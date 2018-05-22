Игорь Шувалов возглавит ВЭБ

О том, что Игорь Шувалов уйдет в ВЭБ сообщили также Reuters, The Bell, РБК и информагентства. Представитель Игоря Шувалова пока недоступен для комментария. В ВЭБе информацию о смене руководителя пока не комментируют. Также отказался говорить на эту тему пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Реклама

«Мы никогда не обсуждаем кадровые темы, не будем это делать и на этот раз», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Игорь Шувалов — старожил российского правительства. Он состоит на госслужбе с 1998 года, а первым замом работал почти 10 лет. О том, что он не войдет в новый состав правительства, источники сообщали еще в апреле.

В итоге так и произошло. Место первого зама занял министр финансов Антон Силуанов. Кроме Шувалова, вице-премьерские посты потеряли Дмитрий Рогозин, Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин. Дворкович уже получил новую работу – он стал сопредседателем фонда «Сколково». А по информации РБК, Рогозин может получить должность в Роскосмосе.

СМИ называли в качестве одного из возможных мест работы Игоря Шувалова МГУ. Впрочем, против этой версии говорили сразу два факта. Срок полномочий нынешнего ректора МГУ Виктора Садовничего истекает только в конце 2019 года. Кроме того у Игоря Шувалова может оказаться недостаточная квалификация для управления научным сообществом — вице-премьер не защищал докторскую диссертацию и имеет научное звание кандидата юридических наук.

«Игорь Шувалов несколько лет просил дать ему свой самостоятельный участок», – рассказал «Газете.Ru» федеральный чиновник. По его словам, у Шувалова есть и опыт антикризисного менеджмента, и опыт общения с бизнесом, и опыт разработки и реализации инфраструктурных проектов.

«Команда Горькова справилась с поставленной задачей по основательной «очистке» активов ВЭБа, и сейчас нужен человек, который станет во главе банка как именно института развития. То есть на тот самый путинский «прорыв». Именно через такие институты развития, как ВЭБ, и предполагается выполнение новых майских указов президента», - говорит чиновник.

Сергей Горьков возглавил ВЭБ в 2016 году, сменив Владимира Дмитриева. Ранее Горьков работал в Сбербанке.

Слухи о том, что он может уйти со своего поста, начали ходить еще в 2017 году. Связаны они были с тем, что свою главную задачу, которая ставилась перед топ-менеджером, он выполнил: как антикризисный менеджер провел расчистку активов и добился того, чтобы они начали работать.

ВЭБ, который выполняет функцию банка развития, после кризиса 2008–2009 годов вынужден был взять на себя финансирование множества убыточных проектов, в том числе связанных с подготовкой к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, а также, например, кредитование инвестпроектов в моногородах.

Он также активно занимал деньги на западных финансовых рынках для кредитования своих внутренних заемщиков. В итоге в 2014 года (по МСФО) убыток ВЭба составил 249,656 млрд руб., за первое полугодие 2015 года — 73,491 млрд руб. Таким образом, когда Сергей Горьков стал главой ВЭБа, то перед ним стояли непростые задачи.

«От Сергея Горькова на посту главы ВЭБа ждали улучшение ситуации с долгами и переформатирование банка», - отмечает источник «Газеты.Ru».

В прошлом году ВЭБ получил рекордный для себя убыток в 287,7 млрд руб., в 2016-м было минус 111,9 млрд руб. Банк был вынужден создавать резервы под возможные потери.

Слухи о возможном уходе Сергея Горькова возникли уже в прошлом году, но, по словам источника, никакой конкретной кандидатуры ему а смену не тогда не было.

По словам источника, Сергей Горьков пытался начать новые проекты на посту главы ВЭБа – в частности, именно этим объясняется увлеченность его новой технологией блокчейн и в целом Agile-менеджменту. Так, как говорил Горьков, «блокчейн – это не технология, эта часть стратегии развития новой экономики России». Если бы нефть была трендом последних 50 лет, то блокчейн становится «хайпом» современного мира, говорил он на мероприятиях, посвященных новой технологии.

Однако, по словам источника «Газеты.Ru», история с блокчейном не пошла так хорошо в ВЭБе, как рассчитывал Горьков. Не только он продвигал новые цифровые технологии в России.

В итоге в феврале-марте этого года слухи о том, что Игорь Шувалов может занять пост главы ВЭБа, уже активно обсуждались в профессиональной среде. Это казалось вполне логичным развитием ситуации. В частности, именно Шувалов курировал ВЭБ в качестве вице-премьера и имеет опыт работы с плохими долгами.

«Задача ВЭБа — договариваться. Там нужен менеджер, который знает как разруливать антикризис, имеет влияние во власти, по одному кивку которого может открыться важная аппаратная дверь. Сказать, что позиции ВЭБа теперь резко укрепятся, - это не сказать ничего. Наконец-то, найден кто-то известный, способный вступиться за дело и в то же время не дать себя проглотить ни одному конкретному проекту», - комментирует возможное назначение Шувалова директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

Стоит отметить, что на Петербургском международном экономическом форуме, который стартует 24 мая, у Сергея Горькова большая программа. В частности, он модерирует панельную сессию «Технологии для лидерства». А вот Игорь Шувалов в ПМЭФ не участвует.