Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение

Международная постоянная палата третейского суда в Гааге приняла решение по иску украинских компаний, требующих компенсации от России за утраченные в Крыму активы после присоединения полуострова к РФ, сообщается в пресс-релизе на сайте суда.

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«2 мая 2018 года, посовещавшись, состав арбитража вынес единогласное решение (Award on the Merits), касающееся вопросов ответственности и убытков», — говорится в сообщении. Однако подробностей принятого решения гаагский суд не приводит. Отмечается только, что российская сторона не представила никаких пояснений.

Украинский телеканал «1+1», входящий в холдинг «1+1 медиа» вместе с крымской телерадиокомпанией «Жиса» — одним из соистцов, сообщил, что суд в Гааге принял решение в пользу украинской стороны. Речь идет о выплате компенсации 18 украинским компаниями и одному физическому лицу на общую сумму 159 миллионов долларов за «нарушения прав украинских инвесторов с 21 марта 2014 года».

Украинские компании инициировали данное разбирательство 19 июня 2015 года на основании двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного еще в 1998 году. В качестве истца выступали фирма Everest Estate и еще 17 компаний, а также физическое лицо Александр Дубилет. Истцы настаивали, что РФ нарушила свои обязательства по данному соглашению и приняла меры, препятствующие их инвестициям в крымские объекты, что в конечном счете привело к экспроприации этих инвестиций.

Российская сторона не признала юрисдикцию международного арбитража и не назначала своих представителей для разбирательства.

Украинский телеканал отмечает, что это первое в истории решение, по которому Россия должна выплатить компенсацию из-за присоединения полуострова. О победе в этом споре заявил и «Нафтогаз Украины».

«Первая ласточка: суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма», — отмечается в твиттере компании.

Сумма в $159 млн — это далеко не весь объем претензий украинской стороны за Крым. Ранее министр юстиции Украины Павел Петренко заявлял, что сумма ущерба от перехода полуострова к России оценивается в 1 трлн 80 миллиардов гривен (2,58 трлн руб.).

Поданных исков уже несколько, кроме того, есть ряд компаний, которые пока только заявили о своих намерениях отсудить у России компенсацию за потерянные активы и недополученную прибыль в Крыму. Только «Укрэнерго» оценила стоимость утраченных активов в Крыму — крымскую электросеть — в $1 млрд. Об ущербе заявляли и «Приватбанк», и севастопольский «Аэропорт Бельбек» (бывший актив украинского олигарха Петра Коломойского), и фирма «Эверест-Истейт». Сам «Нафтогаз Украины» в сентябре 2017 года заявил о подаче сходного иска, оценив свои убытки от потери активов в Крыму в $5 млрд, а из-за «утраченных возможностей разработки нефти и газа в Крыму» сумма может быть еще больше.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее даже обещал выставить счета российским авиакомпаниям «за пользование воздушным пространством Крыма» и морским компаниям «за пользование судоходными путями» полуострова.

Юристы неоднократно отмечали, что все эти попытки бесперспективны, так как в подобных делах есть законодательные нюансы, связанные с принадлежностью Крыма: в Европе она не подтверждена, а потому нет точного понимания, куда же относить Крым, и пока он не будет признан частью России, то и взыскивать с РФ неустойки за потерянные активы и упущенную выгоду просто не получится технически.

Партнер компании Herbert Smith Freehills Алексей Панич полагает, что пока рано спешить с выводами: нужно дождаться официального текста решения, пока на сайте суда нет данных даже по цифрам.

По логике, если компании претендуют на убытки от РФ, то суд должен признать Крым территорией РФ, что неприемлемо для самих украинских компаний, поэтому следует дождаться публикации полного решения суда и использованных в нем формулировок, отмечает юрист.

Если позиция, появившаяся в украинских СМИ, подтвердится, то Россия, безусловно, оспорит решения Гаагского суда. Добровольного исполнения этого решения со стороны РФ не будет, уверен Панич. Исполнить его можно будет только взысканием на имущество России на территории иностранных государств, а большинство этого имущества находится под госимунитетом, на него невозможно наложить взыскание, искать имущество без иммунитета — долго, дорого и непросто, добавляет он.

Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер», согласен, что даже если в апелляции (если до этого дойдет) решение арбитража будет поддержано, это не значит, что российская сторона мгновенно понесет некие убытки.

«Вспомните дело бывших акционеров ЮКОСа или куда более давнее, но не менее яркое дело компании Nogа: у истцов на руках были решения суда. За счет действий в местных судах, в чьей юрисдикции могли находиться или находились российские активы, в ряде случаев даже удавалось накладывать аресты на такое имущество, все это длилось годами, стоило колоссальных денег истцам, а в конечном итоге ничего кроме судебных расходов им не принесло», — напоминает аналитик.

Скорее всего, ничем серьезным России решение в Гааге не грозит, полагает он.