От Абхазии до Японии: вице-премьеры получили фронт работы

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов ожидаемо получил «весь комплекс вопросов финансово-экономической политики». Об этом говорится в постановлении о распределении полномочий между вице-премьерами, который цитируют информагентства. Полный текст документа на момент написания материала не опубликован.

При этом приводится комментарий пресс-секретаря премьер-министра Наталии Тимаковой объяснившей, что «распределение полномочий вице-премьеров — это распределение ответственности вице-премьеров за выполнение национальных программ и проектов, определенных в майском указе».

Детализации определения «весь комплекс вопросов» для Антона Силуанова пока нет. Отдельно сообщается о том, что за ним закреплены национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса и поддержки предпринимательской инициативы, а также реализация национальных программ в сферах развития международной кооперации и экспорта и повышения производительности труда и поддержки занятости.

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Такая формулировка близка по смыслу полномочиям, которые в прошлом правительстве были у Игоря Шувалова, ранее занимавшего должность первого зама. Он контролировал разработку «основных направлений социально-экономического развития РФ» и «проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, управление госдолгом и финансовыми активами».

Антон Силуанов свои задачи в новом правительстве и пути реализации целей майского указа президента описывает не очень конкретно. Из последних публичных выступлений первого вице-премьера следует, что главное отличие финансово-экономических условий прошлого правительства от нового в том, что «все предыдущие темпы роста связаны с динамикой цен на нефть». А сейчас создан базис, который меньше зависит от конъюнктуры, значит, нужны реформы. – говорил Антон Силуанов в конце прошлой неделе на экономическом форуме в Петербурге. Он обещал аккуратно использовать возможности долгового финансирования и в ближайшее время обирается «дошлифовать» предложения по налогам.

Много «президентских» задач попало и в сферу ответственности вице-премьера по «социалке» Татьяной Голиковой. За ней закреплен: уровень жизни и доходы людей, трудовые отношения, пенсионное обеспечение и оборот лекарств. Так же ей поручено заниматься молодежной политикой, контролем и надзором в сфере образования и науки, санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей.

В интервью «Газете.Ru» Татьяна Голикова оценила свой блок задач по майскому указу в 2,5 трлн руб. дополнительных расходов.

В Белом доме значимость сфер, которыми предстоит заниматься Антону Силуанову и Татьяне Голиковой, оценена и на аппаратном уровне. Их кабинеты разместили друг против друга на одном этаже с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Силуанову (вместе с полномочиями) достался и кабинет Игоря Шувалова. Свою приемную в Минфине он также сохранил. От взаимодействия обоих вице-премьеров теперь зависит, как быстро у правительства появится план действий по реализации майского указа.

Среди вице-премьеров персонально за национальные программы будут отвечать также сельскохозяйственный зам Алексей Гордеев и зам «по цифре» Максим Акимов, который курирует выполнение нацрограммы «Цифровая экономика» и национального проекта по созданию безопасных и качественных автодорог.

Неожиданным стало распределение полномочий, прямо не связанных с национальными приоритетами и майским указом президента. Новый вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко получил почти все полномочия своего предшественника Сергея Приходько. Он будет отвечать за планирование работы кабмина, контроль за исполнением решений, эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти, вопросы госслужбы. Он также будет курировать СМИ и взаимодействовать с органами судебной власти и прокуратурой. Но почему-то у Чуйченко «отобрали» обязанности взаимодействовать с религиозными организациями.

Также неожиданным оказалось расширение полномочий вице-премьера Виталия Мутко. В прошлом правительстве он отвечал за госполитику в спорте. Эти полномочия отошли вице-премьеру Ольге Голодец вместе с ответственностью за культуру и туризм. Дмитрий Медведев 7 мая, представляя своих заместителей в Госдуме, предупреждал, что Виталий Мутко будет заниматься вопросами ЖКХ и строительства. Но его полномочия будут шире. Он отвечает за вопросы региональной и национальной политики и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.

Развитие Дальневосточного региона и Арктики переданы отдельному вице-премьеру Юрию Трутневу. А вот ответственный за Северо-кавказский регион пока не объявлен. В прошлом правительстве эти обязанности исполнял Александр Хлопонин (в новом кабмине его нет).

Если не будет объявлено другого решения, то Виталию Мутко, в рамках своих региональных полномочий, предстоит отвечать и за Северный Кавказ.

Еще одна особенность полномочий Виталия Мутко в том, что контролировать он будет не весь строительный блок. Вопросы недвижимости переданы Максиму Акимову. Пока еще не объявлены полномочия вице-премьеров по контролю за ведомствами. Но решать наиболее болезненные проблемы Росреестра предстоит именно этому вице-премьеру. В прошлом правительстве все кадастровые вопросы находились под контролем Игоря Шувалова, который был одним из главных инициаторов кадастровой реформы.

На этом распределение полномочий не закончено. В понедельник Дмитрий Медведев отдельным распоряжением правительства распределил по вице-премьерам и министрам четыре межправительственные комиссии.

Статус российско-японской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству оказался понижен – представлять Россию теперь будет министр экономического развития Максим Орешкин.

В Японии эта комиссия считается приоритетной – ей руководит специальный министр по отношениям с Россией. С российской стороны в прошлом правительстве за нее отвечал первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Сопредседательство российско-итальянского совета по экономическому сотрудничеству передано министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В прежнем правительстве этим советом руководил вице-премьер Аркадий Дворкович, который теперь трудится в фонде «Сколково».

Не изменился статус председательства в российско-израильской межправкомиссии – она передана от Аркадия Дворковича к Максиму Акимову, и в российско-туркменской комиссии, представительство в которой унаследовал от Сергея Приходько Константин Чуйченко.

Также в понедельник некоторые вице-премьеры смогли начать формировать собственные секретариаты. Вице-премьеру по ВПК Юрию Борисову руководителем секретариата назначен Кирилл Лысогорский, работавший до этого в Минобороны. Руководителем секретариата Алексея Гордеева стала бывший зампред правительства Воронежской области Елена Фаддеева. А Максиму Акимову в руководители секретариата назначили Эдуарда Малолетнева, о котором известно, что он работал замминистра экономики правительства Калужской области.

«Газета.Ru» продолжит следить за распределением полномочий, должностей и кабинетов в Белом доме.