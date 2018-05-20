Китай и США: торговая война закончена

Специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер страны Лю Хэ заявил, что Китай и Соединенные Штаты достигли консенсуса по экономическим и торговым вопросам — страны договорились не участвовать в торговой войне.

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Лю прибыл в Вашингтон 15 мая для экономических и торговых консультаций с американской стороной по приглашению правительства США, передает китайское информационное агентство «Синьхуа».

Лю сказал, что главным итогом его визита стало то, что Пекин и Вашингтон условились не начинать «войну тарифов». Он также отметил, что его приезд в Соединенные Штаты в целом стал «позитивным, прагматичным, конструктивным и продуктивным».

По его словам, достигнутые договоренности соответствуют «потребностям двух народов и всего мира». Лю добавил, что обе стороны укрепят свое торговое сотрудничество в таких областях, как энергетика, сельхозпродукция, здравоохранение, высокотехнологичная продукция и финансы.

«Такое сотрудничество является беспроигрышным, поскольку оно может способствовать качественному развитию китайской экономики, удовлетворять потребности людей и способствовать усилиям США по сокращению дефицита торгового баланса», — пояснил представитель КНР.

Китайский делегат пообещал, что обе страны также укрепят свое сотрудничество в области взаимных инвестиций и защиты интеллектуальной собственности, добавив, что это приносит пользу не только Китаю и США, но и помогает поддерживать стабильность и процветание мировой экономики и торговли.

Двумя днями ранее сообщалось, что китайская делегация во время визита в Вашингтон предложила президенту США Дональду Трампу пакет мер по сокращению дефицита торгового баланса между странами. Он предусматривает сокращение дефицита примерно на $200 млрд в год, передавало агентство Reuters со ссылкой на источник.

Сообщалось, что пакет мер был предложен для того, чтобы наладить экономические отношения между странами. У США и Китая появились торговые разногласия после того, как американская сторона объявила о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий.

По данным одного из источников, американская компания Boeing может стать одним из главных бенефициаров этого пакета мер. В данный момент около четверти всей продукции производителя самолетов экспортируется в Китай.

За три дня до этого Трамп в твиттере заявил, что Соединенным Штатам и Китаю трудно заключить взаимовыгодное соглашение в сфере торговли, но сказал, что все будет позитивно, передает ФАН.

«Китай и США хорошо сотрудничают в области торговли, но переговоры прошлых администраций в течение многих лет были односторонними в пользу Китая. Так что нам трудно заключить соглашение, которое принесет выгоду обеим странам. Но успокойтесь, все получится!» — написал глава Белого дома.

В начале мая Трамп сообщал, что в Китай прибыла американская делегация для торговых переговоров. Об этом он написал в твиттере.

«Наша замечательная финансовая команда уже в Китае, пытается договориться о равных условиях в торговле. Я с нетерпением жду встречи с президентом Си [Цзиньпином] в не столь далеком будущем.У нас всегда будут хорошие (замечательные) отношения!» — указал американский лидер.

Делегацию возглавил министр финансов США Стивен Мнучин. Тогда же сообщалось, что Китай предложил увеличить импорт товаров из США и снизить пошлины на некоторые товары, включая автомобили, в рамках переговоров по разрешению торгового спора.

Китай также попросил, чтобы Вашингтон прекратил вводить какие-либо новые ограничения на китайские инвестиции. Помимо этого, Пекин потребовал, чтобы Вашингтон отказался от введения пошлин на китайские товары в 25%.

Ранее стало известно, что США собираются установить ввозные пошлины на сталь и алюминий. Данное решение было подвергнуто критике в разных странах мира, в особенности в Китае. Власти КНР пообещали, что подготовят ответные меры в случае введения пошлин, передает НСН.

Вскоре стало известно, что власти Соединенных Штатов отложили до 1 июня принятие решения о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий для стран-союзников. Трамп отложил принятие решения по пошлинам для Европейского союза, Канады и Мексики. Отмечалось также, что с Австралией, Аргентиной и Бразилией уже достигнуто принципиальное соглашение.