Больные футболом: россияне раскошелятся на банкноты к ЧМ

Сотня за три тысячи

Цены на памятные банкноты, выпущенные Банком России к чемпионату мира по футболу, взлетели в несколько раз. Регулятор запустил в оборот купюры номиналом 100 рублей еще 22 мая, и уже в тот же день на разных интернет-площадках появились объявления о продаже.

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Памятная банкнота в чемпионату, на которой изображен юный футболист, — это первая полимерная банкнота, выпускаемая Банком России. «Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений — мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола. На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже — названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата», — говорится в сообщении Центробанка. Предполагалось, что тираж памятной банкноты составит около 20 млн экземпляров.

При этом цены на новые банкноты начинаются от 350 рублей и достигают 3 000 рублей. «Пользователи разместили объявления на сайте уже в первый день запуска – 22 мая по цене 500 рублей за единицу», — рассказали «Газете.Ru» в компании Avito. Сейчас, по информации сервиса «Юла», купюру предлагают за 700 рублей в среднем.

Объявления о продаже купюр появились в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Курске и других городах.

Самые доступные купюры в Санкт-Петербурге, в среднем за 300 рублей, в Москве средняя цена — 690 рублей.

«Некоторые продавцы предлагают купюры оптом: например, стандартная цена составляет 500 рублей, а при покупке от 1 тысячи штук — по 250 рублей. Больше всего объявлений разместили москвичи, жители Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края», — приводят данные в Avito.

По словам нумизмата и коллекционера Сергея Молотилкина, интерес в мире подогрет, и, соответственно, пока не пройдет чемпионат, банкноты будут стоить дорого. Например, памятные банкноты, которые Центробанк выпустил к Олимпиаде в Сочи 2014 года, продавались в нумизматических магазинах и на других площадках в пять раз дороже номинала.

Собеседник «Газеты.Ru» добавил, что нумизматика популярна и в других странах, и спрос на такие российские банкноты будет обеспечен, так как купюры к спортивным мероприятиям выпускаются не так часто. Они могут представлять ценность для тех коллекционеров, которые увлечены собиранием именно банкнот, созданных специально к такого рода событиям.

Кроме того, все банкноты отличаются по сериям. Самой ценной считается АА. «Она может продаваться в 10 и 20 раз, а со временем еще дороже. И так с любой банкнотой этой серии, независимо, выпущена ли она к чемпионату или нет. Всегда первые серии самые дорогие», — объяснил Молотилкин. Также ценятся серии аа и Аа.

Нумизмат советует людям не бросаться скупать памятные банкноты сейчас, поскольку это только подогревает интерес и провоцирует рост цен.

«Буквально через месяц банкноты будут стоить дешевле», — прогнозирует эксперт.

Как уточнили операторы ВТБ, в банкоматах новые банкноты получить нельзя, они предоставляются, например, когда клиент снимает деньги с счета.

Забивака обыгрывает Сочи

Центробанк запустил программу выпуска монет к чемпионату мира по футболу в 2016 году. В тот год четыре раза подряд по 24 тысячи штук была выпущена серия серебряных монет номиналом три рубля. В 2017 году регулятор произвел восемь выпусков тем же тиражом второй и третьей серии 3-рублевых монет, а также 12-тысячный тираж 50-рублевых монет второй серии. Также в период с 2016 выпускались монеты номиналом 25 рублей — из недрагоценных металлов, которые находятся в обороте.

В пресс-службе Банка России «Газете.Ru» уточнили, что регулятор реализует монеты из драгоценных металлов по коммерческим ценам (правда, регулятор их не раскрывает). Что касается 25-рублевых монет из недрагоценных металлов, то они могут находиться в обороте.

На оборотной стороне 25-рублевой монеты — волк «Забивака», талисман предстоящего Мундиаля.

Ранее, в январе 2018 года, именно с монетами произошел инцидент с участием иностранного гражданина. По сообщению пресс-службы Северо-Западного таможенного управления, в Ленинградской области был задержан нумизмат, который пытался вывезти в Эстонию более 300 пакетов с монетами (в основном номиналом 25 рублей). По информации СМИ, мужчина приобрел сувенирные деньги в банках российской столицы и в будущем планировал их продать.

Все памятные монеты можно купить в банках, нумизматических магазинах. Сбербанк предлагает серебряные монеты номиналом три рубля по цене 2 250 рублей. Золотая монета номиналом 50 рублей стоит 22 900 рублей. В ВТБ речь идет о 2 200 и 22 850 рублей соответственно.

Между тем монеты активно продаются на интернет-площадках, а с приближением чемпионата спрос только увеличивается. По информации Avito, количество объявлений с предложением монет с начала года превысило 2,5 тысячи. «Спрос на сувенирные монеты ЧМ-2018 превышает покупательский интерес на аналогичный товар с символикой Олимпиады в 2014 году на 21%. Начиная с января этого года спрос на моменты с символикой был довольно высок, и от месяца к месяцу рост в среднем на 8,7%», — рассказали в компании.

Средняя цена на монеты к чемпионату не сильно отличаются от сочинских.

«Средняя цена на данный товар в Сочи в 2014 году составляла 1795 рублей, а максимальная достигала 299 000 руб. Сейчас ситуация похожая, и средняя цена — 1803 рубля», — рассказали в компании.

Больше всего в интернете предложений о продаже золотых и серебряных монет из Москвы, Воронежа, Волгограда, Краснодара, Санкт-Петербурга. По словам аналитиков «Юлы», самая высокая средняя цена за монету оказалась в феврале — 4950 рублей. Самая низкая средняя цена в мае — 1 050 рублей.

Сейчас приобрести коллекционные монеты с символикой Сочи-2014 в интернете можно по более высокой цене — в среднем за 3 803 рубля, а самое дорогое предложение достигает 600 тысяч рублей.