«Саратовские авиалинии» сложили крылья

Росавиация официально заявила, что аннулирует сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» с 31 мая. Авиакомпания больше не сможет выполнять полеты.

«Решение Росавиации о прекращении перевозочной деятельности АО «Саратовские авиалинии» является вынужденной мерой — авиакомпания не отвечает требованиям по безопасности полетов и не способна выполнять перевозки без рисков и угроз для своих пассажиров», — говорится в заявлении регулятора.

Для решения возникших проблем с доставкой пассажиров проблемного перевозчика создан оперативный штаб.

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«Минтранс дал поручение Росавиации организовать работу оперативного штаба с целью недопущения сбоя в перевозке пассажиров «Саратовских авиалиний», которые уже приобрели билеты, — уточнила в эфире телеканала «Россия-24» директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта РФ Светлана Петрова. — На заседании штаба сегодня присутствовали 12 перевозчиков, которые выразили готовность подхватить и доставить пассажиров «Саратовских авиалинии». Эту работу с авиакомпаниями мы будем продолжать до 13 июня включительно».

Таким образом, пассажиров, которые уже приобрели авиабилеты «Саратовских авиалиний» с датой вылета не позднее 13 июня, перевезут другие авиакомпании. Тем же, у кого на руках билеты с датой вылета после 13 июня, при возврате билетов возместят их полную стоимость.

«Перевозки пассажиров планируется осуществлять на рейсах авиакомпаний, дублеров «Саратовских авиалиний», до 13 июня включительно, так как на этот период приходится наибольшее количество пассажиров с билетами. Остальным пассажирам будет предоставлена возможность сдать, в том числе, и невозвратные билеты», — уточнили в Минтрансе.

Так, например, в среду, 30 мая, уже организован вывоз всех пассажиров «Саратовских авиалиний» из Антальи — все пассажиры вылетели без задержек в Самару.

Фактически, маршрутная сетка «Саратовских авиалиний» состояла из 18 регулярных направлений, самые востребованные из которых — Москва — Саратов и Санкт-Петербург — Саратов. Сейчас ведется работа по организации дополнительных рейсов для осуществления перевозок пассажиров «Саратовских авиалиний» до пунктов назначения с авиакомпаниями «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», UTair, ЮВТ АЭРО, РусЛайн, НордСтар, «Северный Ветер», «Якутия», «Ямал», RedWing и «Нордавиа».

На сайте Росавиации организована работа горячей линии 8-499-231-63-88 для приема обращений от пассажиров.

Вопрос процедуры возврата денежных средств пассажирам сейчас прорабатывается. Информация о порядке и правилах сдачи авиабилетов, оформленных на бланках ПАО «Транспортная Клиринговая Палата» (ТКП) и осуществления возврата денежных средств, опубликована на официальном сайте компании.

В «Саратовских авиалиниях» подтвердили, что «авиакомпаниия прекратила операционную деятельность».

«Возврат авиабилетов будет осуществляться в соответствии со статьей 8.2 «Порядок предъявления претензий Правил перевозчика», с которыми можно ознакомиться на сайте перевозчика», — уточнили в АК.

Будущее саратовского аэропорта, который принадлежит авиакомпании и является единственными воздушными воротами города, сейчас также под вопросом. Пока решение о его закрытии официально не принято, с 1 июня он переходит на регламентный режим работы.

«С 1 июня 2018 года аэропорт Саратов переходит на регламентный режим работы: с 8.00 до 13.00 часов и с 15.00 до 22.00 часов. Будут обслужены все рейсы, заявленные в установленном порядке», — говорится на сайте авиаперевозчика.

Проблемы у «Саратовских авиалиний» начались после катастрофы 11 февраля 2018 года воздушного судна Ан-148. Тогда погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

После этого Росавиация провела внеплановые проверки перевозчика, в ходе которых были выявлены системные нарушения в его деятельности, в частности, связанные с планированием работы экипажей воздушных судов, недостоверным учётом рабочего времени и отсутствием должного контроля за этим со стороны самой авиакомпании.

«Усталость уменьшает бдительность пилота, может стать причиной ненадлежащего наблюдения за ориентировкой и положением воздушного судна в пространстве, неправильной оценки ситуации, ошибочного понимания работы систем управления, и как итог - принятия неправильного решения», — поясняют в Росавиации.

Авиаперевозчику был дан срок в 90 дней на устранение нарушений. За это время руководство АО «Саратовские авиалинии» оказалось не способно устранить нарушения, констатируют в Росавиации.

Авиакомпания продемонстрировала формальный подход к устранению несоответствий и отсутствие должного контроля со стороны руководства авиакомпании. После чего комиссия территориального управления Росавиации пришла к заключению, что «Саратовские авиалинии» не могут безопасно выполнять коммерческие авиаперевозки.

Сама авиакомпания также пыталась справиться с проблемами. В частности, был организован ребрендинг и назначен новый гендиректор Игорь Натыкан, который в начале апреля заявил в интервью ТАСС, что компания будет работать под маркой «Иволга». Также компания предупреждала, что в случае прекращения деятельности может закрыть аэропорт Саратова. Эксперты сравнивали эти заявления с шантажом, местные власти обещали, что приложат все усилия, чтобы избежать закрытия.