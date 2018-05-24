«Цифровизация не просто тренд, а руководство к действию»

--Одна из приоритетных тем Петербургского экономического форума – цифровизация экономики. Какие планы в этой области у Федеральной сетевой компании?

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--Тема эта сегодня крайне актуальна. Это уже не просто тренд, а руководство к действию. Федеральная сетевая компания собирается в течение ближайших пяти лет потратить на цифровизацию сетей и технологических процессов - 50 млрд рублей - по 10 млрд рублей в год, хотя эта цифра может коррелировать с корректировками нашей инвестпрограммы.

Мы рассчитываем до 2025 года построить порядка 30 подстанций, на которых будет комплексно реализован цифровой подход. То есть это уже цифровизация высшего уровня. У ФСК ЕЭС есть запущенный «пилот»: в апреле введена цифровая подстанция «Тобол» напряжением 500 кВ для энергоснабжения предприятия «Сибура» - «Запсибнефтехим». За последние 30 лет в России таких огромных производств, наверно, и не строили. И мы очень рады и горды, что обеспечили энергоснабжение этого комбината.

Хочу отметить, что при этом было использовано цифровое оборудование российского производства - и мы будем тиражировать подобные вещи.

--Это значит, возможность удаленного контроля за сетями?

--Да, важна не только телеметрия, которая в принципе уже есть на большинстве наших подстанции – до 2025 года, кстати, абсолютно все подстанции ФСК ЕЭС будут иметь удаленную наблюдаемость.. Самое главное, чтобы заработала еще удаленная управляемость. До 2021 года у ФСК ЕЭС будет порядка 93 подстанций, переведенных на телеуправление. Соответствующая программа, дорожная карта, согласована с «Системным оператором».

Основой для этого служит объединение объектов ФСК ЕЭС оптоволоконными линиями связи. Сегодня это реализовано на трех четвертях наших подстанций. Мы надеемся, что до 2025 года оптоволокно будет практически везде в магистральных сетях.

Сейчас на фоне темы цифровизации энергетики разворачивается большая дискуссия вокруг установки индивидуальных приборов учета. Понятно, что потребители ФСК отличаются от потребителей распределительных сетей. Как у вас обстоят дела с установкой приборов учета?

По этому направлению ФСК ЕЭС уже выполнила программу установки умных приборов учета: на всех подстанциях на входе и выходе стоят такие цифровые счетчики. В дальнейшем решения будут внедряться при модернизации существующих объектов и, самое главное, при новом строительстве.

--Вы выступаете на сессии Ростелекома – какие у вас точки соприкосновения? Планируете проекты в области телекоммуникаций?

--Ростелеком – крупнейший оператор связи в стране. Традиционно основная задача ФСК -надежное энергоснабжение . За последние пять лет мы присоединили порядка 200 потребителей в секторе IT и связи. И в этом плане Ростелеком, конечно, один из ключевых наших клиентов. Но это только одна сторона медали.

Сегодня мы видим дополнительные возможности для сотрудничества. ФСК ЕЭС является владельцемкрупнейшей сети оптоволоконной связи в энергетической отрасли. У нас порядка 74 тыс. км таких линий связи. Эти объемы сопоставимы с первой тройкой мобильных операторов. Конечно, у Ростелекома оптоволоконных линий значительно больше. Инфраструктура связи ФСК ЕЭС в первую очередь используется для передачи собственной технологической и корпоративной информации. Но мы видим, что ее пропускная способность позволяет передавать значительно больше данных

И здесь возможна синергия. Мы можем взаимно предоставлять ресурсы, инфраструктуру и даже думать о совместной эксплуатации. Такие переговоры действительно проводим, на нынешнем форуме уже подписано соответствующее соглашение с Ростелекомом.

Документ рамочный, но на его базе мы уже можем формировать конкретные проекты.

--В апреле ФСК внесла в Минэнерго корректировку инвестпрограммы. Она еще не утверждена, но все-таки, может, назовете основные проекты на этот год?

--Этот вопрос интересует очень многих. По утвержденной версии программы предусматривается финансирование в объеме порядка 104 млрд рублей на этот год. В актуальной корректировке этот параметр чуть выше.

Прибавляется порядка 160 объектов, они будут проходить тщательную экспертизу - и со стороны экспертного сообщества, и Минэнерго, и на региональном уровне. Результат этой корректировки может быть самым разным. Приблизительно мы выйдем на параметры, не сильно отличающиеся от сегодняшних. Хотя это, конечно, будет зависеть от того, какие именно объекты останутся в программе, а какие будут исключены.

--А какие проекты самые важные в 2018 году?

--В 2018 году мы завершим несколько знаковых проектов.Во-первых, энергосистема Якутии технически перестанет быть изолированной. На западе она будет присоединена к объединенной энергосистеме Сибири, а ее центральные районы – к энергосистеме Востока. Это снимет риски длительных перерывов в электроснабжении потребителей республики в случае аварий в местной энергосистеме и позволит перебрасывать туда электроэнергию из других регионов страны.

Во-вторых, уже во 2 квартале будет полностью завершена работа по укреплению связей между объединенными энергосистемами Центра и Северо-Запада. Это большой системный проект стоимостью более 40 млрд рублей. С учетом плотности населения и промышленности в европейской части России создается существенный «запас прочности».

Наконец, будет построена инфраструктура для электроснабжения сразу трех территорий опережающего развития на Дальнем Востоке – «Хабаровск», «Надеждинская» и «Михайловский». ТОРы – один из ключевых элементов ускоренного развития Дальнего Востока, и мы приложили максимум усилий, чтобы электрические сети были подведены в кратчайшие сроки.

--Сейчас компании начинают проводить годовые собрания акционеров, на которых в том числе утверждаются дивиденды. В прошлом году у вас были самые большие выплаты во всем секторе электроэнергетики. Сколько планируете заплатить в этом году?

--Планы по дивидендам уже сформированы в виде рекомендаций годовому собранию акционеров. Накануне мы получили директиву правительства и уже провели соответствующий совет директоров, который рекомендовалм:выплатить дивиденды в размере 20,3 млрд рублей за 2017 год. Это выше, чем мы заплатили за 2016 год, Здесь включены те средства, которые мы уже выплатили за первый квартал 2017 года в объеме 1,4 млрд рублей. Даже если их вычесть, сумма больше.

Мы подтверждаем в этом смысле наш приоритет - действовать в интересахакционеров, естественно, что любое публичное акционерное общество должно повышать свою капитализацию.

В целом мы достигли хороших финансовых результатов и можем выплатить высокие девиденды.

--В заключение традиционный вопрос: какие финансовые результаты вы ожидаете по итогам года?

--Прогнозируем, что показатель выручки будет выше предыдущего года на 10-15%. EBITDA ожидается на сопоставимом уровне.Но об этом мы окончательно расскажем по результатам соответствующего отчетного периода.