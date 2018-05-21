На контроле: Кудрин ждет назначения

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

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«Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счетной палаты», — заявили в пресс-службе.

Заседание, на котором будет рассмотрена кандидатура Кудрина, пройдет 22 мая. Председатель Счетной палаты назначается на шесть лет.

Помимо бывшего министра финансов, Кремлю было предложено еще три кандидатуры.

Фракция «Справедливая Россия» предложила на этот пост председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, КПРФ — первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, ЛДПР — аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.

Кандидатуру экс-министра финансов Алексея Кудрина предложила фракция «Единая Россия», имеющая парламентское большинство. Таким образом, если партия власти проголосует за своего выдвиженца, оппозиционные партии не смогут повлиять на назначение Кудрина на пост.

Впервые слухи о том, что Алексей Кудрин может возглавить Счетную палату появились еще 10 мая. «Да, мне поступило предложение от «Единой России» выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций», — говорил глава Центра стратегических разработок.

Комментируя эти слухи, Кудрин заявил, что не ожидал такого предложения. Он также отметил, что статус главы Счетной палаты сопоставим с уровнем первого вице-премьера. По его словам, других постов в правительстве или администрации главы государства ему не предлагали. «Я знаю, что он (президент России Владимир Путин. — Газета.Ru) информирован об этом вопросе, мне даже обратную связь дали. Я разговаривал в Администрации президента», — уточнил Кудрин.

14 мая Кудрин встретился с президиумом фракции «Единая Россия» в Госдуме. Как рассказал первый замруководителя ЕР Андрей Исаев по итогам консультаций, Кудрин в ходе встречи заявил, что хочет сделать работу Счетной палаты более открытой для общества. «Он нам сегодня сказал, что хочет сделать работу Счетной палаты еще более открытой для общества для того, чтобы этот инструмент стал инструментом и парламентского, и в широком смысле общественного контроля за тем, как расходуются бюджетные средства», — сказал Исаев.

После завершения консультаций Алексей Кудрин объявил о своем согласии заняться этой работой на пресс-конференции и выпустил специальное заявление на собственном сайте.

Из заявления Алексея Кудрина следует, что в Счетной палате он, прежде всего, проконтролирует внедрение собственных разработок последних двух лет по «Стратегии развития страны до 2024 года».

Кроме того, в своем фейсбуке Кудрин обозначил четыре цели, достижение которых он считает первостепенным на данной должности.

«Во-первых, необходима четкая увязка стратегических целей и результатов управления с бюджетными механизмами, в том числе с механизмами госпрограмм и национальных проектов», — написал он.

Экс-министр финансов пояснил, что считает современное управление государственными инвестициями одним из важнейших элементов перехода к новому качеству экономики. «Во-вторых, в соответствии с вызовами времени нам необходимо активнее совершенствовать методы контроля: в том числе переходить к большей цифровизации контрольных процессов, шире использовать риск-ориентированный подход, более гибко контролировать реализацию инновационных программ. В-третьих, работа Счетной палаты как института парламентского и, шире, общественного контроля предполагает полную и безусловную открытость аудита», — добавил он.

В качестве еще одной важной цели на посту главы Счетной палаты Кудрин назвал создание механизмов предотвращения коррупции и снижения возможностей для нее, чтобы не только «ловить виновных за руку».