«Интернет вещей появится в ближайшем будущем»

— В прошлом году выручка Tele2 показала рост более чем на 16%, при том, что отрасль стагнирует. Какой прогноз на этот год?

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— В прошлом году мы, действительно, росли двузначными цифрами по выручке. И другие показатели рентабельности росли еще большими темпами. Важно, что данный рост не носит характер демпинга. Это качественный рост, который, прежде всего, происходит за счет того, что мы работаем с нашей текущей базой. Во многих регионах она растет, но этот рост довольно скромный: в абонентах он составляет менее 5%.

Но нам удается ускоренными темпами конвертировать наших традиционных пользователей голосовых услуг в пользователей digital-услуг. Мы переводим ускоренными темпами клиентов на пакетные тарифы. Те, кто уже на них, соответственно, переходят на более «тяжелые» пакетные тарифы.

— В апреле компания представила персонализированный тарифный конструктор. С чем связан интерес к таким тарифным моделям? Насколько они востребованы у российских абонентов, или они все-таки предпочитают, чтобы компания сделала выбор за них, предоставив готовый продукт?

— В том виде, в котором мы вывели данный продукт на рынок, мы считаем, что убиваем двух зайцев. С одной стороны, мы предлагаем клиентам на выбор несколько тарифов. С другой стороны, тем клиентам, у которых есть необходимость что-то поменять, мы даем эту возможность. Мы не сделали нашу тарифную линейку сложнее. Мы в ней оставили перенос остатков, конвертацию минут в мегабайты, и так далее. Но, при этом, мы дали абонентам возможность подгонять тариф под себя, не потеряв в рентабельности.

— Как происходит отмена внутрисетевого роуминга в стране? Можно ли ожидать полного выравнивания тарифов к концу 2018 года?

— Отмена внутрисетевого роуминга и выравнивание тарифов – это две разные темы. Про выравнивание тарифов пока речь не идет. Мы знаем, что в регионах Российской Федерации абсолютно разная рыночная ситуация, уровень тарифов разный. Прежде всего, он зависит от конкурентной борьбы в том или ином регионе, распределения долей между крупнейшими операторами. То есть, эта история управляется в основном рыночными механизмами.

Вопрос внутрисетевого роуминга был поднят Федеральной антимонопольной службой примерно год назад. При этом, мы должны сказать, что и без внешнего вмешательства отрасль в последние годы двигалась к тому, что, как минимум, на на «тяжелых» пакетных тарифах никаких доплат при передвижении по стране не было.

В частности, если мы говорим про тарифы Tele2, то наша новая линейка уже не имела никаких дополнительных плат за интернет. На «тяжелых» пакетных тарифах не было разницы по входящим звонкам. Единственное, разница была по исходящим звонкам, и то не на всех тарифах.

На сегодняшний день, все текущие открытые тарифы приведены в соответствие с требованиями Федеральной антимонопольной службы. То есть любой абонент, купивший или перешедший на новый тарифный план, не имеет никаких доплат при передвижении по стране. Естественно, остаются платы за межгород, поскольку есть себестоимость платы магистральным операторам за маршрутизацию звонка из одного региона в другой. Но каких-то доплат за то, что абонент перерегистрировался из своей домашней сети в сеть в другом регионе, уже нет. Нам потребуется еще определенное время, чтобы убрать эти тарифные особенности на архивных тарифах. Но я думаю, это тоже вопрос одного-двух месяцев.

— Что будет происходить с тарифами на международный роуминг?

— Я думаю, международный роуминг будет либерализовываться и дальше. На примере Tele2 могу сказать, что с каждым годом мы имеем возможность получать все более выгодные тарифы от наших зарубежных контрагентов. Естественно, мы находимся, в том числе, во власти макроэкономических параметров, зависим от курса рубля. Но, если давать прогноз, при стабильности курса рубля, мы думаем, цена на международном роуминге будет иметь тренд к понижению. За счет этого компания может предоставлять, к примеру, безлимитный интернет в десятках стран, за фиксированную плату в день.

— Какие успехи России в сфере развития сетей 5G по сравнению с Китаем и США?

— Я думаю, на сегодняшний день, мы отстаем от этих стран. Но 5G – это уже не какие-то виртуальные технологии будущего. Сейчас есть понимание, что первые сети могут быть запущены в мире уже в этом-следующем году. Поэтому, если мы не хотим отстать на очередном технологическом переломе нашей отрасли, необходимо в самое кратчайшее время принимать решения на уровне правительственного регулирования, как будет строиться сеть, какая будет архитектура сети пятого поколения. Проводить аукционы распределения частот, которые необходимы, очищать эти частоты. Потому что мы понимаем, что в большинстве случаев частоты, которые будут стандартизированы под 5G, они, на сегодняшний день, не чистые в России, они заняты другими пользователями, технологиями предыдущих поколений.

— Почему в России доля виртуальных мобильных операторов ничтожна мала по сравнению с той же Европой?

— Традиционно виртуальных мобильных операторов заинтересован развивать самый маленький игрок на рынке, который имеет амбиции к росту. В России сложившаяся структура отрасли подразумевает, что «большой тройке» это невыгодно. И фактически единственным оператором, который готов и поставил эту историю на поток, является оператор Tele2. За последний год мы выполнили задачу, которую ставили перед собой — стать фабрикой по производству MNVO. В этом году мы немножко меняем спектр задачи. Мы хотим дать возможность работать в данном сегменте не только крупным банкам, финансовым организациям и телеком-операторам, но вообще любым компаниям. Даже если они ничего не знают про биллинг и у них нет кол-центров. Доля виртуальных операторов, мы думаем, будет расти, в перспективе до 10%. В нашей сети уже мы имеем более миллиона активных абонентов, которые обслуживаются разными MNVO.

— Как вы считаете, какие нововведения ожидают сферу телекома в ближайшем будущем?

— Очень много изменится с точки зрения работы с большими данными, с искусственным интеллектом. Это уже стало повседневной жизнью компаний, которые работают с большим количеством клиентов. Эти технологии будут развиваться и дальше. Мы получим возможность более глубоко понимать потребности наших клиентов, соответственно, предлагать им таргетированные предложения телеком- и прочих услуг. А вторая большая история, которая, надеемся, должна взлететь в ближайшем будущем, это интернет вещей. В том числе, в разрезе сетей пятого поколения. То есть, интернет, в том виде, как мы его знаем сегодня, когда фактически это общение между людьми, оно во многом будет замещено общением между машинами.