«США не помешают «Северному потоку — 2»‍

Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон должен предпринимать дальнейшие шаги против строительства экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2».

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«Мы должны продолжить прикладывать дальнейшие усилия против «Северного потока — 2», чтобы он не был построен. Мы не можем допустить большей зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов», — заявил госсекретарь США на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса.

Он добавил, что зависимость стран-членов ЕС от поставки энергоносителей из России «ограничивает возможности ЕС по противодействию Москве», поэтому она должна быть уменьшена. Дипломат подчеркнул, что в настоящее время у Вашингтона есть реальная возможность снизить зависимость ЕС от России с помощью «различных вариантов», передает ФАН.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон присоединился к США в осуждении планов ряда стран ЕС поддержать строительство СП--2. Британский дипломат заявил, что строительство газопровода может заставить европейцев сильно зависеть от «злокачественного российского государства», передает НСН.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов пояснил, что США никогда не скрывали, что они против СП--2, как это было в случае первого СП и вообще всех газопроводов, которые идут из России в Европу, передает РИА «Новости».

«Не было ни одного, где они были бы «за», начиная с 60-х годов. Но получилось у них только с одним проектом — с «Южным потоком», потому что оказалось, что такие страны, как Болгария и Сербия, не могут противостоять американскому давлению. А немцы традиционно отстаивали и отстаивают свои интересы. Не потому, что они «за Россию», а потому что они за себя в первую очередь. Поэтому и реализуются все эти проекты — и «Ямал – Европа», СП и СП--2.

И я не думаю, что американцам здесь что-то удастся сделать. Во всяком случае, до этого ни одному американскому президенту не удавалось», — заключил эксперт.

По информации издания The Wall Street Journal, во время апрельского визита канцлер ФРГ Ангелы Меркель в США глава Белого дома Дональд Трамп предлагал ей отказаться от поддержки СП--2 в обмен на переговоры по новому торговому соглашению. Об этом немецкий лидер говорила с президентом России Владимиром Путиным 18 мая в Сочи.

«Мы убеждены со стороны Германии, что и после строительства «Северного потока — 2» роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова здесь также сыграть свою активную роль и оказывать содействие», — сказала она.

Российский лидер подчеркнул, что американский президент, как «крепкий, хороший предприниматель», продвигает интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке СПГ. Кроме того, по словам Путина, Запад хочет, «чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками».

«Мы, собственно говоря, не против, я уже сказал, что мы готовы сохранить этот транзит при экономической целесообразности. Она может быть достигнута в ходе переговоров. И мы готовы к этим переговорам с украинской стороной», — сказал Владимир Путин.

При этом президент России предупредил, что Москва не откажется от СП—2.

«Проект открыт, открытый для участия в нем других партнеров, не только тех, которые сегодня там участвуют. Мы считаем его выгодным для нас, мы будем за него бороться», — сказал Путин.

В тот же день Майк Помпео и министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем во время телефонного разговора пришли к выводу, что СП--2 представляет угрозу европейской энергетике. О беседе сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

«Стороны [США и Швеция] обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес, в их числе опасность, которую «Северный поток — 2» представляет для европейской энергетической безопасности, и борьбу по уничтожению [террористической группировки] «Исламское государство» (запрещена в России — прим. «Газета.Ru»), — говорилось в заявлении Науэрт.

В свою очередь, заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк сказала, что США могут рассмотреть санкции против «Северного потока — 2».

Об этом сообщал Bloomberg. Представитель Госдепа выступала в Берлине и отметила, что любые энергопроекты России могут попасть под санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Соответственно, под ограничениями рискуют оказаться компании, сотрудничающие с РФ в данных проектах.

За месяц до этого тогдашний заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович заявил, что новые санкции США не помешают реализации проекта СП—2.

«Вопрос к ЕС, скорее, к этим странам. Если они считают проект выгодным, а судя по тому, что дали разрешения — считают выгодным, то им просто не нужно присоединяться к соответствующим санкциям, и все. Продолжать вести бизнес. Но это их решение. Мы рассчитываем, что проект будет реализован. Он действительно взаимовыгодный. Он нужен им не меньше, чем нам», — отметил вице-премьер.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром». Но у проекта есть пул инвесторов, с которыми подписано соглашение о финансировании. Это французская ENGIE, австрийская OMV, англо-голландская Shell и немецкие Uniper и Wintershall.