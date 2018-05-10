Первомай на диване: россияне копят деньги на отпуск

По итогам длинных майских праздников лидерами по завершенным бронированиям стали Турция и Кипр, сообщили в Ростуризме. На эти страны пришлись соответственно 52,29% и 10,72% бронирований российских туристов.

Россия в доле бронирований составила 7,12% и заняла третью по популярности строчку, уточнили в Ростуризме.

Среди прочих популярных у российских туристов в эти майские направлений — Тунис (5,19%), ОАЭ (4,86%) и Греция (4,52%). Востребованными у соотечественников также оказались Таиланд, Доминикана, Вьетнам и Чехия.

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Среди зарубежных направлений в первую пятерку вошли такие страны, как Кипр, Турция, Греция, Испания, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты. Для экскурсионного отдыха востребованностью пользовались туры в Беларусь, Чехию и Италию, подтвердили в компании «Библио-Глобус».

Продажи авиабилетов на майские праздники в целом к прошлому году выросли на 32%, сообщили в Biletix. В компании рассказали, что в период 1-10 мая 2018 года рост продаж авиабилетов по внутренним направлениям составил 63% по сравнению с прошлым годом.

При этом более 55% россиян, путешествующих по России, выбрали для отдыха в майские праздники Республику Крым, 41, 2% - Краснодарский край, уточнили в Ростуризме со ссылкой на данные группы компаний «Слетать.ру».

Так, в число популярных городов вошел Сочи. Здесь рост продаж составил 22%. Симферополь подрос на 15%, Краснодар – в 2,5 раза. Также в лидерах и культурная столица России, Санкт-Петербург, где наблюдается увеличение спроса в 3 раза. Полеты в Калининград выросли в 4,6 раза.

«По информации Aviasales, в топ-10 направлений по России также вошли Минеральные Воды, Махачкала, Ростов-на-Дону, Самара и Казань. Средний чек на авиабилеты туда-обратно составил 6282 рубля, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года», - рассказали в ведомстве.

По словам руководителя ведомства Олега Сафонова, перевозчики сохранили доступные цены на авиабилеты по внутрироссийским направлениям.

«Если авиабилет эконом-класса для перелета туда-обратно по России в период майских праздников стоил чуть больше 10 тысяч рублей, то за границу - 23 тысячи рублей», - сообщили эксперты OneTwoTrip.



У россиян есть деньги только на 1 отпуск

По словам Сафонова, количество бюджетных пакетных туров по стране выросло на 10-15%.

При этом туроператоры не наблюдают какого-то сильного увеличения спроса на путевки на каникулы по России. Продажи туров выросли только на 1%, и спрос остался примерно на уровне прошлого года.

«Если брать все направления, то примерно плюс 1% к прошлому году. Но здесь дело в том, что вторые и третье поездки в году «угасают» последние пять лет, потому что у населения не так много денег, чтобы ездить отдыхать два-три раза в год. Они концентрируют средства на одной поездки, и это, как правило, летний тур на море с детьми. Людей, которые в майские праздники могут поехать на море или зимой на Красную поляну, Сочи, их можно пересчитать по пальцам», - рассказал «Газете.Ru» генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Цены на гостиницы в целом по курортам находились вблизи отметки в 2,5 тысячи рублей за ночь с двухразовым питанием, но при этом загрузка отелей далека от 100%, и составляет примерно 20-25%.

При этом ближе к майским авиакомпании подняли цены.

«Мы наблюдали весь апрель стоимость перевозки. Самые популярные даты для поездок были с вылетом на 28 апреля и возвращением 2 мая. Если в феврале билеты стояли порядка 10 тысяч рублей, то к апрелю цена поднялась выше 20 тысяч рублей туда-обратно», - отметил Ромашкин. В результате стоимость тура вырастала минимум в 2 раза и многие не решались на такие траты

Перед майскими праздниками – в апреле многие россияне начинают копить деньги на летний отпуск, тем самым ограничивая траты, высказал свое мнение экономист БКС «Глобал Маркетс» Владимир Тихомиров ранее, оценивая траты россиян.

Остаемся на даче

А вот на международные направления спрос упал на 18%. Рост стоимости билетов за границу составил 17% (средняя цена – 15374 рубля). Вызвано это, в первую очередь, ростом курса доллара и евро в апреле

На фоне объявленных санкций США против ряда российских компаний и граждан во вторую неделю месяца курс национальной валюты проседал до 80,5 руб. за евро и 65,05 руб. за доллар.

Тогда пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина говорила о том, что из-за обвала рубля у некоторых турагентств продажи зарубежных туров сократились на 30-40%. Но в майские праздники ситуация немного выровнялась. Евро торговался в районе 63 рублей, европейская валюта - 74-75 рублей.

Возможно, туристы, которые забронировали и оплатили тур заранее, смогли остаться в выигрыше. «Средний чек за тур в период майских праздников длительностью 7 ночей, с проживанием 3-звездочном отелей и питанием по системе «завтраки» по России на одного человека составил — 21,6 тысяч рублей, на неделю», - рассказали в «Библио-Глобус».

Если посмотреть цены на отдых за рубежом, то, по данным «Библио-Глобус», стоимость была не сильно выше. На Кипр заранее можно было купить недельный за 30 650 рублей на человека, в Турцию — 27 450 рублей, в Грецию — 34 850 рублей, в Италию — 26 150 рублей, рассказали в пресс-службе туроператора.

Меду тем, проведенное ранее исследование компании «Аvito» показало, что

большинство опрошенных респондентов высказали пожелание остаться дома на майские праздники - 43%. При этом 39% планировали провести майские выходные с шашлыками на даче.

Отдохнуть за границей собирались лишь 4% респондентов, а 14% хотели отправиться путешествовать по России.

Большая часть самостоятельных туристов по России предпочли арендовать апартаменты в Сочи и других курортах Краснодарского края.

«На втором месте – Москва, традиционно принимающая гостей из регионов России, и города Подмосковья, набравшие в этом году особую популярность: Сергиев-Посад, Коломна, Звенигород. Также в тройке лидеров – Санкт-Петербург. Крым занял лишь шестую позицию рейтинга, на 9 месте – Волгоград. Замыкают десятку лидеров алтайские курорты», - рассказали в пресс-службе компании.

Средняя стоимость посуточной аренды жилья в целом по России составила 2 202 рублей.