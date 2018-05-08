Жизнь без плана: как перезапустить Россию

Сразу после инаугурации президент Владимир Путин подписал новый «майский указ». В нем говорится, чего должна достигнуть Россия до 2024 года — в числе прочего, войти в топ-5 экономик мира, обеспечив темпы экономического роста выше мировых. При этом это должно произойти при сохранении макроэкономической стабильности и инфляции не выше 4%.

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О необходимости попасть в экономическую пятерку президент Владимир Путин заявлял в своем мартовском послании Федеральному собранию. Он также отмечал, что в ближайшие годы планируется увеличить ВВП на душу населения в полтора раза.

Позже Дмитрий Медведев, которого Путин решил оставить премьер-министром, сообщил депутатам, что на исполнение планов президента потребуется 25 триллионов рублей, из которых надо найти не менее 8 триллионов.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не верят в возможность выполнения поставленных задач. В указе об этом ничего не говорится, отмечает главный экономист «БКС Глобал Маркетс» Владимир Тихомиров. По его словам, для реализации президентских целей российская экономика должна расти примерно на 5% в год.

«Среднемировой рост экономики сейчас составляет 3,9%, то есть мы должны расти выше этой планки, чтобы войти в пятерку. Это значит, что мы должны расти как минимум на 4% в год, что весьма маловероятно»,

— говорит директор аналитического департамента компании Локо-Инвест Кирилл Тремасов.

В прошлом году ВВП России вырос на 1,5%, в этом году, вероятнее всего, будет еще меньше, считают эксперты.

По словам главного экономиста «Альфа-банка» Натальи Орловой, прогноз по росту экономики на этот год остается в банке на уровне всего 1% в год.

Как неоднократно ранее указывала эксперт, рост инвестиций в прошлом году в строительном секторе не был подкреплен фундаментальными факторами, а связан с реализацией масштабных инвестпроектов (строительство моста через Керченский пролив, сооружение газопровода «Сила Сибири», подготовка к Чемпионату мира по футболу и пр.).

Окончание этих инвестпроектов может привести к резкому снижению притока инвестиций. А это может произойти в ближайшее время. По планам окончание строительство газопровода «Сила Сибири» до границы с Китаем намечено на конец этого года. Об этом в интервью журналу «Газпром» заявил недавно зампредседателя правления холдинга Виталий Маркелов. Основная фаза строительства Керченского моста может закончиться уже в мае, когда будет пущено движение по автомобильной трассе.

По словам замдиректора института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» Валерия Миронова, рост экономики в размере 1,5% в прошлом году кроме крупных инфраструктурных проектов был достигнут за счет позитивных ожиданий, связанных с приходом Дональда Трампа и возможностью отмены санкций.

В этом году, очевидно, что позитивные ожидания не оправдались, и рост экономики может быть 0,5%, прогнозирует Миронов.

По мнению Кирилла Тремасова, 0,5-1% роста – это все-таки заниженные оценки. Скорее всего, экономика вырастет на 1-1,5%.

При этом в ближайшие годы эксперты не видят предпосылок для экономического прорыва. В частности, в феврале эксперты Высшей школы экономики в «Комментариях о государстве и бизнесе» отмечали, что у них появилось даже некое «предчувствие» рецессии.

«Если ориентироваться на консенсус-прогноз, теперь 2-процентный рост не просматривается даже в перспективе ближайших семи лет. Это означает, что позиции России в глобальном экономическом «табеле о рангах» будут последовательно ухудшаться в течение достаточно долгого времени»,

- писал заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики НИУ «Высшая школа экономики» Сергей Смирнов.

Хотя шансов до 2024 года войти в пятерку экономик мира у России мало, однако в ближайшее время все же можно предпринять ряд мер, которые помогли бы подстегнуть экономический рост

По словам Владимира Тихомирова, для этого нужно провести целый ряд структурных реформ.

«Фактически это означает существенный рост инвестиций, часть которых может быть обеспечена бюджетом за счет перераспределения расходов и смягчения «бюджетного правила», а часть - за счет частного сектора. Потребуется кардинальное улучшение инвестиционного климата, снижение роли государства в экономике и повышение эффективности госсектора»,— говорит эксперт.

Бюджетное правило подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018-го.

Смягчение бюджетного правила предполагает повышение цены отсечения, например, до $45. Это дало бы дополнительный приток денег в бюджет, которые можно было бы потратить на новые цели развития.

Впрочем, по словам Кирилла Тремасова,

согласно текущей концепции экономического роста, смягчение бюджетного правила не предвидится, продолжает господствовать концепция «копить» деньги в ФНБ.

Минфин прогнозирует более чем пятикратный рост дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в 2018 году. Они составят 2,74 трлн рублей против запланированных ранее 527,6 млрд, говорится в опубликованном в четверг проекте поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год.

При текущих ценах на нефть Минэкономразвития ожидает профицит федерального бюджета России в 1,2% ВВП в 2018 году. В результате в Фонд национального благосостояния может быть направлено 3,5 трлн рублей (около $60 млрд по текущему курсу).

По словам Тремасова, повышение налогов (введения налога с продаж, рост ставки НДФЛ, отмена льгот по НДС) также не очень вяжется с экономическим ростом. Впрочем, по поводу НДФЛ Дмитрий Медведев 8 мая в Госдуме заявил, что «в настоящий момент никаких решений по изменению ставки правительством не готовится».

Как считает Наталья Орлова, для увеличения экономического роста в ближайшее время необходим план, каким образом оживлять экономическую активность и привлечь больше инвестиций. По словам Кирилла Тремасова, отдельные KPI по доле частных инвестиций от ВВП можно было бы вписать в указ.

Для того, чтобы стимулировать рост экономики, нужно принять развернутую программу по поддержке экспорта, считает в свою очередь Валерий Миронов. Если не получается договориться с европейскими партнерами, возможно, нужно пытаться договориться с партнерами азиатскими или латиноамериканскими, добавляет эксперт.

Правительство должно наметить основные направления своей деятельности к 1 октября этого года. Возможно, там будут более подробно прописаны меры, которые позволят стимулировать экономический рост. Но велика вероятность того, что чиновники вновь обойдутся общими словами.