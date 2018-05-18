«Трубопроводный газ все равно выгоднее американского»

Даже если Германия решит отказаться от «Северного потока — 2», то импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США не будет гарантированно увеличен, заявил глава министерства ФРГ по экономике и энергетике Петер Альтмайер.

Как сообщает ФАН со ссылкой на немецкий телеканал ARD, Альтмайер подчеркнул, что немцы с пониманием относятся к поискам Вашингтоном рынков сбыта для своих ресурсов. Однако при этом,

если США ставят в приоритет свои собственные экономические интересы, добавил министр, они должны понимать, что и страны Европы будут отстаивать свою выгоду.

В настоящий момент, отметил Альтмайер, стоимость трубопроводного газа значительно ниже, чем стоимость СПГ, который США хотят доставлять в Европу морским путем.

Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп попытался оказать давление на федерального канцлера Германии Ангелу Меркель в вопросе строительства СП-2. Источники издания заявили, что хозяин Белого дома месяцем ранее пообещал Меркель новые переговоры по торговому соглашению между США и ЕС, если Германия откажется от поддержки балтийского трубопровода.

Заместитель главы энергодепартамента Госдепа США Сандра Оудкирк и вовсе заявила, что Штаты «не допустят строительства «Северного потока — 2». Чтобы добиться этого, американцы могут ввести санкции «против всех сторон проекта», отметила Оудкирк. Она надеется при этом, что «до антиевропейских санкций дело не дойдет».

В конце апреля лидеры Франции, Великобритании и Германии договорились вместе противостоять торгово-экономическим мерам со стороны США и защищать свои интересы.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с НСН заявил, что позиция США обусловлена желанием поднять газовые цены в Европе.

«Мы часто говорим европейцам о том, что их используют как денежный мешок, выкачивают из них деньги под предлогом некой солидарности. На самом деле интересы европейцев и США очень расходятся. И если раньше нам не верили, говорили, что мы просто хотим вбить клинья в их отношения, то сейчас отчетливо видно, что американцы против «Северного потока-2» не для того, чтобы изменить российскую внешнюю политику, а для того, чтобы сократить поставки российского газа на европейский рынок», — отметил эксперт.

По мнению Юшкова,

сокращение поставок газа из России может спровоцировать рост цен — и тогда поставки американского СПГ станут выгодными для ЕС.

Отметим, что государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем во время телефонного разговора пришли к выводу, что «Северный поток — 2» угрожает евроэнергетике.

Еще 11 мая гендиректор немецкой нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен заявил, что утверждение об угрозе газопровода «Северный поток — 2» для энергобезопасности ЕС является абсурдным.

«Учитывая грядущий дефицит газа, Европа должна приветствовать любые дополнительные поставки «голубого» топлива. Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд кубометров — важный вклад в энергобезопасность Европы. Ведь это наиболее надежный, эффективный и экологичный канал поставок российского газа европейским потребителям», — подчеркнул Мерен.

Более того, Мерен отметил, что сейчас нет причин сомневаться в том, что в конце 2019 года по новому газопроводу начнет поступать газ.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ по-прежнему поддерживает проект «Северный поток — 2».

«Северный поток» — является ли это частным коммерческим проектом и придерживается ли федеральное правительство до сих пор этого мнения? На этот вопрос я могу ответить: «Да», — сказал Маас на пресс-конференции в Москве.

27 марта управляющая строительством газопровода Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию инфраструктуры в Германии. Уточняется, что федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с горным законом ФРГ.