Война «Газпрома» с ЕС окончена: кто победил

Еврокомиссия приняла решение не штрафовать «Газпром» по антимонопольному делу, которое тянулось почти семь лет.

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Речь идет о расследовании в отношении российской монополии, которое началось осенью 2011 года. Представители Еврокомиссии организовали внезапные синхронные проверки с выемкой документов в офисах «дочек» и контрагентов «Газпрома» в ряде европейских стран. После анализа всей документации в апреле 2015 года «Газпрому» были предъявлены обвинения в злоупотреблении доминирующим положением на рынках Восточной Европы.

«Еврокомиссия и «Газпром» достигли мирового соглашения о том, чтобы закрыть это дело без штрафов»,

— заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, передает ТАСС.

При этом, по словам еврокомиссара,

«Газпром» согласился на свободную перепродажу своего газа между странами ЕС, а также на снижение цены на газ для стран Центральной и Восточной Европы до уровня цен в Западной Европе.

Обязательства «Газпрома» по снятию антимонопольных обвинений ЕС будут носить юридически обязывающий характер в течение восьми лет, подчеркнула Вестагер. Еврокомиссар также отметила, что российский холдинг взял обязательства отказаться от использования доминирующего положения на рынках ЕС, чтобы получить контроль над газовой инфраструктурой, а также не будет требовать от Болгарии компенсации за срыв проекта строительства «Южного потока».

Европейские покупатели трубного газа из РФ могут в течение 120 дней пересматривать цены для обеспечения их конкурентного уровня.

«Если же «Газпром» нарушит любое из обязательств, то ЕК может наложить штраф до 10% мирового оборота компании без необходимости доказывать нарушение правил ЕС», — подчеркнула Вестагер.

В самом «Газпроме» позитивно оценили новость о решении Еврокомиссии. В компании удовлетворены решением об урегулировании антимонопольного расследования, заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Мы убеждены, что принятое сегодня решение является наиболее приемлемым исходом для функционирования европейского газового рынка в целом. «Газпром» всегда соблюдал требования применимых положений конкурентного права ЕС и подтверждает свою приверженность соблюдать их в будущем», — сказал он.

Эксперты считают, что хотя сам факт «мирового соглашения» — скорее хорошая новость, поздравлять «Газпром» с победой не спешат.

«Еврокомиссия закрыла дело, но как минимум опубликованная часть решения оставляет один главный вопрос — распространяются ли новые требования на действующие контракты?», — обращает внимание управляющий партнер HEADS Consulting Александр Базыкин.

В сообщении ЕК, по его словам, указано, что требования к «Газпрому» как к участнику единого газового рынка Европы начинают действовать немедленно, то есть отныне и впредь, если ЕК не пересмотрит по каким-то причинам своего решения. «Газпром» при заключении поставочных контрактов должен учитывать новые условия, в частности, касающиеся механизмов ценообразования, исключающих дискриминацию отдельных рынков сбыта, а так же способствовать либерализации газовых потоков на изолированных рынках Прибалтики и Болгарии.

Теоретически, если в решении не содержится пункта о том, что требования распространяются на контракты, заключенные до принятия соответствующего решения, то по общему правилу, «Газпром» может и не пересматривать условия действующих контрактов. С другой стороны, страны, требовавшие привлечения «Газпрома» к ответственности, могут счесть такое решение ЕК неполноценным и не отвечающим их интересам, обращает внимание Базыкин.

«Я думаю, что решение ЕК пока нельзя назвать точкой, хотя оно и является компромиссом, способным вполне устроить все стороны», — добавляет он.

Обвинения в злоупотреблении доминирующим положением на рынках Восточной Европы, предъявленные компании в 2015 году, были сделаны с целью в итоге прийти к тому компромиссу, который сейчас достигнут. Иной исход мог поставить под вопрос стабильность европейского газового рынка, что не может допустить Еврокомиссия, отмечает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

«Если говорить о выполнении «Газпромом» обязательств, то, скорее всего, все пройдет гладко, так как компания участвовала в их разработке, поэтому нет оснований для их нарушения», — добавляет эксперт.

Выступая на Петербургском экономическом форуме в четверг 24 мая, глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что европейский газовый рынок остается главным для «Газпрома». По его словам, к 2035 году странам ЕС понадобится дополнительно 200 млрд кубометров трубного газа и «Газпром» эти требования может полностью удовлетворить.