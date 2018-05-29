Когда это кончится: почему бензин резко подорожал

Цены на бензин на московских автозаправках за неделю с 21 по 27 мая выросли на 88-90 копеек. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации. При этом стоимость топлива марки АИ-92 увеличилась на 90 копеек — до 42,21 рубля за литр, а цена на бензин марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля.

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Последние данные Росстата датируются 20 мая. Согласно службе государственной статистике, средняя розничная цена бензина ускорила рост с 1,1% до 1,8% в неделю и к 21 мая достигла 42,03 рублей за литр.

В целом за неделю до 21 мая средняя цена бензина «Регуляр-92» выросла на 77 копеек, до 42,03 рублей за литр. Цена «Премиум-95» выросла на 78 копеек до 43,27 рублей за литр и «Супер-98» — на 56 копеек, до 48,27 рублей за литр, сообщает Росстат. Цена дизельного топлива подорожала на 69 копеек и составила 43,1 рублей за литр.

Росстат фиксирует, что

в ряде регионов цены на бензин выросли за неделю до 21 мая более чем на 3%. Например, в Ханты-Мансийске бензин подорожал на 5%, Липецке — на 4,2%, Белгороде и Костроме — на 3,9%, Курске — на 3,8%.

В столице цены на бензин выросли на 1,3%, в Санкт-Петербурге — на 1,5%.

«Примечателен значительный разброс розничных цен, зафиксированный Росстатом. Так, на наблюдаемых АЗС Москвы бензин «Регуляр-92» стоил от 39,6 до 43,1 рублей за литр, а «Премиум-95» — от 42,99 до 46,35 рублей за литр. В верхней границе цен находятся премиальные сети АЗС, а также некоторые независимые операторы рынка, которые уже существенно повысили цены из-за убытков от розничной реализации нефтепродуктов», — обращают внимание эксперты независимого агентства «Аналитика товарных рынков» (АТР).

Ситуация с ростом цен на бензин более чем предсказуемая.

Спрос на бензин растет, повышается цена на нефть, в следствии чего растет оптовая цена, и розничные покупатели вынуждены поднимать цену, чтобы хоть как-то сгладить свои потери, комментирует Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Как поясняла в конце мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС), основные причины роста цен на бензин — рост налогов и мировых цен, а также проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов НПЗ (нефтеперабатывающих заводов) и недостаточность предложения нефтяными компаниями моторных топлив на биржевых торгах.

Эксперты в свою очередь предполагают, что такой резкий рост цен на бензин в апреле и мае объясняется тем, что

производители могли намеренно сдерживать отпускную стоимость с целью не будоражить рынок до президентских выборов. Возможно, те высокие темпы роста цен на бензин, которые мы сейчас наблюдаем, результат этого сдерживания,

отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

«В целях недопущения негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов ФАС России предпринимает меры антимонопольного воздействия и вносит предложения по нормативному правовому регулированию, включая предложения по снижению акцизов на бензин и дизельное топливо и введение гибкой шкалы акциза», — комментировал ситуацию недавно заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Правительство в свою очередь приняло решение о том, что не позднее 1 июля этого года снизятся акциз на бензин на 3 тыс. руб. на тонну, на дизтопливо — на 2 тыс. руб. Ожидается, что эта мера поможет стабилизировать цены на розничном рынке.

При этом кабинет министров вынужден был пойти на эту меру, даже несмотря на то, что она лишит бюджет порядка 140 млрд рублей.

Однако эксперты подчеркивают, что снижение акцизов лишь поможет временно остановить рост цен на бензин, а не снизить цены.

«ФАС России в сложившейся ситуации может быстрее повысить нормативы продаж бензина и дизтоплива на бирже до 15% и 7,5% соответственно. Однако важно понимать, что новые нормативы не приведут к существенному росту предложения товара: в совокупности нефтяные компании уже несколько лет продают не менее 15% производимого автобензина. Как видно из практики, присутствие на рынке таких объемов не мешает ценам обновлять исторические максимумы», — отмечают эксперты АТР.

По их мнению, если ФАС действительно намерена развивать топливный рынок и добиваться роста конкуренции, в том числе на биржевых торгах, ведомству целесообразно рассмотреть более серьезное увеличение биржевых нормативов, а не просто закрепление в давно достигнутых уровней.

По словам аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, одна из причин роста цен на бензин сейчас – это то, что нефтеперабатывающие заводы способны перед началом летнего сезона синхронно повышать отпускные цены.

«Для этого им даже не нужно сговариваться: они делают это по привычке много лет подряд, не ориентируясь на цену нефти или экономическую ситуацию, а просто поднимая собственную рентабельность. Существует большая категория водителей, которые ездят на машине только в теплое время года, весной за счет них спрос на топливо увеличивается, и это позволяет поднять цены. Почему на это не реагирует, скажем, ФАС — это большая загадка», — резюмирует эксперт.

По словам Сергея Суверова, директор аналитического департамента УК «БК Сбережения», цены на топливо до конца года продолжат умеренно расти».