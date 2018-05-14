Коньяк и помидоры: Армения с нами

В понедельник в Сочи состоялось заседание высшего совета глав-государств Евразийского экономического союза. Но начался саммит не с традиционного фотографирования лидеров, а со встречи Владимира Путина с новым премьером Республики Армения Николом Пашиняном.

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При этом главам-основателям Союза пришлось дожидаться своей очереди на аудиенцию. Лидеры коротали время на открытых балконах сочинского пятизвездочного отеля с видом на море и сидя на ротанговой мебели с белоснежными подушками с гравировкой Moet&Chandon. То есть, в полном комфорте, но в порядке живой очереди.

Вообще-то встречаться один на один перед началом саммита – это сложившаяся бюрократическая традиция. В этом году Россия по принципу ежегодной ротации председательствует в Евразийском союзе. Вот Путин и встречается с лидерами в двустороннем формате. Но начал с Пашиняна. «А что вы хотите? Пашинян тоже выказал знак уважения Путину. Первый свой зарубежный визит начал с России, хотя его звали в Грузию, например», — пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» армянский политолог Айк Халатян.

Фоторепортаж: Путин впервые встретился с премьер-министром Армении Пашиняном __is_photorep_included11750299: 1

Перед телекамерами Путин и Пашинян обменялись любезностями. Российский президент поздравил армянского коллегу с избранием на пост главы правительства и сказал, что Армения остается для России «ближайшим партнером и союзников в регионе». Доля России во внешней торговле Армении — 26,7%.

Пашинян ответил, что лидерам есть что «пообсуждать», а с Россией у Армении «союзнические стратегические отношения». Он также поблагодарил Владимира Путина за сбалансированную позицию «в ходе нашего внутриполитического кризиса».

«Думаю, что это была очень конструктивная позиция, это высоко ценится не только со стороны нашего правительства, но и вообще в армянском обществе», - сказал премьер Армении.

Новый армянский лидер также считает, что «есть большая энергия дать новый импульс нашим отношениями – и в политическом, и в торгово-экономическом смысле».

В присутствии СМИ лидеры России и Армении общались не более 10-15 минут. Но после того, как прессу попросили на выход, говорили еще час. Советник посольства Армении в РФ Левон Торгомян на вопрос о предмете переговоров ответил уклончиво: тем много, а встреча первая.

«Например, есть проблема поставок армянских помидоров в Россию, идущих через соседние страны», — сказал он.

Халатян называет две проблемы, которые неизбежно придется обсуждать лидерам. Первая – это поставки Россией оружия Азербайджану. «Армянских солдат убивают из российского оружия, когда в очередной раз вспыхивает обострение в Карабахе. А Армения, между прочим, союзник России», — говорит Халатян. Он считает, что Пашинян будет ставить вопрос об отказе России от поставок хотя бы наступательных видов вооружений.

Второй камень преткновения – тарифы на газ для населения Армении. Российский газ идет в Армению по более или менее приемлемым ценам, но местная «дочка» «Газпрома» устанавливает тарифы с удвоенной маржой.

Из-за общения Путина и Пашиняна график сместился, и в итоге саммит начался с опозданием на полчаса. Во время фотографирования улыбался только Пашинян, Путин и казахский президент Нурсултан Назарбаев сохраняли выдержку, а белорусский лидер Александр Лукашенко и киргизский глава Сооронбай Жээнбеков сурово смотрели в объектив.

В повестке саммита были примерно те же вопросы, что и всегда — «активизация совместных усилий по созданию единых рынков товаров и услуг». В заключительном слове Пашинян сказал, что готов подписать все согласованные лидерами документы, но предупредил, что ЕАЭС «пока не оправдывает ожиданий бизнеса».

Лукашенко традиционно пожаловался, что «в торговлю регулярно вмешивается политика, а это идет вразрез с нашим договоренностями». Глава Казахстана предложил проанализировать, как лучше развиваться Союзу в условиях санкций Запада. И подумать над строительством мега-проекта – судоходного канала «Евразия», который соединит Черное и Каспийское моря.

Тем не менее, прессе раздали статотчеты, из которых следовало, что Евразия развивается — в прошлом году ВВП стран-участниц вырос на 1,8%.

Причем этот «средний по больнице», но все-таки рост экономики значительно улучшила экономика именно Армении, ее ВВП вырос на 7,5%, тогда как ВВП России показал самый скромный среди членов результат – 1,5%.

Кроме того, Евразийский союз расширяет торговые отношения — планируется подписать договор о преференциальных торговых отношениях с Сербией, Израилем, Сингапуром.

Товарооборот внутри ЕАЭС тоже растет – на 26,1% за прошлый год. А инфляция снижается, в среднем по Союзу – она составила 3,1% по итогам 2017 года. В рейтинге Doing Business Евразийский союз за год поднялся с 40 до 35 места (из 190), а по отдельным позициям поднялся до невиданных высот: 12 место по регистрации прав собственности и 17 место по присоединению компаний к электросетям.

«Положительное влияние Евразийского союза на цены очевидно. Если раньше стоимость товаров в России росла примерно на 10% ежегодно, то сейчас рост замедлился до 2,5%», — сказала «Газете.Ru» министр экономики Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, добавив, что называет эти данные по памяти, приблизительно. Но порядок цифр примерно такой и есть.

Она считает необоснованными опасения, что Армения после смены власти в республике «уйдет под Евросоюз» и начнется процесс развала Евразийского союза. Зачем Армении куда-то уходить, если четверть экспорта армянских товаров идет на рынок России и Евразийского союза, задает она риторический вопрос. Правда, Валовая не стала уточнять, какой объем товаров Армения экспортирует в ЕС. Порядок цифр сопоставим с российским, примерно та же четверть всего армянского экспорта идет в Европу.

Возможно, Армении все-таки скоро придется выбрать себе основного экономического партнера. И в этом случае Россия вынуждена будет идти на уступки, в ущерб собственным интересам, как в случае с Белоруссией.

На российские преференции вправе рассчитывать и молдавский президент Игорь Додон. Он, вопреки политике правительства Молдавии, последовательно проводит курс на сближение с Москвой. На саммите в Сочи Кишинев получил статус государства – наблюдателя в ЕАЭС, а Игорь Додон провел двусторонние переговоры с Владимиром Путиным и Николом Пашиняном.