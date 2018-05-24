Путин, Макрон, Абэ и Лагард в поисках утраченного доверия. LIVE

Но несмотря на позитивный настрой Лагард, последний прогноз МВФ для России был не очень радужным. Хотя фонд сохранил прогноз роста ВВП России в 2018 году на уровне 1,7%, и 1,5% в 2019 году и отмечает, что российская экономика восстанавливается после двухлетней рецессии, среднесрочные перспективы этого развития эксперты МВФ называют малообещающими. Тормозят экономическое развитие страны, по мнению МВФ, слабое развитие инфраструктуры, старение населения, повышенная роль государства в экономике, недостаточный уровень интеграции в мировую экономику, а также геополитические риски.