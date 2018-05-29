Коридор в обход России: азербайджанский газ пошел в Европу

Турция постепенно превращается в газовый хаб: спустя меньше месяца после завершения прокладки первой нитки «Турецкого потока» для российского газа запущена первая очередь другого газотранспортного маршрута — «Южного газового коридора» (ЮГК). По нему в сторону Турции, а затем и ЕС потечет уже азербайджанский газ.

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Сам ЮГК будет представлять собой разветвленную сеть газопроводов, состоящую их расширенного Южнокавказского газопровода (Баку — Тбилиси — Эрзурум), турецкого трубопровода TANAP (Трансанатолийский газопровод) и европейский TAP (Трансадриатический газопровод). Общая протяженность всех частей ЮГК составит 3500 км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию.

По этому маршруту в Европу будет идти газ с шельфового месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается более чем в $40 млрд. Предполагается, что на первом этапе объем поставок азербайджанского газа по новому маршруту составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд куб. м. придется на Европу, а впоследствии вырастет до 31 млрд кубометров.

Шах-Дениз — одно из крупнейших в мире газовых месторождений с запасами газа более 1 трлн кубометров. Первая стадия проекта уже запущена, в прошлом году экспорт составил 7,3 млрд кубометров. В ближайшие дни планируется завершить подготовку к старту добычи в рамках второй стадии. Оператором проекта является британская ВР (ей принадлежит 28,8%). Другими участниками являются Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), TPAO (19%), NICO (10%) и российский «ЛУКойл» (10%). Стоимость второй стадии составляет почти $24 млрд, а предполагаемый объем добычи — 16 млрд кубометров в год.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, присутствовавший на территории запуска на Сангачальском терминале близ Баку, отметил, что сейчас в проекте участвуют семь стран — Азербайджан, Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания и Италия, присоединиться к нему планируют также Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория. Во время церемонии Алиев запустил первый газ. Он пойдет в турецкий трубопровод TANAP (Трансанатолийский газопровод) и далее в европейский TAP (Трансадриатический газопровод).

«Азербайджанский газ является новым источником поставок газа в Европу, и реализацией ЮГК мы заново составляет энергетическую карту континента», — подчеркнул Алиев.

Стоит подчеркнуть, что пока другие части ЮГК не готовы. TANAP планируется ввести в эксплуатацию 12 июня, сообщал ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак. А Трансадриатическая труба должна быть достроена только к 2020 году.

Проект изначально был призван повысить безопасность поставок газа в Европу, составить конкуренцию российским трубопроводным проектам «турецкий проект» и «Северный поток — 2» и снизить долю «Газпрома» на европейском рынке.

Эксперты полагают, что формально этот проект может усилить конкуренцию на европейском рынке газа, однако серьезно позиции «Газпрома» на этом направлении не потеснит.

Если считать, что конкуренция подразумевает определённую гибкость для покупателя и возможность выбора между поставщиками, то такой конкуренции здесь не появляется или она минимальна, отмечает аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко.

Газ с проекта «Шах-Дениз 2» будет поставляться в рамках долгосрочных контрактов, известно, что в цене есть и составляющая с нефтяной привязкой, то есть речь идет об обязательных (в рамках объема «бери-или-плати») закупках, поясняет эксперт. Речь, таким образом, может идти не столько о конкуренции в прямом смысле этого слова, сколько о диверсификации источника поставок для стран Южной Европы (Греции, Болгарии, Италии), добавляет он.

16 млрд кубометров — это менее 3% европейского газового рынка, включая Турцию, или в 12 раз меньше, чем продажи «Газпрома» в Европу, подсчитал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

Это гораздо более значимое событие для Италии, а также Турции и Болгарии, которые сильно зависят от российского газа — проект предлагает хоть какую-то, но альтернативу, рассуждает аналитик. Не менее значимо оно и для Азербайджана, где до недавнего времени главным единственным продуктом сырьевого экспорта была нефть: скорее всего, роль газа в мировом энергетическом балансе будет расти, поэтому экспорт газа — неплохой способ немного обезопасить себя от возможного падения спроса на нефть, возможного на длинном временном горизонте, добавляет Маринченко.

Спрос на газпромовской газ действительно может незначительно сократиться, однако «Газпром» по-прежнему будет иметь возможность управлять объемами, предлагая покупателям скидки и идя на прочие уступки.

То, что «Газпром» приветствовал последнее решение Еврокомиссии, которая обязала компанию по сути отказать от практики сегментирования рынка и ценовой дискриминации, говорит о том, что холдинг готов проявлять определенную гибкость, чтобы защитить свою долю рынка, добавляет он.

На прошлой неделе «Газпром» с турецким правительством подписали протокол о сооружении сухопутного участка второй нитки «Турецкого потока».

В дополнение к нему было подписано соглашение между «Газпромом» и турецкой Botas, где определены основные условия и параметры строительства этого участка трубы. Предполагается, что вторая нитка «Турецкого потока» (15,5 млрд куб. м в год) обеспечит транзит российского газа через Черное море до побережья Турции и далее до границы с Евросоюзом.

В тот же день, 26 мая, глава Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкая Botas добилась от «Газпрома» скидки в 10,25% на газ, поставленный в 2015–2016 гг. и получит в качестве компенсации $1 млрд ретроактивного платежа.