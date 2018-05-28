Катастрофа неизбежна: Мадуро обанкротит Венесуэлу

По данным портала Dolar Today, отслеживающего котировки на нелегальном рынке, доллар на «черном рынке» Каракаса торгуется на уровне 2 291 385 боливаров. Обесценивание боливара произошло на фоне стремительного роста инфляции в Венесуэле. Инфляция в стране в мае в годовом исчислении составила 24 600%, сообщила Национальная ассамблея.

Только в мае инфляция в стране составила 110%. Порог гиперинфляции, когда валюта обесценивается за месяц на 50%, Венесуэла переступила еще в конце прошлого года.

В стране уже давно не хватает товаров первой необходимости. Венесуэла испытывает острый дефицит продуктов питания, гигиенических товаров, медикаментов. По данным The Wall Street Journal, 80% основных продуктов невозможно найти даже в столице — Каракасе.

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Метрополитен Каракаса с середины мая бесплатно перевозит пассажиров. На такой шаг, по данным Reuters, руководство метро в столице Венесуэлы было вынуждено пойти из-за того, что закончилась бумага, на которой печатались билеты.

Источники в руководстве метро Каракаса рассказали агентству, что бумага для билетов закупалась за рубежом. Однако уже более года правительство не выделяло валюту на эти цели, и запасы бумаги подошли к концу.

Из Венесуэлы продолжается активная миграция населения. Фелипе Муньос, назначенный властями Колумбии администратором границы с Венесуэлой, на днях сообщил, что, по его данным, более миллиона человек перебрались из Венесуэлы в Колумбию за последние 15 месяцев. По его данным, примерно 250 тыс. — это вернувшиеся колумбийцы, а 819 тыс. — венесуэльцы, собирающиеся остаться на постоянной основе» в Колумбии.

По оценке Агентства ООН по делам беженцев, Венесуэлу только к концу прошлого года покинули более 1,5 млн человек.Кроме Колумбии, беженцы едут в Перу, где находятся как минимум 300 тысяч венесуэльцев, и в Чили -– более 160 тысяч.

При этом власти Венесуэлы продолжают упорно отрицать гуманитарную катастрофу.

Экономическое процветание

Переизбранный недавно на пост президента Венесуэлы Николас Мадуро пообещал стране скорое экономическое процветание. «Чего бы это ни стоило, я посвящу свою жизнь восстановлению экономики страны, я устрою экономическую революцию, которая потрясет мир», — красиво говорил венесуэльский лидер.

Почти одновременно с празднующим 22 мая на выборах свою победу Николасом Мадуро США объявили о новых санкциях в отношении Венесуэлы.

Американским гражданам и юрлицам запрещены любые сделки с госдолгом Венесуэлы, а также долгом национальной нефтедобывающей корпорации PDVSA, уже полгода, по сути, находящейся в состоянии дефолта.

Кроме того, США запретили покупку у Венесуэлы любых активов. Американские санкции вводят запрет на использование в качестве залога долговых обязательств Венесуэлы и доли в любых компаниях, где страна владеет более 50% акций.

Как считает американский Минфин, эти меры лишают возможности Мадуро продавать госактивы для получения валюты и последующей оплаты импорта.

Новые санкции США в отношении нефтяной отрасли Венесуэлы ограничили там добычу, отмечалось в статье The Wall Street Journal. Из-за санкций со стороны США падает валютная выручка страны от продажи нефти, соглашается декан факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Александр Чичин.

Так, Венесуэла, страна с крупнейшими в мире запасами нефти, переживает острейший нефтяной кризис. Согласно статистическому обзору мировой энергетики от BP, доказанные запасы нефти в Венесуэле достигают 303,2 миллиарда баррелей, или 17,9 процента от общемировых. На втором месте — Саудовская Аравия с запасами в 266,2 миллиарда баррелей. При этом королевство добывает примерно на 8 миллионов баррелей в сутки больше, чем латиноамериканское государство, где добыча упала до минимума за последние 30 лет из-за неэффективного управления отраслью и экономического кризиса.

В Венесуэле добыча нефти снизилась в мае на 50 тыс. баррелей по отношению к апрелю — до 1,36 млн баррелей, сообщило на днях Международное энергетическое агентство (МЭА)

При этом эксперты ранее прогнозировали, что с учетом последних новостей и санкций добыча уже в середине этого года упадет до 1 млн баррелей в сутки.

Самая «несчастная» экономика мира

Согласно подсчетам агентства Bloomberg, формируемым на основе прогноза инфляции и безработицы на будущий год, Венесуэла является самой «несчастной» экономикой мира на протяжении вот уже четырех лет подряд. Индекс «несчастья» Венесуэлы равен 1872 пунктам, то есть в 2018 году ситуация в Венесуэле станет хуже как минимум в три раза — в 2017 году Венесуэла набрала 499,7 пункта.

Уровень безработицы в Венесуэле уже превысил 20%, резко выросла преступность.

«Последние три года Центробанк страны не публикует данных о ВВП и инфляции, и разные источники оценивают их по-разному. Гиперинфляция заставляет правительство постоянно повышать МРОТ: только в этом году ЦБ сделал это три раза. Сейчас минимальная зарплата составляет 2,5 миллиона боливаров, чего не хватит, например, на покупку трех кг мяса в месяц. Курс доллара растет космическими темпами: в 2013 году доллар можно было купить за 17 боливаров, в 2016-м — за миллион боливаров», - констатирует Чичин.

«Дойдет до дефолта»

В ноябре прошлого года Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's ухудшило рейтинг Венесуэлы в иностранной валюте до уровня SD. Тогда агентство зафиксировало в стране так называемый «выборочный дефолт», означающий, что республика не смогла осуществить выплаты по госбондам.

Другое рейтинговое агентство «большой тройки» — Fitch — понизило суверенный рейтинг страны до отметки «С». Это означает высокий риск невыполнения государством своих долговых обязательств. «С учетом платежей, которые ранее не были сделаны по суверенным облигациям, относящимся к тридцатидневному льготному периоду, Fitch считает, что это делает долговой дефолт весьма вероятным», — говорится в сообщении агентства.

Межамериканский банк развития (МБР) недавно объявил о приостановке выдачи кредитов Венесуэле в связи с невыплатой Каракасом $88,3 млн. Общий объем долга Боливарианской Республики перед МБР составляет $2,01 млрд. В целом объем внешнего долга Венесуэлы оценивается в $132,15 млрд.

«У Венесуэлы сейчас слишком много системных неразрешенных проблем, и главная из них — невозможность обслуживать гигантский внешний долг, который превышает обязательства всех соседей по региону», — отмечает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Ситуация с госдолгом неминуемо ухудшится и, вероятнее всего, дойдет до дефолта, полагает Чичин.

Пока что эксперты не видят выхода из кризиса.

Попытка пополнить казну за счет введения некоей национальной криптовалюты Petro — абсолютно бесперспективное занятие, говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев.

«Николас Мадуро, очевидно, воодушевившись успехами биткоина, решил, что эмиссии собственной криптовалюты будет достаточно, и выпустил 100 млн криптовалюты Petro, привязанной к цене на нефть (стоимость Petro привязана к цене барреля нефти и составляла $60 за токен, однако впоследствие решено было продать ее со скидкой, которая могла составлять до 60% — «Газета.Ru»). Однако он не учел, что рост цены биткоина обеспечивается его высокой ликвидностью и огромными оборотами. Но кому будет интересна Petro? Риски, связанные с инвестированием в венесуэльскую криптовалюту, запредельные, и инвесторы это понимают», — говорит Коренев.

Помочь стране могут лишь структурные экономические реформы и в целом коренное изменение государственной политики, отмечает Александр Бахтин, директор московского филиала «БКС Премьер».

Чтобы разогнать экономику страны, необходим комплексный пакет реформ, длительная работа над реструктуризацией внешнего долга, а также принятие судьбоносных решений вплоть до сложения действующим правительством с себя полномочий, соглашается генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Большая часть сочувствующих Венесуэле государств видят в решении ее экономических проблем лишь один путь — попросить помощи у МВФ, отмечает Антонов. Ранее газета Financial Times сообщала, что, по подсчетам фонда, Венесуэле может потребоваться порядка $30 млрд финансовой помощи в год.

Впрочем, в таком случае действующая власть должна будет либо вовсе уйти, либо признать свои действия неэффективными и полностью переориентировать дипломатические взаимоотношения с враждебными к ней странами, резюмирует Антонов.