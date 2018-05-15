США обвинили Россию в «злонамеренных действиях»

Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, курирующая вопросы противодействия терроризму и финансовую разведку, заявила о готовности Белого дома ввести новые санкции против России, передает ФАН.

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«США готовы заставить платить по счетам в ответ на весь спектр продолжающихся злонамеренных действий со стороны российских властей», — цитирует Манделкер американское информационное агентство Bloomberg.

В этот же день – во вторник 15 мая – сообщалось, что действующие ограничения и слухи о новых санкциях никаким образом не затрагивают контракты на поставку российского ядерного топлива в страны ЕС и США, российские компании привержены выполнению своих контрактных обязательств. Об этом рассказал старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу компании — поставщика ядерного топлива «ТВЭЛ» Олег Григорьев.

«Мы ничего официально про санкции не знаем. Мы занимаемся серьезны делом, поэтому слухи не учитываем.

Все контракты, подписанные с американцами и европейцами реализуются без отклонений. Если бы мы не были добросовестными и надежными партнерами с нами не подписывали бы долгосрочные контракты», — сказал Григорьев на брифинге в рамках форума «Атомэкспо-2018».

В 2019 году ТВЭЛ, по его словам, начнет тестовую загрузку топлива ТВС-Квадрат, разработанного для АЭС зарубежного дизайна, на атомные станции в США. Григорьев заверил, что поставки топлива ТВС-Квадрат на станции США будут идти в соответствии с графиком по ранее подписанному соглашению.

«В следующем году будет загрузка первых тестовых сборок. Никаких здесь отклонений нет, мы действует строго в соответствии с контактным графиком», — подчеркнул Григорьев.

Стоит добавить, что замдиректора департамента Центральной Азии и Восточной Европы министерства коммерции Китая Лю Сюэсун заявил, что антироссийские санкции США не отпугнут китайских инвесторов от работы в России.

«В течение долгих лет США неоднократно односторонне вводили санкции против других государств. Китайская сторона выступает твердо против этого. Сейчас очень успешно развиваются отношения между Россией и Китаем, на сотрудничество в сфере торговли и инвестиций не повлияет внешняя среда. За последние годы быстрыми темпами развивается сотрудничество в сфере инвестиций, меняется их форма», — сказал Лю Сюэсун.

Он также заверил, что заинтересованность китайских инвесторов в России не уменьшится.

Впрочем, Россия также активизировалась в сфере антиамериканских ограничений. Так, лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что депутаты внесли в Государственную Думу законопроект, который запрещает размещать средства Фонда национального благосостояния в ценных бумагах США.

«Сегодня фракция «Справедливая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс России. Суть этого законопроекта в запрете размещения средств национального благосостояния в облигациях и других ценных бумагах в США. Уж если мы начинаем контрсанкции, давайте начинать с этого», — сказал парламентарий.

Неделей ранее власти США приняли решение о введении санкций против нескольких российских, китайских, северокорейских и иранских предприятий оборонно-промышленного комплекса и государственных ведомств, а также ряда организаций из Саудовской Аравии и Турции.

Как сообщалось в Федеральном реестре США, им инкриминируются нарушения национального законодательства Соединенных Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения, передает НСН.

МИД России же назвал новые санкции США против российских военных компаний желанием «посчитаться за фиаско» с ракетными ударами в Сирии. Об этом сообщалось на сайте внешнеполитического ведомства.

«Формально Россию пытаются обвинить в нарушении американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который никакого отношения к нашей стране иметь не может.

В реальности речь явно идет о банальном желании посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирийской Арабской Республики», — говорилось в сообщении.

В МИДе призвали американских политиков не переоценивать свои силы, так как новые санкции фактически являются признанием в успешном применении сирийскими войсками российского и советского ПВО.

Ранее сообщалось, что главным эффектом от недавней волны американских санкций, которые 7 апреля затронули Олега Дерипаску, «Русал» и другие подконтрольные ему компании, стал беспрецедентный рост цен на алюминий на мировом рынке. В апреле трехмесячные фьючерсы подорожали на Лондонской бирже металлов (LME) до $2700 за метрическую тонну. Это более чем на 35% больше досанкционного уровня.