Новый старый премьер: Госдума утверждает Медведева. LIVE

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До этого главным долгожителем в роли второго лица госдураства был Виктор Черномырдин - формально он трижды становится председателем правительства РФ: с декабря 1992 года декабрь 1993 года по август 1996 года, с августа 1996 года по март 1998 года, с августа по сентябрь 1998 года. Сам Путин становился премьером дважды - с августа 1999 г. по май 2000 г. и с 2010 по 2012 гг. - на время президентства Дмитрия Медведева.
Тандем Путин-Медведев сложился накануне выборов 2008 года, когда перед истечением второго срока своего пребывания на посту президента РФ Владимир Путин назвал своим преемником Дмитрия Медведева. Тот стал главой государства, Путин - премьером, а спустя четыре года они поменяли ролями. Путин неоднократно подчеркивал, что доволен работой Дмитрия Медведева на этом посту. Накануне инаугурации, вечером 6 мая на встрече с кабмином Путин особо подчеркнул «огромную заслугу» Медведева с слаженой работе правительства. «Кабмин работал достойно, как настоящая команда, и в этом огромная заслуга председателя правительства Дмитрия Медведева», — заявил Путин.
Дмитрий Анатольевич Медведев войдет в историю современной России как рекордсмен по пребыванию на посту премьер-министра: он вступил в эту должность в мае 2012 года и оставался неизменным главой кабмина на протяжении шести лет - весь третий срок Владимира Путина.
Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о запрете членства премьер-министра в политических партиях. Авторы предлагают внести поправки в закон «О Правительстве Российской Федерации». «Помимо ограничений, указанных в настоящей статье, председатель правительства Российской Федерации также не вправе быть членом политической партии. При назначении на должность... обязан приостановить свое членство в политической партии в случае наличия такового на срок осуществления своих полномочий», — говорится в тексте законопроекта.
Впрочем, на судьбу Медведева позиция оппонентов влияния не окажет: для его утверждения достаточно парламентского большинства, а «Единая Россия», председателем которой он, кстати, все еще является, уже пообещала Медведеву свою поддержку. Глава ЛДПР Владимир Жириновский также заявил, что его однопартийцы поддержат Медведева.
Еще накануне представители «коммунистов» и «эсеров» заявили, что кандидатуру Медведева на пост главы правительства не поддержат. Лидер «справедливороссов» Сергей Миронов заявил, что «подавляющее большинство (членов фракции) будет голосовать против». Первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил, что его коллеги Медведева также не поддержат. Интригой остается только, будут ли коммунисты открыто голосовать против или просто воздержатся.
Дмитрий Медведев прибыл сегодня в Госдуму в 11:00 мск - по плану, до начала пленарного заседания он должен был еще провести консультации с основными думскими фракциями. В понедельник он успел встретиться с депутатами «Единой России» и ЛДПР, утром вторника - с представителями КПРФ и «Справедливой России».
Кандидатуру Медведева на должность премьера Путин внес в понедельник 7 мая - спустя несколько часов после своей инаугурации и отставки действующего кабинета министров.
Поддержать нового-старого председателя правительства намерен приехать лично президент РФ Владимир Путин. «Путин выступит, представит Медведева как кандидата на пост председателя правительства. Будет также выступление Дмитрия Анатольевича (Медведева), ответы на вопросы руководителей фракций. Выступят также руководители фракций. Нельзя исключать также заключительных ремарок со стороны или Путина, или Медведева», — рассказал ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Добрый день, уважаемые читатели. В Госдуме сегодня 8 мая рассматривается кандидатура Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Ожидается программная речь самого Медведева и вопросы от лидеров фракций. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию из зала заседаний на Охотном ряду.