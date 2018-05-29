«Важнее всего не навредить себе»: Россия ответила на санкции

Совет Федерации в среду, 30 мая, одобрил закон о контрсанкциях.

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«Принятие закона позволит снять риски для отечественной экономики, возникающие в результате недружественных действий против России», — подчеркивали члены комитета Совфеда по экономполитике накануне.

Нынешняя версия документа содержит шесть возможных мер воздействия в отношении недружественных стран и организаций. В их числе прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юрлиц с «недругами»; запрет или ограничение на ввоз на территорию РФ продукции и (или) сырья такими странами и организациями. Список «запрещенки» будет определяться правительством. Кроме того, им будет закрыт доступ к приватизации и госзаказу.

При этом изначально предполагалось принять более жесткую версию законопроекта о контрсанкциях.

Так, первая версия документа содержала даже возможность запрета на поставку в Россию лекарств и сырья для фармпроизводств, редкоземельных металлов (например, титана), авиатехники. Однако такая редакция документа вызвала шквал критики, и в итоге от всей конкретики решили отказаться. Уже ко второму чтению в Госдуме, которое прошло 17 мая, из документа депутаты убрали упоминания отдельных отраслей.

Документ стал рамочным и по сути дает очень широкие возможности для применения на практике, поскольку любые ограничения сможет предусмотреть правительство.

«Если депутаты будут обсуждать (меры и сферы применения документа — «Газета.Ru»), это будет длительный процесс», — пояснил «Газете.Ru» губернатор Рязанской области Николай Любимов в кулуарах ПМЭФ.

Чиновник рассчитывает, что сферы или компании, в отношении которых в итоге будут приняты в итоге контрсанкции, будут публично обсуждаться.

Как отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, по сути, если раньше контрсанкции вводились указами президента РФ — например, «продовольственными» в августе 2014 года, «томатными» антитурецкими в ноябре 2015 года, то теперь полномочия по введению эмбарго на экспорт и импорт передаются в ведение правительства.

«Этот «мягкий» документ не изменит статус-кво существенно, потому и не встретил такого ожесточенного сопротивления со стороны бизнес-сообщества.

Чего не скажешь о «жестком» законопроекте о введении уголовной ответственности за исполнение санкций, который может не только существенно испортить и без того весьма суровый инвестиционный климат России, но и привести к исходу иностранного бизнеса из России, к снижению роста ВВП и даже к возобновлению кризиса», — говорит Осадчий.

Госдума на пленарном заседании 15 мая приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за соблюдение на территории России западных санкций. Однако дальше первого чтения законопроект не пошел.

Как комментировал «Газете.Ru» ситуацию глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, введение такой «антисанкционной» уголовной ответственности отразится на международных компаниях, осуществляющих свою деятельность на территории России. «Для этих компаний риски существенно возрастают. Они подпадают под санкции с двух сторон: и со стороны США, и со стороны России», — сказал Катырин.

Он также не исключил, что многие из этих компаний, опасаясь контрсанкций и уголовного преследования, вынуждены будут уйти с российского рынка.

Итоговая версия документа может кардинально измениться. В конце мая на заседании Совета по законотворчеству при председателе Госдумы глава РСПП Александр Шохин рассказал об альтернативном варианте законопроекта о введении ответственности за исполнение санкций. Согласно предложениям главы РСПП,

уголовную ответственность за исполнение санкций предлагается убрать и заменить на административную.

Более того, согласно проекту документа от РСПП, административная ответственность не должна наступать в случае, если неисполнение санкций ведет к ущербу России или лиц их соблюдающих.

В целом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты надеются на взвешенную позицию российского правительства.

Сегодня стоит думать не о том, в чем и как ограничить, а как развивать отношения с партнерами, прокомментировал «Газете.Ru» ситуацию губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

«Мы же отдаем себе отчет: это же не Европа в отношении нас ведет такую недружественную политику, это просто американцы, используя свое всеобщее могущество, заставляет их. Смысл обиженных второй раз обижать?», — резюмировал он.

Губернатор Республики Коми Сергей Гаплико в свою очередь отметил, что ответные действия «должны быть адекватны». «Важнее всего не навредить себе», — говорит он.