижались по отношению к доллару, и этот тренд будет только усиливаться.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также не боится бегства иностранных инвесторов с российского рынка.

«Многие говорят о внешних рисках разного рода, если уйдут нерезиденты с рынка. Мы проводили оценки, действительно, кривая доходности может чуть сдвинуться, но не катастрофически — на 40-50 базисных пунктов, по нашим оценкам. Может быть, конечно, повышенная волатильность, но точка равновесия будет где-то на этом уровне. Я не думаю, что будут серьезные последствия, потому что у нас сам рынок госдолга не очень большой и объем ОФЗ не очень большой по сравнению с нашей экономикой», — заявляла Набиуллина.

Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал», также не видит особой проблемы в текущей ситуации на рынке. Апрельское сокращение доли нерезидентов, о котором сообщила Ксения Юдаева, во многом являлось исключительно психологической реакцией зарубежных инвесторов.

«Фактически никаких фундаментальных изменений на рынке в целом не произошло, однако в очередной раз усилился риск расширения санкций на российский госдолг. Кроме того, часть инвесторов-нерезидентов были просто вынуждены сократить свои позиции в соответствии с внутренней лимитной политикой после существенной просадки бумаг в цене», — считает он.

Страхи в отношении санкций на ОФЗ вновь не оправдались и в настоящий момент отошли на второй план, кроме того, можно отметить затишье на геополитическом фронте. Кравченко отмечает также, что Банк России занял весьма консервативную позицию в отношении ключевой ставки, указав по сути на минимальный потенциал ее дальнейшего снижения до конца года.

«В данных условиях отток иностранных инвесторов может не только прекратиться, но и смениться обратным притоком», — говорит он. В то же время аналитик подчеркивает, что с мая настроения внешних инвесторов определяется уже общим аппетитом к риску на развивающихся рынках и динамикой доходностей госбумаг в США.