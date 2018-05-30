Торговые сети или фермеры: куда россияне идут за продуктами

За покупками – в супермаркет

Жители России все реже захаживают в одиночные магазины, предпочитая супермаркеты. Как показали данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИО́М), если в несетевые продуктовые магазины у дома ходят 33% опрошенных, то аудитория клиентов торговых сетей среди респондентов куда выше - она превышает 70%.

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«Сетевые магазины остаются наиболее распространенным местом приобретения продуктов: 72% опрошенных отметили, что большую часть еды покупают именно там», - комментирует результаты исследования руководитель практики социальной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин

При этом в Москве и Санкт-Петербурге доля респондентов, предпочитающих магазины известных брендов достигает 83-84%. На регулярной основе в сетевые магазины ходят больше половины опрошенных – 60%, в столице их доля составила 79%. Людей привлекает система скидок, более широкий ассортимент, а также гибкая ценовая политика.

Такое соотношение вполне справедливо, поскольку сетевые магазины сейчас активно развиваются, имеют большой охват и представлены повсеместно , они предлагают широкий ассортимент продукции;покупатели формируют для себя определенную продуктовую корзину и в дальнейшем возвращаются уже за выбранными привычными продуктами.

«Несетевые ритейлеры, несмотря на гораздо меньший охват, зачастую предлагают нестандартный формат. Например, это могут быть продукты здорового питания или фермерская продукция. И такой формат востребован у покупателей, которые оценивают качество, вкусовые характеристики и внешний вид товара, и уже меньше обращают внимание на его конечную стоимость», - поделились мнением в компании Colliers International.

По словам собеседников «Газеты.Ru», развитие федерального ритейла, вопреки распространяемым слухам, не приводит к уничтожению или замедлению развития местного бизнеса, который имеет достаточный потенциал для развития. Он может в частности занять специфическую нишу, дополняя ассортимент сетей продуктами, не представленными в линейке федералов.Например, эко-и органическими продуктами, региональными товарами и т.д. «В сравнении с местными сетями федеральный ритейл, по оценкам респондентов, предлагает гражданам более привлекательные бонусные и скидочные программы (84%), широкий ассортимент продукции (81%) и более низкие цены (58%). По качеству обслуживания покупателя разница не так заметна: 42% считают, что качество обслуживания выше в федеральных сетях, 30% - в местных магазинах, 21% не видят существенных различий», - приводятся данные в исследовании.

В целом не удивительно, что большинство потребителей выступают за увеличение числа магазинов крупных торговых сетей в своих городах. ВЦИОМ говорит о 65% респондентов, которые согласны с увеличением присуствия федеральных сетей, против этого выступили лишь 16%.

Порядка 44% респондентов заявили о положительных изменениях в сфере торговли продуктами за последние 5 лет. Среди плюсов они отметили, что увеличился ассортимент, стало больше продуктов отечественного производства, а также увеличилось количество акций и скидок. Правда, тех, кто высказался, что ситуация «скорее ухудшилась» тоже не так мало – 35% опрошенных.

Федералы бьют по маленьким?

В центре «Платформа» считают закономерным следствием быстрого развития современных форм торговли в регионах наличие некоторого дисбаланс интересов различных участников рынка.

С одной стороны высокая конкуренция оказывает положительное влияние на рынок продуктового ритейла, с другой – заставляет мелкие торговые точки менять правила игры и искать новые ниши.

«К положительным факторам эксперты отнесли: развитие конкуренции, повышение качества жизни, укрепление социальной стабильности, рост занятости населения и возможность для местных производителей расширять рынки сбыта. При этом сопутствующие негативные моменты: закрытие местных магазинов, к которым привыкло население и частичное вытеснение местных товаров продукцией других регионов», - говорится в сообщении центра социального проектирования.

Логично, что развитие федерального ритейла создает условия высокой конкуренции в регионах, заставляя местный бизнес менять его стратегии. На рынке уже появляются предприниматели, которые готовы и уже активно сотрудничают с федералами. Например, на полках крупных продуктовых сетей появляются фермерские продукты, другие индивидуальные предприниматели арендуют помещения у крупного ритейла, организуя собственные отделы с кондитерскими, мясными и др. изделиями.

По словам гендиректора «Платформы» Алексея Фирсова, развитие сетевой торговли в регионах – это сложный процесс, который может существенно менять экономическую среду, а также стандарты потребления и характер отношений между участниками рынка.

Сегодня уже количество потребителей, которые раньше ходили на рынки, сегодня тоже идет на убыль – это только 20%, у фермеров покупают продукты только 11% респондентов

Социальное развитие, преимущества новых форматов идут вместе с появлением напряжённости между местными сетями и федеральным бизнесом, приводит слова Фирсова «Платформа».

Однако эксперт предостерегает от демонизации крупного ритейла, указывая, что первопричина вымирания малого и среднего бизнеса связана не с экспансией федеральных сетей. Причина скорее в том, что современные формы торговли требуют все более значимых инвестиций.

«Положение местного ритейла также осложняется падением покупательной способности населения (ключевой риск, по мнению 47% респондентов), введение государственных электронных систем по контролю за оборотом продукции (34%), высокие налоги (26%)», - говорится в материалах центра «Платформа».

Неожиданный результат показал опрос представителей бизнеса относительно поправок в Закон о торговле, принятых в 2017 году. Подавляющее большинство – 90% заинтересованных участников рынка - не увидели положительного эффекта от законодательных новаций. Причем в этом вопросе солидарны и представители ритейла, и сами производители.

«Меня очень удивили цифры, касающиеся отношения к изменениям Закона о торговле предпринимателей. Мы сломали столько копий вокруг этого, запустили позитивные процессы, дискуссии, а в результате 60% бизнеса считает, что эффекта нет и еще 20% опрошенных затруднились с ответом», - прокомментировал данные исследования исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.

Это говорит о том, что, вероятно, законодателям следует более тесно сотрудничать и дискутировать с бизнесам при разработке тех или иных регулятивных норм.

По данным исследования только 26% россиян отметили рост цен. При этом Банк России 30 мая сообщил, что инфляционные ожидания россиян в мае выросли до 8,6%.

Стоит отметить, что в этом году реально располагаемые доходы населения продолжают расти с начала года. «Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в апреле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,7%, в январе-апреле 2018 года — на 3,8%»,- говорится в материалах Росстата. Напомним, что в 2017 году, доходы упали на 1,7%.