В пику Трампу: Евразийский союз взял Иран под крыло

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран достигли временного соглашения о создании зоны свободной торговли. Документ подписан на полях Астанинского экономического форума в четверг.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия. Подписи под соглашением поставили вице-премьеры стран-членов Евразийского союза. Со стороны Исламской Республики Иран — министр промышленности, шахт и торговли Мохаммад Шариатмадари.

Цель партнерства — в разы увеличить объемы торговли за счет взаимных преференций. На многие товары будут снижены или обнулены таможенные пошлины.

По итогам 2017 года ЕАЭС и Иран наторговали всего на $2,7 млрд.

Соглашение рассчитано на три года, после чего планируется выйти на подписание с Тегераном полноценного соглашения о зоне свободной торговле (ЗСТ), пояснил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

По его подсчетам, временное соглашение «охватывает 50% объема взаимной торговли». А через три года соглашение о ЗСТ охватит практически всю товарную номенклатуру. В итоге товарооборот между странами Союза и Ирана может увеличиться до полутора раз. Срок реализации этого плана Саркисян не назвал, сообщив лишь, что это возможно «в перспективе».

Саркисян поблагодарил иранских партнеров «за проявление гибкости при достижении столь масштабных и предметных договоренностей».

Мясо, шоколад, макароны и ковры

Глава Комиссии пояснил, какие преференции получат страны ЕАЭС и Иран. «Сейчас в соглашение включен первоочередной перечень товаров, по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены», — сказал Саркисян.

В льготный перечень для ЕАЭС войдут мясная и масложировая продукция, отдельные виды кондитерских изделий и шоколада, а также металлы, косметика, отдельные виды электронного и механического оборудования.

Иранской стороне будут предоставлены тарифные преференции по развернутому списку продовольствия. В первую очередь, овощам, фруктам, сухофруктам, а также строительным материалам, посуде, коврам, некоторым изделиям из цветных металлов.

По промышленным товарам средний уровень ставок ввозных пошлин Ирана снизится с 22,4% до 15,4%, Союза — с 8% до 4,7%. По сельскохозяйственным товарам Иран уменьшит пошлины в среднем с 32,2% до 13,2%, Союз — с 9,6% до 4,6%.

Еще один пункт временного соглашения — это требование соблюдения сторонами основополагающих принципов международной торговли.

«Прописана схема, аналогичная нормам ВТО, что налагает обязательства и требования на Иран, несмотря на отсутствие у наших партнеров членства в ВТО», — сообщил председатель Коллегии ЕЭК.

Также достигнута договоренность не применять необоснованные нетарифные меры, ограничивающие торговлю, в отношении товаров, которые перечислены в соглашении. На случай возникновения конфликтов предусмотрен механизм разрешения споров в арбитраже.

Саркисян призвал экономических операторов развивать торговлю всей продукцией, поскольку это также будет являться в среднесрочной перспективе критерием того, какие товары в последующем попадут в соглашение о зоне свободной торговли.

Санкции нас не остановят

Вице-премьер-министр Армении Тигран Авинян, подписывая временное соглашение, отметил, что Армения является единственной страной ЕАЭС, которая имеет сухопутную границу с Ираном.

«Мы попробуем это использовать на благо рынка Армении, ЕАЭС и Ирана», — сказал он, добавив, что Армения уже производит продукты питания под иранские стандарты «халяль». Теперь для сотрудничества с Ираном будет вовлечена свободная экономическая зона «Гюмри».

Представитель Киргизии сообщил, что его страна может поставлять в Иран макаронные изделия, сливочное масло, электронные лампы накаливания. Белоруссия и Казахстан готовы инвестировать в совместные логистические проекты.

При этом правительство России видит риски для российского бизнеса в Иране из-за вводимых санкций США, отметил исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.

«Учитывая, что для расчета внешней торговли применяется доллар, такие риски есть», — сказал он. Впрочем, Козак уверен, что российский бизнес приспособится к новым условиям и найдет возможности для продолжения сотрудничества.

Россию санкции США не остановят, уверен он, правительство постарается все сделать для того, чтобы минимизировать ущерб для торговли с Ираном.

По его подсчетам, российский бизнес сможет дополнительно заработать около $150 млн в год после ратификации временного соглашения с Ираном.

Демонстративный шаг Москвы

Соглашение ЕАЭС с Тегераном подписано на фоне выхода США из так называемой ядерной сделки с Ираном, о котором глава американской администрации Дональд Трамп объявил 8 мая.

Соглашение было подписано Ираном, Россией, США, Германией, Китаем, Великобританией и Францией в 2015 году. Тегеран согласился свернуть часть своей ядерной программы и поставить ее под международный контроль. В ответ с него были сняты санкции, в том числе эмбарго на экспорт нефти.

Демарш Дональда Трампа не был поддержан остальными участниками сделки.

Подписание торгового соглашения ЕАЭС с Ираном — это демонстративный шаг Москвы,

считает замгендиректора Центра политтехнологий Алексея Макаркина.

В условиях, когда США давят на Иран, Россия готова поддерживать иранских партнеров и привлекает для этого членов Евразийского экономического союза.

«Кроме того, соглашение с Ираном — это еще и сигнал Владимира Путина европейцам, которые недовольны позицией Дональда Трампа по Ирану. Это сигнал о том, что Европе можно вопреки традиции дистанцироваться от позиции Трампа, можно создать такой прецедент», — говорит Макаркин.

Эксперт напоминает, что у президента США возникло два пункта разногласий с европейскими партнерами: ядерная сделка с Ираном и российский газопровод «Северный поток — 2».

Трамп потребовал от канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказаться от поддержки строительства газопровода. Но ЕС пока не готов на такой шаг, хотя может согласиться покупать больше сжиженного природного газа в США в обмен на отказ Трампа ввести повышенные пошлины на сталь и алюминий.

В пятницу, 18 мая, Ангела Меркель прибудет с визитом в Россию. Она встретится с Путиным в его резиденции в Сочи. Очевидно, что ядерная сделка и энергетика будут предметом обсуждения двух лидеров.

«Маловероятно, что Меркель уступит Трампу в вопросе ядерной сделки с Ираном, но что касается «Северного потока — 2»… Здесь такой уверенности нет», — заключает Макаркин.