Миллиарды потеряны: зачем Киев заблокировал Webmoney

Владельцы электронных кошельков в гривне в платежной системе WebMoney.UA смогут получить доступ к ним только в 2021 году.

В компании обязуются не позднее 24 мая 2021 года конвертировать титульные знаки WMU (гривны) с «замороженных» кошельков на титульные знаки WMZ(доллары) по курсу гривны к доллару, который будет установлен НБУ на эту дату.

«Все средства на кошельках пользователей обеспечены и надежно сохранятся до даты отмены санкций, когда оборот WMU будет восстановлен. По всем остальным типам кошельков, кроме гривны, полноценное обслуживание украинских пользователей продолжается»,

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— прокомментировали «Газете.Ru» в компании.

Ранее средства 4 млн клиентов компании WebMoney.UA были заблокированы в связи с санкциями СНБО Украины (Совета национальной безопасности и обороны).

Электронная платежная система WebMoney 24 мая была внесена в санкционный список СНБО указом президента Украины Петра Порошенко.

Хотя СНБО принял решение о введении ограничительных мер еще 2 мая, а Петр Порошенко подписал указ о введении в действие этого решения 14 мая, однако списки конкретных юридических и физических лиц под санкциями были опубликованы только 24 мая.

Таким образом, почти три недели в закрытом режиме в администрации президента составляли эти списки. При этом введение санкций против компании Webmoney, центральный офис которой находится в британском Кембридже, удивило экспертов.

WebMoney Transfer — международная система расчетов и среда для ведения бизнеса в сети, основанная в 1998 году и принадлежащая WM Transfer Ltd. За это время к системе присоединилось более 36 миллионов человек по всему миру. На официальном сайте системы указана управляющая компания — Международная адвокатская компания UAB «DEED BALTIC», Вильнюс, Литва.

«WebMoney.UA работает в Украине 15 лет, строго соблюдая все требования действующего законодательства. За это время система стала лидером на украинском небанковском платежном рынке и завоевала десятки побед в рейтингах потребительских предпочтений. В 2014 году WebMoney была официально зарегистрирована Национальным банком Украины как внутригосударственная система расчетов», — прокомментировали «Газете.Ru» в компании.

Петр Порошенко объяснял введение санкций против платежной системы тем, что компания работает и в России.

Санкции против платежной системы вводятся на срок три года. Они предусматривают блокировку активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом); ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

Кроме того, украинским провайдерам запрещено предоставлять доступ пользователям к онлайн-ресурсам и сервисам, связанным с WebMoney.

В результате неожиданного решения украинцы, которые хранили деньги на электронных кошельках в гривнах, не могут их сейчас вывести без потерь.

«Ограничения доступа к денежным средствам, находящимся на виртуальных кошельках в системе Webmoney, наступили в связи с принятием решения органом исполнительной власти. Банки, провайдеры, участники рынка электронной торговли и непосредственно Webmoney должны были ему подчиниться», — говорит управляющий партнер HEADS Consulting Александр Базыкин.

Крупнейшая российская биржа фриланса «Адвего» дала рекомендации владельцам кошельков в платежной системе, как все-таки можно вывести деньги, еще 24 мая: «В связи с приостановкой вывода WMU (гривны) через гаранта Webmoney.ua осталось два варианта: обменять WMU на другие валюты Webmoney, например WMZ (доллары), и вывести через обменники (обмен будет по очень невыгодному курсу — потери до 40%) или обменять WMU через обменники напрямую по еще более невыгодному курсу (потери до 60%)».

При этом многие украинцы решили прибегнуть к услугам подпольных обменников. Согласно информации украинских СМИ, со вторника в Киеве активизировались подпольные менялы, которые за комиссию на уровне 20-50 % обеспечивают вывод денег из гривневого кошелька Webmoney.

Один из вариантов — это обмен через Paypal: за 100 электронных гривен дают 80 настоящих с выводом на банковскую карту.

«Можно также оформить карту заграничного банка и выводить средства на нее», — советует Денис Владимиров, ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий.

Как комментирует ситуацию руководитель Московской школы политического консалтинга Дмитрий Перлин,

блокировка сервиса денежных переводов WebMoney на Украине — механизм передела рынка финансовых услуг в пользу провластных олигархов.

«Логика этих действий сводится к тому, чтобы перенаправить финансовые потоки через подконтрольные Украине структуры. С этой целью с 2014 года под видом борьбы с «российской агрессией» осуществляется блокировка различных платежных систем. Реализовывается эта схема руками украинского олигарха Игоря Мазепы и в интересах экс-главы администрации президента Бориса Ложкина, с подачи которого и была организована первая волна блокировок денежных переводов», — комментирует эксперт.

В октябре 2016 года украинский президент своим указом запретил работу на Украине российских систем денежных переводов: «Золотая корона», Unistream и других.

При этом система переводов Мазепы TYME «фактически стала монополистом денежных переводов из России», отмечает Перлин.

Аудитория WebMoney на Украине насчитывает около 4 млн пользователей, а годовой оборот составляет около $2 млрд, напоминает он. Для тех, кто сегодня находится у власти на Украине, это большие деньги, и они хотят их контролировать.

В компании WebMoney уже заявили, что планируют судиться в международных судах из-за санкций на Украине.

Как комментирует Александр Базыкин, судиться в данной ситуации можно только с СНБО, принявшей решение о блокировке Webmoney на Украине, оспаривая законность данного шага.

«Опыт противостояния ограничениям, вводимым властями Украины по политическим мотивам, у Webmoney есть: когда сервис попал под блокировку в 2013 году, через суд компания свои интересы успешно защитила и продолжала до недавнего времени свою деятельность», — напоминает он.

Удастся ли повторить этот успех, вопрос открытый. С точки зрения международного антимонопольного законодательства, и украинского в том числе, такое решение СНБО может быть признано недопустимым ограничением конкуренции на рынке денежных переводов, полагает юрист. Обращаться необходимо в европейские суды, что позволит сократить политический фактор при принятии решения, однако даже победив за рубежом, нужно будет потом повторно судиться и на Украине.