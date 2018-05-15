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Новое правительство: неожиданная реформа. LIVE

Онлайн: Медведев представил Путину проект структуры кабинета министров

Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину структуры нового кабинета министров. Ключевых подробностей три. Министерство образования и науки будет разделено на два ведомства, на базе Минкомсвязи создадут Министерство цифрового развития, а зарубежные торговые представительства передадут из ведения Минэкономразвития под крыло Минпромторга. Персональный состав станет известен в пятницу. «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.
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21:40

Еще четверо – новые лица: за социалку станет отвечать глава Счетной палаты Татьяна Голикова, связь и транспорт отдадут замглаве аппарата правительства Максиму Акимову, сам аппарат перейдет в управление главе КРУ Администрации президента Константину Чуйченко, а замминистра обороны Юрий Борисов будет отвечать за оборонку.

21:45

Десятым вице-премьером, отвечающим за Дальний восток, вероятно, будет Юрий Трутнев, который и сейчас выполняет эти обязанности.

21:35

Ранее Дмитрий Медведев презентовал список своих будущих заместителей. В нем пятеро нынешних замов: первым вице-премьером по экономике и финансов будет министр финансов Антон Силуанов (министерский портфель он при этом сохранит), за спорт и культуру ответственным сделают вице-премьера Ольгу Голодец, Виталий Мутко сменит спорт на строительство и регионы, а Дмитрий Козак вместо стройки будет курировать энергетику.

21:30

Президент Владимир Путин подписал 15 мая указ «О структуре органов федеральной исполнительной власти». Согласно ему, у премьер-министра будет 10 заместителей. В том числе, один первый зам – министр финансов, вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и вице-премьер – руководитель аппарата правительства.

21:20

«С одной стороны, с учетом того, что действующая структура доказала свою работоспособность, каких-то принципиальных изменений масштабных не предлагается. С другой стороны, есть ряд важных моментов, направленных на оптимизацию системы органов исполнительной власти», — намекнул на перестановки Медведев.

21:15

Однако главная интрига осталась нераскрытой. А именно кадровый состав нового кабмина. Премьер пообещал, что представит предложения по кадровому составу кабинета министров 18 мая.

21:10

Наконец, третья новация. Торговые представительства предлагается передать из Минэкономразвития в Министерство торговли и промышленности. «Это позволит сконцентрироваться именно на вопросах поддержки экспорта наших промышленных предприятий, нашего технологического экспорта», — сказал Медведев. Вопрос передачи торгпредставительств профильному Минпромторгу обсуждался уже несколько лет. По словам премьера, это те задачи, которыми все равно сейчас занимается Минпромторг.

21:00

Впрочем, Минкомсвязи к переименованиям не привыкать. Оно было создано в 2008 году на базе существовавшего тогда Министерства информационных технологий и связи, получив часть полномочий Минкультуры. С 2008 по 2012 год Минкомсвязи возглавлял Игорь Щеголев. С 21 мая 2012 года министерство возглавляет Николай Никифоров, ставший самым молодым министром в истории России.

20:50

Второе существенное предложение премьера - появление нового министерства, ответственного за цифровое развитие. Оно будет создано на базе существующего Минкомсвязи. Главной задачей нового министерства будет реализация «цифровой повестки дня».

20:45

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил разделить Минобрнауки на два новых министерства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. В компетенцию первого войдут вопросы общего образования, тогда как второе ведомство будет отвечать за высшие учебные заведения и развитие науки в целом. По мнению премьера, такое решение «позволит лучше сконцентрировать наши возможности по развитию и одной системы образования, и другой системы образования».

20:40

Добрый вечер, уважаемые читатели. Как и ожидалось, премьер-министр представил президенту Владимиру Путину сегодня 15 мая новые предложения по контурам правительства. О ключевых изменениях и реакции экспертов следите в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».