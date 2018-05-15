Новое правительство: неожиданная реформа. LIVE

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил разделить Минобрнауки на два новых министерства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. В компетенцию первого войдут вопросы общего образования, тогда как второе ведомство будет отвечать за высшие учебные заведения и развитие науки в целом. По мнению премьера, такое решение «позволит лучше сконцентрировать наши возможности по развитию и одной системы образования, и другой системы образования».