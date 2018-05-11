Цена прорыва: Россия залезет в долги

Минфин на днях опубликовал поправки в закон о федеральном бюджете. Ведомство ожидает вместо дефицита в 1,3% ВВП профицит в 0,45% или 440,6 млрд руб. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, которые, согласно бюджетному правилу, идут на покупку валюты, оцениваются в этом году в 2,74 трлн рублей.

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С учетом того, что в прошлом году на эти цели было направлено 829 млрд руб., общая сумма накоплений составит 3,6 трлн руб. Большая часть из них будет перечислена в ФНБ (остальные останутся на казначейском счете Минфина).

Таким образом, в Фонде национального благосостояния (ФНБ) к концу года окажется свыше 7 триллионов. По состоянию на 1 мая 2018 года объем ФНБ составил 3,963 трлн руб., что эквивалентно $63,9 млрд, сообщает Минфин.

Тратить эти деньги на текущие расходы правительство не может. А после 7 мая масштабы государственных трат выросли на 8 триллионов рублей. Именно столько, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, нужно найти кабмину для выполнения указа президента о приоритетах национального развития. Общая сумма расходов на 12 нацпрограмм составит 25 трлн руб. за шесть лет.

«Правительство по поручению президента должно будет представить предложения по источникам финансирования поставленных в указе задач. По предварительным подсчетам, объем средств будет увеличен на треть и составит в ближайшие годы около 25 трлн руб. То есть к запланированным раньше деньгам необходимо будет добавить не менее 8 трлн руб», — сказал Медведев, выступая в Госдуме 8 мая.

Он также провел заседание пока еще старого состава кабинета министров, на котором заявил о том, что, наверное, придется вносить коррективы в бюджетный процесс.

«По поводу ресурсов. Для реализации указа деньги, естественно, должны быть найдены. Мы будем расходовать их на наиболее значимые программы с максимальным результатом. И конечно, Министерство финансов, как и раньше, будет внимательно следить за эффективностью расходов. Определенные коррективы нужно будет внести и в бюджетный процесс, причем в достаточно сжатые сроки», — сказал Медведев.

Бюджетный маневр ранее анонсировал помощник президента Андрей Белоусов, но конкретные параметры его неизвестны.

Одним из источников дополнительных ресурсов для правительства станет госдолг, считают эксперты. По данным Минфина, государственный внутренний долг РФ, выраженный в государственных ценных бумагах, на 1 апреля 2018 года составлял 7,219 трлн руб. (госгарантии равнялись 1,457 трлн руб.). Внешний долг на 1 апреля 2018 года составил $51,393 млрд, в том числе на госгарантии в иностранной валюте пришлось $10,937 млрд.

Таким образом, без госгарантий внутренний госдолг составляет примерно 8% ВВП, внешний — около 3%. С госгарантиями — 9,4% и 3,5% ВВП соответственно. То есть на данный момент совокупный госдолг РФ со всеми гарантиями равен примерно 13% ВВП.

Это крайне низкий уровень по мировым меркам. Например, госдолг США превышает 100% ВВП. Траты на обслуживание задолженности в РФ также относительно невелики и составляют примерно 5% от общего объема расходов федерального бюджета.

Объем госдолга правительство может при желании удвоить и даже утроить. Аналитики при этом считают, что темпы увеличения задолженности будут умеренными, но дополнительные 8 триллионов за шесть лет вполне можно занять.

«Я думаю, что безболезненно с точки зрения ценообразования внутренний рынок переживет увеличение не более чем на 30%, т.е. если в квартал размещается ОФЗ порядка 500 млрд руб., то 650-700 млрд уже будут заметны и могут потребовать премии», — считает Иван Манаенко, директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал».

Для внешнего долга, пожалуй, больше возможностей по увеличению объема размещений до $15 млрд в год, хотя есть проблема с санкциями, добавляет он.

«Много или мало 8 трлн.р. за шесть лет, или 1,33 трлн.р. в год? Сейчас совокупный госдолг России, включая и внутренний, и внешний — около 12 трлн.р. (сюда же относятся и долларовые заимствования примерно на 50 млрд долларов). Значит, долг придется увеличивать на 11% в год, а за шесть лет он вырастет на 67%. В принципе, темпы не агрессивные», — считает начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин.

Россия – это исключение среди первой десятки стран по размерам экономик, у которой совокупный (внешний и внутренний) госдолг почти равен совокупному корпоративному (в долларовом эквиваленте госдолг — около $210 млрд, а корпоративный — около $180 млрд), отмечает он.

«Европа и США о таком соотношении не мечтают. Кроме того, если сложить все долги России, и государственные, и корпоративные, то они лишь незначительно превысят размер накопленных международных резервов», — добавляет эксперт.

Пока правительство занимается разумным планированием кредитной нагрузки. «Мы хотим развивать застоявшуюся экономику, для этого нужны инвестиции, для инвестиций нужны заимствования. Процесс набора долгов в этом смысле — естественный», — полагает Хохрин.

По его словам, спрос на новые долговые бумаги будет. В России только депозитная база физлиц — более 25 трлн руб., и это хорошее подспорье для заимствований. Плюс иностранный инвестиционный капитал, который ушел от нас в 2014 году и сейчас постепенно возвращается, «не говоря уже о завуалированных под иностранными SPV деньгами наших состоятельных сограждан».

«Так что спрос будет. Россия на ближайшие годы — предельно качественный заемщик. Невзирая ни на какие кредитные рейтинги», — резюмирует аналитик.

В то же время аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов полагает, что одним набором долгов правительство не ограничится.

«Я полагаю, что ключевым источником финансирования новых «нацпроектов» в объеме 8 трлн будет не госдолг, а будут, во-первых, инвестиции со стороны олигархов, у которых западные страны вовсю интересуются происхождением их капиталов, замораживают счета и которые будут вынуждены хотя бы часть денег вернуть в Россию и во что-то их тут вложить. Государство предложит им, во что, и предложит пути легализации этих средств на взаимовыгодных условиях», — говорит он.

Второй источник финансирования — это граждане, а вернее, их налоги, которые будут поднимать. Будет отменена плоская шкала НДФЛ, будет, совершенно точно, повышен пенсионный возраст, уверен аналитик.

Для этого сейчас очень благоприятные политические условия, считает Антонов: президент только-только вступил в свою должность на новый срок, правительство тоже будет новое, и у него есть некий запас прочности на принятие непопулярных мер.