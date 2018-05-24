Путин, Макрон, Абэ и Лагард в поисках утраченного доверия. LIVE

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Но несмотря на позитивный настрой Лагард, последний прогноз МВФ для России был не очень радужным. Хотя фонд сохранил прогноз роста ВВП России в 2018 году на уровне 1,7%, и 1,5% в 2019 году и отмечает, что российская экономика восстанавливается после двухлетней рецессии, среднесрочные перспективы этого развития эксперты МВФ называют малообещающими. Тормозят экономическое развитие страны, по мнению МВФ, слабое развитие инфраструктуры, старение населения, повышенная роль государства в экономике, недостаточный уровень интеграции в мировую экономику, а также геополитические риски.
Успела Лагард и поучаствовать в одной из ключевых сессий ПМЭФ «Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения». Она похвалила российские власти за грамотную бюджетную и денежно-кредитную политику.
Так, общаясь в четверг с президентом РФ глава Международного валютного фонда Кристин Лагард призналась, что накануне успела погулять по Санкт-Петербургу, посетила Эрмитаж и поужинала на Неве.
Другие участники пленарки уже также пообщались в президентом РФ в двустороннем формате.
Путин напомнил, что двусторонний товарооборот России и Франции увеличился в 2017 году примерно на 25%, «в первые месяцы 2018 года этот рост продолжается».
Одной из ключевых сделок стало соглашение о вхождении французского нефтегазового гиганта Total в проект «Арктик-СПГ-2», который реализует российская компания «Новатэк». Оно предусматривает приобретение Total 10% доли в проекте, а также право приобретения до 5% дополнительно при готовности «Новатэка» снизить свою долю. Сделка будет закрыта не позднее 31 марта 2019 года. Стоимость проекта определена в размере, эквивалентном $25,5 млрд.
Как бы то ни было, президенты общались в Константиновском дворце почти четыре часа – вдвое больше запланированного. Речь шла о большом спектре вопросов – от таких острых политических проблем, как урегулирование ситуации на Украине, развитие событий в Сирии, будущее ядерной сделки с Ираном, до вопросов двустороннего сотрудничества по разным отраслям.
Этот визит уже оброс легендами и громкими лозунгами. Французская пресса пишет, что два лидера общались как старые друзья, а газета Atlantico и вовсе назвала Путина и Макрона «новыми арбитрами на мировой арене».
Журналисты тут же обратили внимание на этот нюанс и поспешили заметить, что букет первой леди Франции ничуть не уступает цветочной композиции, которую неделей раньше Путин преподнес канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
Эмануэль Макрон впервые в Санкт-Петербурге. Он прибыл с официальным визитом накануне. Интересно, что по протоколу сопровождение первой леди в этой поездке было необязательным, тем не менее, Бриджит Макрон приехала в Россию вместе с мужем и даже удостоилась от Путина трогательного букета цветов.
Традиционно открывать пленарную сессию будет президент РФ Владимир Путин. Вместе с ним в президиуме ожидаются президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя КНР Ван Цишань и глава МВФ Кристин Лагард.
Добрый день, уважаемые читатели! На площадке Санкт-Петербургского экономического форума обсуждают экономику доверия: есть ли оно сейчас в международных отношениях? Как бизнес может повлиять на политиков и что современные лидеры могут противопоставить возвращению тактики протекционизма. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию с пленарной сессии форума.