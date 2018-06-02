Росстат нашел отрасль с самыми низкими зарплатами

Самую низкую зарплату в России получают сотрудники предприятий по изготовлению одежды, передает НСН со ссылкой на данные Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

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Так, по информации ведомства, в марте 2018 года зарплата рабочих, задействованных на производстве одежды, составила 18 679 рублей в среднем по стране. Годом ранее их доход был на 4% выше — 19 940 рублей.

Немногим больше получают сотрудники предприятий по производству кожи и изделий из нее. Их доход в марте был равен 21 566 рублей. Сотрудники мебельного производства за тот же период заработали в среднем 21 935 рублей.

Также Росстат проинформировал, что зарплаты самых высокооплачиваемых работников увеличились в пределах 20%. Уточняется, что самая большая среднемесячная номинальная начисленная зарплата по-прежнему зарегистрирована у работников в нефтегазовой отрасли – 127 тыс. руб. (увеличение на 20%).

Также выросли зарплаты у работников на производстве табачных изделий — 115 тыс. руб. (увеличение на 16%) и на производстве кокса и нефтепродуктов — 114 тыс. руб. (увеличение на 18%).

Неделей ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, который отражает отношение жителей России к повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

Отмечалось, что о появлении соответствующего законопроекта слышали 83% респондентов. В то же время 30% опрошенных признаются, что не знают о размерах МРОТ в своем регионе. Почти половина россиян (44%) затруднились назвать точную сумму. Только 26% знают об установленном законом размере МРОТ.

«Работающие граждане в большинстве своем (70%) не ожидают роста окладов в связи с повышением МРОТ», — говорилсь в опросе.

Кроме того, 19% россиян ожидают незначительный рост зарплат, а 3% предполагают существенное увеличение окладов. Как сообщалось, 45% респондентов заявили, что необходимый размер прожиточного минимума для них находится в интервале от 10,001 до 20 тыс. руб., 29% полагают, что он должен составлять от 20,001 до 30 тыс. руб.

Тогда же Росстат сообщал, что реальные доходы россиян выросли в апреле текущего года до 5,7%. В свою очередь рост реальных зарплат замедлился до 7,8%.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в апреле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,7%, в январе-апреле 2018 года — на 3,8%», — заявили в ведомстве.

Среднемесячная начисленная заработная плата за указанный период составила 43,55 тыс. руб. При этом, сообщалось также, что суммарная задолженность по зарплате в России за апрель текущего года выросла на 141 млн руб. (на 4,9%), до 3 млрд руб. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 969 млн руб, или 32,3%, в 2016 году и ранее — 1,146 млрд руб, или 38,2%.

«Задолженность по заработной плате на 1 мая 2018 года имелась перед 48,2 тыс.человек

(менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 41% — работники обрабатывающих производств; 23% — строительства; по 10% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок и транспорта; 5% — добычи полезных ископаемых», — поясняли в Росстате.

Чуть ранее Банк России опубликовал информационно-аналитический комментарий, в котором прогнозировалось, что реальная заработная плата в России за 2018 год в среднем вырастет на 7-8%.

«По прогнозу, годовой темп прироста реальной заработной платы продолжит замедляться и составит 7-8% в среднем за 2018 год», — говорилось в сообщении.

Также, по данным регулятора, годовой рост реальной зарплаты в России в первом квартале 2018 года составил 9,5%. По оценкам Росстата, годовой темп роста при этом замедлится до 6,5%. ЦБ также отмечал, что нормализация обстановки на рынке труда обеспечила умеренный рост потребительской активности.

«Это соответствует ранее сделанным предположениям о том, что существенный рост этого показателя в начале года мог быть вызван, помимо прочего, повышенными разовыми выплатами премий в частных компаниях», — заключали составители доклада.

В конце апреля нынешнего года правительство России выступило против законопроекта о снижении заработной платы депутатов до уровня средней по стране.

В заключении кабмина указывалось, что более высокие зарплаты народных избранников объясняются природой их деятельности. Документ ссылается на правовую позицию Конституционного суда по данному вопросу. Кроме того, указывалось, что министры рассматривают высокую зарплату парламентариев в качестве гарантии качественной законодательной работы, а также взаимодействия с избирателями, передает ФАН.