«Роснефть» отчиталась о рекордах

Динамика выручки за 3 месяца в годовом выражении оказалась выше, чем у конкурентов (выручка ExxonMobil в долларовом выражении выросла на 15,7%, Chevron – на 20,9%, Shell – на 23,7%, BP – на 22,5%, PetroChina – на 19,4%)

Реклама

EBITDA за 1 квартал увеличилась на 19,3% в долларовом и на 15,6% в рублевом выражении по сравнению с 1 кварталом 2017 года, достигнув 385 миллиардов рублей ($6,8 млрд). Показатель оказался выше консенсус-прогноза большинства российских и иностранных инвестиционных банков.

Чистая же прибыль продемонстрировала рекордный рост за последние 5 лет.

Более значительный рост – в 8 раз квартал к кварталу — был только в 2013 году, когда компания консолидировала в отчетности показатели ТНК-ВР. Этот показатель также превзошел консенсус-прогнозы. Динамика роста чистой прибыли в отчетном квартале у «Роснефти» — самая высокая в отрасли (650%).

По результатам января-марта «Роснефть» сохранила лидерство среди мировых публичных компаний по удельным затратам на добычу ($3,3 на б.н.э.). По сравнению с предыдущим кварталом произошло снижение показателя на 2,9%.

Компания также сохранила положительную динамику роста свободного денежного потока в отличие от большинства конкурентов. Свободный денежный поток НК остается положительным уже на протяжении 24 кварталов подряд. В отчетном периоде показатель составил 142 млрд руб. (или $2,5 млрд). Это более чем в 3,2 раза больше, чем в 4 квартале 2017 года.

Среди мировых мейджоров «Роснефть» имеет наибольшую динамику роста показателя свободного денежного потока в квартальном выражении (257%).

Девять банков рекомендуют «покупать» акции НК. Рекомендации о продаже отсутствуют.

Краткосрочные финансовые обязательства «Роснефти» сократились к концу марта на 49% за счет их рефинансирования долгосрочными заемными инструментами и планового погашения. Минимальный уровень дивидендных выплат был увеличен с 35% до 50% от чистой прибыли по МСФО.

«Роснефть» сохранила лидерство среди публичных нефтяных компаний по объему добычи нефти и жидких углеводородов.

Так, в 1 квартале 2018 года добыча углеводородов составила 5,71 млн б.н.э. в сутки, что соответствует уровню 4 квартала 2017 года. Среднесуточная добыча жидких углеводородов увеличилась квартал к кварталу на 0,3% и составила 4,57 млн барр. На этом фоне Statoil снизил добычу жидких углеводородов на 5,5%, BP - на 5,1%, ExxonMobil - на 5%, Shell – на 4,3%, PetroChina – на 1,4%.

При этом на фоне выполнения «Роснефтью» обязательств в рамках сделки ОПЕК+ среднесуточная добыча жидких углеводородов год к году снизилась лишь на 1,2%.

Примечательно, что тренд роста добычи сохранен на ключевом активе – «РН-Юганскнефтегаз».

Суточная добыча увеличилась на 10,8% по отношению к 1 кварталу 2017 года и стабильно превышает 190 тыс. тонн в сутки. Этот результат достигнут за счет внедрения современных технологий в области бурения, технического сопровождения, а также методов повышения нефтеотдачи пласта с использованием операций гидроразрыва и многостадийного гидроразрыва пласта.

Другое крупное месторождение компании из числа зрелых – Самотлорское - также демонстрирует положительную динамику добычи: +0,3% по итогам 1 квартала 2018 года против снижения на 3-5% в предыдущие годы. Положительный эффект достигнут благодаря предоставлению проекту инвестиционных стимулов и пересмотру программы освоения месторождения.

Продажи нефтепродуктов «Роснефти» на АЗС выросли на 8% год к году.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя отчетность за 1 квартал 2018 года, заявил, что компания продемонстрировала существенное улучшение финансовых результатов, что особенно наглядно подтверждает динамика свободного денежного потока, который достиг 142 млрд руб., или 2,5 млрд долл. по итогам отчетного периода.

«В этом году компания уже сократила уровень краткосрочных финансовых обязательств на 49%, значительно улучшив структуру долгового портфеля. Во втором квартале 2018 года компания представила совету директоров комплекс дополнительных инициатив по повышению инвестиционной привлекательности», — отметил Сечин.

«В настоящее время компания приступила к их плановой реализации, что приведет к положительным результатам в ближайшие кварталы. С учетом этой работы, а также относительно благоприятной рыночной конъюнктуры мы ожидаем дальнейшего снижения долга компании и увеличения отдачи для акционеров», — подчеркнул глава «Роснефти».

Аналитики Merrill Lynch еще в прошлом году прогнозировали, что 2018 год станет рекордным для «Роснефти» в плане генерации свободного денежного потока и дивидендной доходности. Показатели 1 квартала оправдывают эти ожидания.

Одной из мер по повышению доходности для акционеров была предложена программа обратного выкупа акций (buy back) в размере $2 млрд в течение 2018-2020 годов на открытом рынке. Buy back начнется во 2 квартале текущего года после получения соответствующих корпоративных одобрений.

После оглашения этого решения акции «Роснефти» на Московской бирже продемонстрировали взрывной рост (+6,5%), а аналитики повысили прогноз стоимости ценных бумаг компании.

«Роснефть» сделала ключевые шаги в направлении повышения акционерной стоимости. Мы повышаем рекомендацию до «покупать» и целевую цену на 22% — до $7,3», - отметил аналитик Wood&Co Эльдар Давлетшин.

В свою очередь, аналитики Merrill Lynch Карен Костанян и Антон Федотов согласились с этим мнением, назвав решение о снижении долговой нагрузки приятным сюрпризом. «Мы повышаем целевую цену акций «Роснефти» до $7,2 и подтверждаем рекомендацию «покупать», - добавили они.

Специалисты Goldman Sachs Гейдар Мамедов и Георгий Горбатов также увидели позитивный сигнал рынку: «Опасения инвесторов относительно новых сделок M&A, прочих инвестиций и увеличения капзатрат были развеяны менеджментом. «Роснефть» установила чёткие цели по снижению долга в текущем году».

Еще одним важным событием, которое в будущем должно позитивно сказаться на доходности «Роснефти», стало объявление в начале мая о том, что катарский Qatar Investment Authority станет владельцем почти 19% «Роснефти» — то есть третьим крупнейшим акционером.

Снижение неопределенности относительно судьбы сделки и появление ясности в структуре акционеров «Роснефти» послужат дополнительным фактором повышения капитализации компании.

Опубликованные в понедельник показатели уже прокомментировали представители ведущих мировых инвестиционных банков.

«Роснефть» выпустила сильные результаты, которые в основном оказались на уровне наших ожиданий, — отметили в Bank of America Merrill Lynch. — Мы полагаем, что высокий СДП будет позитивно воспринят рынком, поскольку является сигналом того, что компания начала выполнять свои обещания по сокращению долговой нагрузки и снижению капзатрат. Кроме того, «Роснефть» отразила поставки в счет предоплат на 45 млрд руб. в основном со стороны Венесуэлы и Курдистана. Мы сохраняем рекомендацию «покупать» по «Роснефти» и статус наиболее предпочтительной нефтяной компании в регионе EEMEA».

«Результаты «Роснефти» в 1 квартале 2018 года - движение в правильном направлении, — подчеркнули в Morgan Stanley. — Мы ожидаем позитивную рыночную реакцию: показатель EBITDA оказался выше консенсуса, долговая нагрузка показывает признаки снижения, а свободный денежный поток значительно улучшился».

«Роснефть» добилась значительного прогресса в достижении своей цели по сокращению чистого долга на 500 млрд руб., сократив его на 99 млрд руб. в 1 квартале, включая предоплаты, — подчеркнули в UBS. — По сообщению компании на конец 1 квартала 2018 года «Роснефть» располагала более 100 тыс. барр./сут. свободных производственных мощностей»

В свою очередь в Raiffeisenbank полагают, что «Роснефть» может увеличить СДП за 2018 год до $6 млрд (после выплаты процентов), что полностью покроет увеличенные дивиденды в размере $3,5 млрд, которые в два раза превосходят уровень прошлого года.