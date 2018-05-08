Новый старый премьер: Госдума утверждает Медведева. LIVE

До этого главным долгожителем в роли второго лица госдураства был Виктор Черномырдин - формально он трижды становится председателем правительства РФ: с декабря 1992 года декабрь 1993 года по август 1996 года, с августа 1996 года по март 1998 года, с августа по сентябрь 1998 года. Сам Путин становился премьером дважды - с августа 1999 г. по май 2000 г. и с 2010 по 2012 гг. - на время президентства Дмитрия Медведева.