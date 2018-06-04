Чемпионат не поможет: рубль скоро упадет

Чиновники заверяют в стабильности рубля. Как заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министерство обновило прогноз развития экономики России. Согласно ему, прогноз по курсу доллара ухудшен с планируемых 58,6 рублей за доллар до чуть более 60 рублей за доллар.

«С учетом произошедших влияний от последнего раунда санкций, от поведения доллара на глобальном рынке, текущая оценка составляет чуть более 60 рублей за доллар»,

— сказал он.

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Интересно, что в унисон с Максимом Орешкиным с новым прогнозом о курсе рубля выступила и Счетная палата (СП). По их расчетам средний курс рубля за 2018 год может составить 60,7 рублей за доллар.

«По расчетам Счетной палаты при сохранении курса рубля к доллару США на текущем уровне (по состоянию на 30 мая в среднем с начала месяца - 62,2 рубля за доллар) в целом за 2018 год курс рубля может составить 60,7 рубля за доллар», - отмечается в документе.

При этом ранее в соответствии с ожидаемыми итогами в среднем в проекте поправок за 2018 год предполагалось укрепление среднегодового курса рубля - до 58,6 рубля за доллар.

В документе отмечается, что на рост курса доллара могло повлиять ослабление рубля в апреле до 60,4 рубля за доллар по сравнению с 56,8 рубля за доллар в январе текущего года. «А также другие факторы, например, отток капитала с развивающихся рынков вследствие нормализации денежно-кредитной политики ФРС США, могут оказать негативное влияние на курс рубля», - добавляет СП в своем заключении.

Впрочем, эксперты предполагают гораздо более существенное ослабление рубля уже этим летом.

По словам главного экономиста БКС Глобал Маркетс Владимира Тихомирова,

курс рубля определяют два основных фактора: нефть и геополитика.

При этом один из этих факторов будет способствовать укреплению рубля. «В ближайшие 1-1,5 месяца цены на нефть будут поддерживаться сезонным спросом, поэтому я ожидаю, что они останутся на уровнях выше $70 за баррель», - говорит Тихомиров.

Как отмечают в Центробанке, прогноз ЦБ по цене на нефть на 2018 год может быть повышен с текущей оценки в $61 за баррель. «Будет точно выше», - пояснила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Министр экономического развития Максим Орешкин ранее в понедельник 4 июня сообщил, что прогноз среднегодовых цен на нефть в 2018 году может быть повышен до $65-70 за баррель.

Впрочем, нефть может соскользнуть в коридор от 65 до $75 за баррель, считает в свою очередь Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК TeleTrade.

«Это может случиться к концу июня или к середине июля, поскольку министры энергетики России и Саудовской Аравии анонсировали рассмотрение уже на встрече 22-23 июня в австрийской Вене о некотором облегчении квот на добычу - чтобы небольшое увеличение добычи в странах ОПЕК+ заместило «недостачу» венесуэльской нефти из-за проблем в этой стране и «недостачу» иранской нефти из-за санкций США против Ирана», - говорит эксперт.

По словам Тихомирова, оценить, как будет развиваться геополитическая ситуация, трудно.

«Внешний фон для рубля остается напряженным: не прекращаются разговоры о новых санкциях, на востоке Украины растет военная конфронтация, при этом нельзя исключить новых антироссийских расследований и провокаций с началом футбольного чемпионата. К тому же продолжаются и усиливаются распродажи на развивающихся рынках»,

— говорит Тихомиров.

По словам эксперта, в зависимости от геополитической обстановки рубль может ослабнуть до 64-65 рублей за доллар в ближайшее время. В отсутствии новостей из сферы геополитики и при стабильной нефти рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 61-62,5 рублей за доллар.

«Рубль сейчас заканчивает консолидацию вокруг отметки 62 и в ближайший месяц с очень высокой вероятностью мы увидим резкое движение, примерно на 3-4%, однако пока нельзя сказать - к 60 или к 64 рублям. Направление будет зависеть, в частности, от того, случится ли очередной политический кризис вокруг России во время чемпионата мира по футболу», - говорит зампред правления Локо Банка Андрей Люшин.

При этом, по мнению эксперта, на сильное укрепление рубля в ближайшее время вряд ли стоит рассчитывать, целесообразнее увеличить позиции в долларе (и в меньшей степени - в евро) при достижении курса доллара в районе 60,0-60,5 рублей.

По словам генерального директора ИК «Харитонов Капитал» Максима Харитонова, пару рубль-доллар на валютных торгах этим летом будут тянуть в разные стороны несколько тенденций. «С одной стороны, туристы, приехавшие на ЧМ 2018, привезут с собой и обменяют на рубли, чтобы потратить, $0,5-2 млрд. Это хорошая поддержка для курса рубля, но, с другой стороны, на рубль сейчас больше влияет геополитика, в частности, возобновление расследования обстоятельств крушения сбитого малазийского Boeing, давление, связанное с делом Скрипалей, возможность США ввести новый пакет санкций», - говорит эксперт.

Сезон отпусков также будет усиливать спрос на валюту, поэтому лучше к этому спросу присоединяться, а не бороться с ним, советует Максим Харитонов. По его мнению, пара рубль-доллар в течение лета будет предпринимать попытки подняться до 64 рублей и даже выше.

На официальных торгах ЦБ, курс доллара 5 марта составил 61,92 рублей за американскую валюту.